НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

ю-з.

 750мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Скончалась заслуженный учитель РСФСР
Подробности смертельного ДТП
Боб Хартли в Ярославле
Гид подготовки к учебному году
Смешные мемы с котами
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Спорт «Барселона» обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

«Барселона» обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

В день игры у главного тренера каталонцев умер отец

742
«Барселона» в 29-й раз стала чемпионом Испании | Источник: пресс-служба ФК «Барселона»«Барселона» в 29-й раз стала чемпионом Испании | Источник: пресс-служба ФК «Барселона»

«Барселона» в 29-й раз стала чемпионом Испании

Источник:

пресс-служба ФК «Барселона»

«Барселона» обыграла «Реал» в 35-м туре чемпионата Испании и досрочно стала чемпионом страны. Каталонская команда завоевала этот трофей в 29-й раз.

Отец главного тренера «Барселоны» Ханси Флика скончался утром 10 мая. Несмотря на это, немецкий специалист присутствовал на матче. Перед игрой на стадионе была объявлена минута молчания, а футболисты вышли на поле с траурными повязками.

За четыре тура до финиша «Барселона» опережала «Реал» на 11 очков. Для оформления досрочного чемпионства каталонцам достаточно было сыграть вничью.

Уже на девятой минуте англичанин Маркус Рэшфорд прямым ударом со штрафного вывел «Барселону» вперед.

Источник: пресс-служба ФК «Барселона»Источник: пресс-служба ФК «Барселона»
Источник:

пресс-служба ФК «Барселона»

Еще через девять минут каталонцы увеличили преимущество: Ферран Торрес послал мяч в ворота после остроумного паса от Дани Ольмо.

Источник: пресс-служба ФК «Барселона»Источник: пресс-служба ФК «Барселона»
Источник:

пресс-служба ФК «Барселона»

В начале второго тайма на поле возникло несколько потасовок, но арбитру удалось погасить страсти, раздав желтые карточки.

На 63-й минуте Джуд Беллингем забил гол в ворота «Барселоны», но взятие ворот отменили из-за офсайда у английского полузащитника «Реала».

В оставшееся время матча счет не изменился — 2:0. «Барселона» в 29-й раз стала чемпионом Испании за три тура до финиша Ла Лиги.

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат Испании Спорт Матч
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
11 мая, 00:30
зачем нам запад ненавистные ес и сша. там только предатели
Гость
11 мая, 00:25
Очень важная новость для Ярославля! Наверное, испанцы уже купили билеты на поезд (с авиасообщением может не сложиться), чтобы приехать в Ярославль и сыграть с "Шинником".
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем