НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

вос.

 756мм 29%
Подробнее
6 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
Когда включат горячую воду
Как отметить свадьбу в Ярославле
БПЛА попал в предприятие
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Мы этого не заслужили»: капитан «Авангарда» обратился к болельщикам после вылета из плей-офф. Видео

«Мы этого не заслужили»: капитан «Авангарда» обратился к болельщикам после вылета из плей-офф. Видео

Дамир Шарипзянов рассказал о своих эмоциях после поражения

5 699
Капитан «Авангард» заявил, что будет копить спортивную злость после поражения от «Локомотива» | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUКапитан «Авангард» заявил, что будет копить спортивную злость после поражения от «Локомотива» | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Капитан «Авангард» заявил, что будет копить спортивную злость после поражения от «Локомотива»

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов впервые после вылета из плей-офф КХЛ записал видеообращение болельщикам, в котором рассказал о своих эмоциях после поражения. Его он опубликовал в своем телеграм-канале. По словам «ястреба», игра выдалась неприятной. Но к хоккеистам претензий нет, так как многие играли с травмами.

«Поражение не совсем приятное. И поражение, которое останется с нами, со мной навсегда. К ребятам из команды, я думаю, не должно быть претензий. Все они играли с травмами. У кого-то сломаны ребра, пальцы колени, плечи, спины. Было много всего. Понятно, что и у „Локомотива“ было также, но нам где-то в этом плане не повезло, но это не отговорка. Я думаю, что правильно будет превратить это поражение в злость, в спортивную злость, которая нам поможет. С этим поражением, как я уже сказал, мы будем жить еще долго, и Омск будет помнить, и вся хоккейная страна», — сказал капитан «Авангарда».

Читайте также

Шарипзянов добавил, что ситуацию нужно принять и оставить «в голове на всю жизнь». В тот момент от «Авангарда» отвернулась удача.

Капитан записал видеообращение болельщикам

Источник:

«Батя с клюшкой | Дамир Шарипзянов» / T.me

«С этим уже ничего не сделать, это нужно принять, но оставить в голове на всю жизнь, чтоб это тебя заряжало. Можно, наверное, сказать, что удача от нас отвернулась, но удача — такая вещь, которую нужно заслужить. Значит, в этом году мы этого не заслужили. Но не хочу быть супергрустным. Это тяжело принять, но жить надо дальше», — цитируют слова капитана наши коллеги из NGS55.RU.

Также капитан отметил, что он даже хотел закрыть все свои социальные сети, так как не хотел слышать оскорбления в сторону «Авангарда».

«Сразу скажу, что канал этот не для грязи, не для оскорблений. Если кто-то думает, что он может высказываться про ребят или команду, то здесь такого точно не будет. Можете даже не писать, просто сами себя блокируйте и выходите», — признался Дамир.

Напомним, хоккейный клуб «Авангард» третий раз подряд вылетел из плей-офф КХЛ после поражения в серии с «Локомотивом». Больше хоккейных новостей ищите в нашем сюжете.

Поддерживаете капитана?

Конечно!
Нет
Что-то есть из его слов правда
50 на 50
Не люблю хоккей
Ответ напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Анастасия ЧесноковаАнастасия Чеснокова
Анастасия Чеснокова
Старший корреспондент NGS55.RU
Хоккей Дамир Шарипзянов Кубок Гагарина Плей-офф КХЛ ХК Авангард
Лайк
TYPE_LIKE5
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Гость
15 мая, 10:49
Так и мы не заслужили и идём дальше)
Гость
15 мая, 11:36
Если бы Авангард играл в западной конференции он бы был в финале...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Рекомендуем