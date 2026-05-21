«Папа оставил больную маму»: семейная драма привела юную спортсменку на шоу «Суперниндзя»

С виду хрупкая девочка побеждает парней в поединках

11-летняя Эллада Агамалиева из Архангельска вернулась в новый сезон экстрим-шоу «Суперниндзя. Дети» (12+) на телеканале СТС, чтобы выиграть 2 миллиона рублей. Выпуск с участием знаменитой спортсменки вышел в эфир. Рассказываем, что нового узнали россияне о юной силачке и как она выступила. 29.RU также лично пообщался с Элладой и ее мамой о закулисье проекта, сложностях и планах.

Что показали в выпуске

Элладу Агамалиеву представили как участницу, которая точно запомнилась зрителем.

— Ведь она настоящая восходящая звезда греко-римской борьбы, — торжественно подметили ведущие.

Сама спортсменка нескромно заявила:

— Я гроза Архангельска!

Эллада поделилась, что хочет выиграть в шоу, чтобы оплатить лечение мамы. Также она рассказала в эфире о предстоящем разводе родителей.

— Папа ушел к другой женщине и маму больную оставил одну, — сказала девочка. — Нас в семье восемь детей, и мама девятая.

В интервью телеканалу мама силачки, Сабина Агамалиева, подтвердила сказанное дочерью. По ее словам, когда она заболела и похудела с 65 до 32 килограммов, муж сказал, что не любит ее:

— Что я не похожа на женщину, что у него есть другая.

Как добавила мама Эллады, пережить тяжелый период ей помогла лучшая подруга.

В выпуске также прозвучало, что отец Эллады, ее братьев и сестер им не помогает.

— Дает тысячу рублей на месяц. Я даже плакать не хочу, потому что этот отец нас не достоин, — заявила девочка.

Мама очень для меня много сделала: она меня родила, воспитала достойной, сильной. И обещаю, если я выиграю, обязательно оплачу мамино лечение, и мама будет так же здорова, как и мы. Эллада Агамалиева участница шоу «Суперниндзя. Дети»

Ведущие посочувствовали Элладе и ее маме, а также осудили главу семьи:

— Наверное, надо не влюбляться в других женщин, а работать как следует. Раз у тебя восемь детей, будь добр, обеспечивай. Девчонка здесь, чтобы сказать: «Папа, ты не прав».

Пройти заключительный отборочный тур Элладе Агамалиевой не удалось. Девочка смогла ухватиться за канат после прыжка, но задела ногами воду. Загорелся «красный».

Ведущие расстроились

Эмоции мамы

— Нет в Архангельске таких трасс. Если когда-нибудь построят, я хочу стать там тренером, — поделилась она после прохождения испытаний.

Команда проекта верит, что Элладу ждет успех, если она продолжит заниматься ниндзя-спортом.

— Она не расстроена своим выступлением. Она сказала много уже тем, как она сюда пришла, с каким настроением, характером, — подытожили ведущие.

«Главное — не бояться высоты»

В интервью 29.RU Эллада Агамалиева подтвердила, что ничуть не расстроилась из-за проигрыша:

— Потому что в Архангельске нет ни одной девочки, ни одного мальчика, которые поехали туда. Я единственная.

По словам спортсменки, в этот раз участие в федеральном шоу далось ей легко.

— В том году я там никого не знала, а в этом году приехала, со всеми играю, прыгаю, бегаю. Друзей нашла. В том году я стеснялась, в этом году — нет. Со всеми сфоткалась, все ко мне подходили.

Хоть в Архангельске и нет ниндзя-трасс, это не мешает Элладе поддерживать форму. На тренировках по греко-римской борьбе задействуются все группы мышц.

— Надо быть активной и прыжки отрабатывать. А мы там прыгаем, бегаем, на турниках, на канатах. Главное — высоты не бояться просто, — отметила девочка.

Популярность юной звезды растет. Но спорт для нее остается в приоритете:

— Мне не главное, чтобы я была популярной, главное — тренировки. Я должна быть первой, выиграть Россию, Европу, а потом все вот эти подписчики, блогеры, потом это всё.

