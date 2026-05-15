«Мы этого не заслужили»: капитан «Авангарда» обратился к болельщикам после вылета из плей-офф. Видео

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов впервые после вылета из плей-офф КХЛ записал видеообращение болельщикам, в котором рассказал о своих эмоциях после поражения. Его он опубликовал в своем телеграм-канале. По словам «ястреба», игра выдалась неприятной. Но к хоккеистам претензий нет, так как многие играли с травмами.

«Поражение не совсем приятное. И поражение, которое останется с нами, со мной навсегда. К ребятам из команды, я думаю, не должно быть претензий. Все они играли с травмами. У кого-то сломаны ребра, пальцы колени, плечи, спины. Было много всего. Понятно, что и у „Локомотива“ было также, но нам где-то в этом плане не повезло, но это не отговорка. Я думаю, что правильно будет превратить это поражение в злость, в спортивную злость, которая нам поможет. С этим поражением, как я уже сказал, мы будем жить еще долго, и Омск будет помнить, и вся хоккейная страна», — сказал капитан «Авангарда».

Шарипзянов добавил, что ситуацию нужно принять и оставить «в голове на всю жизнь». В тот момент от «Авангарда» отвернулась удача.

Капитан записал видеообращение болельщикам

«С этим уже ничего не сделать, это нужно принять, но оставить в голове на всю жизнь, чтоб это тебя заряжало. Можно, наверное, сказать, что удача от нас отвернулась, но удача — такая вещь, которую нужно заслужить. Значит, в этом году мы этого не заслужили. Но не хочу быть супергрустным. Это тяжело принять, но жить надо дальше», — цитируют слова капитана наши коллеги из NGS55.RU.

Также капитан отметил, что он даже хотел закрыть все свои социальные сети, так как не хотел слышать оскорбления в сторону «Авангарда».

«Сразу скажу, что канал этот не для грязи, не для оскорблений. Если кто-то думает, что он может высказываться про ребят или команду, то здесь такого точно не будет. Можете даже не писать, просто сами себя блокируйте и выходите», — признался Дамир.

Напомним, хоккейный клуб «Авангард» третий раз подряд вылетел из плей-офф КХЛ после поражения в серии с «Локомотивом».