«Вау!» Главный тренер «Локомотива» высказался о победе над «Ак Барсом»

Боб Хартли охарактеризовал третий матч против «Ак Барса» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Вау! Просто невероятно»

Так охарактеризовал прошедший матч в Казани главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли. Вечером 15 мая наставник железнодорожников был немногословен, а лишь кратко отвечал на вопросы журналистов.

«Я много раз говорил, что у нас опытная команда. Много ветеранов, третий финал подряд. Такой опыт не купишь, его нужно пережить. Это одна из сильных сторон», — заявил Боб Хартли.

Наставник также высказался о поездке на поезде: «Мы всё-таки „Локомотив“, и в этой ситуации у нас особого выбора не было, и если придется ехать на поезде, это абсолютно нормально. И вечером 15 мая намного хуже вещи происходили, чем поездка на поезде».

Впоследствии, расшифровывая это вопрос, Боб ответил журналистам: «А вы смотрели игру?»

На вопрос о нервозности из-за смазанной концовки на фоне пятиминутного штрафа Боб Хартли ответил следующее: «Не могу ответить».

Он также озвучил мысли по поводу игры ярославского голкипера Даниила Исаева.

«Это был очень важный момент. Даниил — лучший вратарь в КХЛ, всё время бьется, борется до конца. Очень атлетичный вратарь, всё время бьется, борется до конца. С хорошей головой на плечах. Ко всему его мастерству — то, что он еще и прекрасный человек, это дорогого стоит», — сказал Боб Хартли.

Автор телеграм-канала «Роман с хоккеем» обратил внимание, что в этой игре совершилось изменение в составе.

«Николаев приболел, поэтому ввели в состав Волкова. Вся его работа на тренировках, над кондициями, над своей игрой, вылилась в то, что он сегодня хорошо сыграл», — озвучил Боб Хартли.