«Ее уже все знают»

В этом году Эллада Агамалиева участвовала уже в другой возрастной категории и преодолевала новую трассу.

— Трасса тяжелая. Вообще, среди всех детей [в своей возрастной категории] она по росту самая маленькая, — говорит ее мама.

Первый отборочный этап проходил в Санкт-Петербурге. Чтобы успеть на него, семье пришлось ехать на машине из Архангельска.

— Нам позвонили за два дня, когда не было билетов на самолет. На поезде мы не успевали. В итоге подруга у меня говорит: «Надо ехать, девочки, такой шанс не каждому дается». И мы вот вчетвером поехали, всю ночь не спали, — рассказала Сабина Агамалиева.

Девочка ездила на кастинг с младшим братом Назимом. В итоге на съемки в Мин. Воды попала только Эллада.

По словам Сабины, там ее дочь уже встречали как победительницу.

— Потому что она показывает шоу. А для этих передач шоу-то и нужно. Многие приходят, истории придумывают. Нам ничего придумывать не надо было.

Кричали: «Дайте победу Архангельску, девочка крутая, мы все за нее». Сабина Агамалиева многодетная мать

— Ее уже все знают, уже всё везде посмотрели, на нее подписались, подходили, фотографировались, — добавила собеседница 29.RU. — Гордость такая. Даже просто пришли в магазин, и там: «О, это же ты! Мы видели в „ТикТоке“, можно сфотографироваться?»

«Папа нам жизнь не даст»

Слова Эллады про то, что ее отец бросил маму, транслировали на СТС еще в конце марта. После выхода анонса Сабину Агамалиеву ждал неприятный разговор.

— Он увидел вот этот репортаж, что там написано: «Папа нас бросил и ушел из семьи». Позвонил мне и сказал: «Что ты настраиваешь против меня, ты ребенка научила». Хотя я на тот момент даже не знала, что Лада у нас в интервью очень много чего рассказала. Я позвонила, после того как узнала, говорю, можно это вырезать, показывать это не хочу. «Ну простите, уже всё».

Я не боюсь, что люди скажут. Ушел к другой женщине — да и ушел. Я знаю, что папа нам жизнь не даст. Больше за это переживаю. Сабина Агамалиева многодетная мать

Также, по словам Сабины, отец не поддерживает выбор Эллады.

— Папа выезжает на тренировки, говорит: «Уходи и не борись. Тебе это не нужно, ты девочка, иди в другой спорт, ты ничего не добьешься». Может, поэтому ребенок и сказал на телевидении: «Хочу доказать папе, что я сильная».

Эллада в спарринге с братом

Эллада Агамалиева стала известна как спортсменка, которая побеждает мальчиков. Ролики с ее боями набирают миллионы просмотров в интернете. Сейчас девочке больше не разрешают вставать в поединок с парнями.

— Тренеры переживают, что мальчики после встречи с Элладой уходят с тренировок, — утверждает ее мама.

В Архангельске нет группы по вольной борьбе для девочек, поэтому Эллада может встречаться с соперницами только на соревнованиях, но это недешево. Агамалиевы ищут спонсора, который мог бы оплачивать спортивные соревнования.

— Эллада приходит, говорит: «Мама, раньше я на внутренних соревнованиях выступала раз в месяц. А сейчас вообще не выступаю. Тренируюсь и тренируюсь». А хочется вот этого соревновательного процесса, медалей, кубков.

Я объясняю, что такие деньги не зарабатываю, это очень тяжело. Это надо же еще коммуналку платить, детям что-то прикупить, старшие есть, и тем надо, и этим надо. Сабина Агамалиева многодетная мать

Несмотря на все трудности, семья не сдается. Эллада собирается участвовать в следующем сезоне шоу «Суперниндзя. Дети».

— Вот сейчас на следующий сезон поедем готовиться. Договорились с тренером, он тренирует в Питере. Восемь тысяч тренировка, — делится мама девочки.

Также девочку уже ждет участие в проекте «Лучше всех!» Но главное, к чему готовится семья, — первенство России по вольной борьбе. Эллада Агамалиева собирается участвовать в соревнованиях в следующем году.