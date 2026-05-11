«Барселона» обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

«Барселона» в 29-й раз стала чемпионом Испании Источник: пресс-служба ФК «Барселона»

«Барселона» обыграла «Реал» в 35-м туре чемпионата Испании и досрочно стала чемпионом страны. Каталонская команда завоевала этот трофей в 29-й раз.

Отец главного тренера «Барселоны» Ханси Флика скончался утром 10 мая. Несмотря на это, немецкий специалист присутствовал на матче. Перед игрой на стадионе была объявлена минута молчания, а футболисты вышли на поле с траурными повязками.

За четыре тура до финиша «Барселона» опережала «Реал» на 11 очков. Для оформления досрочного чемпионства каталонцам достаточно было сыграть вничью.

Уже на девятой минуте англичанин Маркус Рэшфорд прямым ударом со штрафного вывел «Барселону» вперед.

Источник: пресс-служба ФК «Барселона»

Еще через девять минут каталонцы увеличили преимущество: Ферран Торрес послал мяч в ворота после остроумного паса от Дани Ольмо.

Источник: пресс-служба ФК «Барселона»

В начале второго тайма на поле возникло несколько потасовок, но арбитру удалось погасить страсти, раздав желтые карточки.

На 63-й минуте Джуд Беллингем забил гол в ворота «Барселоны», но взятие ворот отменили из-за офсайда у английского полузащитника «Реала».