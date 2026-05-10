«В роддоме маме сразу дали документы на отказ от ребенка». Как женщина-инвалид на коляске стала пауэрлифтером, а после ушла в бег

Анастасии Соколковой 45 лет Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Анастасия Соколкова из Краснодара родилась с пороком развития позвоночника и спинного мозга. Так еще в детстве она оказалась в инвалидной коляске. Но это не помешало ей стать профессиональным пауэрлифтером с выходом на международный уровень, а после — участвовать в забегах по стране. О жизни с инвалидностью, тяге к спорту, «доступной среде» и постоянной внутренней борьбе Анастасия рассказала в интервью 93.RU.

Обычный пауэрлифтинг — это силовое троеборье, которое включает приседание со штангой, жим лежа и становую тягу. Пауэрлифтинг для людей с поражением опорно-двигательного аппарата — это паралимпийский вид спорта, в котором атлет демонстрирует силу верхней части тела. Цель — поднять максимально тяжелый вес.

Источник: Городские медиа

«Я просто не знаю другой жизни»

Как рассказывает мама Анастасии, в роддоме ей сразу дали документы на отказ от ребенка. Девочка с врожденной Spina Bifida стала инвалидом в суточном возрасте. Из-за расщепления позвоночника у малышки возникла спинномозговая грыжа, а когда ее удалили, наступил паралич конечностей — были парализованы и руки, и ноги. Но родители не бросили ребенка и сделали многое для ее реабилитации.

«Отец работал бухгалтером и очень много занимался со мной лечебной физкультурой (ЛФК). Он сам любил спорт, и в общем-то заряд спортивный у меня именно от папы. Мама оставила работу, чтобы заниматься со мной, потому что я могла в любой момент умереть. Нужно было ездить по больницам, на операции. Благодаря ей в том числе я смогла попасть на лечение в Канаду, когда мне было 11 лет. Мама также отвечала за мое духовное развитие, я ходила в музыкальную школу. Без поддержки родителей и маминого пробивного характера ничего бы не получилось», — с благодарностью говорит Анастасия.

Девочка ходила в обычную школу, хоть ее и пытались определить в коррекционную, потому что «если ребенок инвалид, значит у него что-то не так с головой». Некоторые учителя, как говорит женщина, «фыркали» в ее сторону, но больше с этим сталкивалась мама девочки, она сама этого почти не замечала. А вот ребята в классе, наоборот, помогали маленькой Насте, подростковый буллинг прошел мимо нее.

«У меня инвалидность с рождения, я просто не знаю другой жизни. Всегда будут те, кому ты мешаешь. Я порой даже не замечаю что-то, только потом осознаю, но что поделаешь. Бывает», — философски отмечает она.

Анастасия благодарна родителям за помощь Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Нашла себя в пауэрлифтинге

После школы Анастасия поступила в Кубанский госуниверситет, где спустя пять лет получила диплом психолога. Это был 2003 год, об удаленке еще никто особо не знал, а найти работу в офисе — не такая простая задача для девушки с инвалидностью. Какое-то время Анастасия работала в детском центре, затем в ветклинике администратором, но всё это было недолгосрочно.

«Я поняла, что в общем-то нигде особо не нужна, и начала искать место, где заниматься ЛФК, ведь без спорта мне никак нельзя, нужно постоянное движение. Так я попала к своему первому тренеру Юрию Шкабарне. Именно он привел меня в большой спорт. Я начала профессионально заниматься пауэрлифтингом», — рассказывает наша собеседница.

Краснодарец Юрий Шкабарня — заслуженный тренер России по пауэрлифтингу. Его воспитанник, Кривуля Владимир, в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне стал бронзовым призером.

Анастасия прошла путь от городских до международных соревнований, работая с весом под 100 килограммов. Она была в составе сборной страны по пауэрлифтингу и занимала призовые места на России, Кубке Европы и стала 10-й на Кубке мира. О своих достижениях спортсменка говорит спокойно, но отмечает, что была проделана огромная работа.

Анастасия профессионально занималась пауэрлифтингом Источник: Анастасия Соколкова

«Как бы странно это ни звучало, но инвалидность помогла мне путешествовать. Я была во многих городах страны от Курска до Ханты-Мансийска, а за границей — в Канаде, Польше, ОАЭ», — говорит она.

Как-то раз на сборах Анастасия подружилась со спортсменами из Нижневартовска. Настолько крепко, что переехала в этот город на целых шесть лет, продолжала выступать на соревнованиях и попутно работала детским психологом в спортивной школе. Тогда же ее поставили на ставку спортсмена-инструктора, и Анастасия впервые на регулярной основе стала получать деньги от спорта.

«Нет инвалидов — нет проблем»

«В Арабских Эмиратах, где проходил Кубок мира, конечно, совсем другая инфраструктура, — вспоминает спортсменка. — Например, там есть надземное метро и легко было доехать до нужного места. В Дубае на станции был лифт. У нас и сейчас такое встретишь далеко не везде».

В Краснодаре с годами среда стала доступнее, например, большим подспорьем стал низкопольный транспорт. Но многие дороги все еще в плохом состоянии, из-за чего периодически возникают аварийные ситуации — ломается приставка, с помощью которой женщина управляет коляской. Так случилось и в день нашей встречи с Анастасией, поэтому ей пришлось экстренно вызывать такси, а после заниматься ремонтом.

«Главное — людям, у которых проблемы с передвижением, нужен выход из дома. Если они смогут выходить на улицу, то система уже сама подстроится под людей. А сейчас — нет инвалидов на улицах — нет проблем. Сейчас много где есть съезды, но иногда они установлены под таким углом, что страшно на них заезжать и особенно съезжать. Где-то моя приставка для коляски просто не тянет. Приходится порой просить людей о помощи или ехать прямо по дороге», — говорит Анастасия.

Иногда Анастасии приходится ехать прямо по дороге, потому что других вариантов нет Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Больше чем можешь

До 30 лет Анастасия была еще в состоянии передвигаться и на костылях тоже, но после ее здоровье ухудшилось — началась лимфедема нижних конечностей (это хроническое заболевание, при котором критически отекают ноги). На ситуацию сильно повлиял перенесенный ковид.

«С лимфедемой нижних конечностей мне необходимо ежегодное лечение, но в бесплатные медицинские услуги это не входит. Это отек, который может привести к прекращению любой физической деятельности, а ноги станут невероятных размеров. Эта болезнь не убивает, но она тебя разрушает… Приходится каждый раз собирать средства. В прошлом году это было 500 тысяч рублей», — объясняет она.

На тот момент женщина уже вернулась в Краснодар и оставила большой спорт, но понимала, что нужно продолжать двигаться и тренироваться, чтобы не стало хуже. Тогда подруга рассказала Анастасии про фонд «Больше чем можешь».

Фонд «Больше чем можешь» помогает спортсменам с ограниченными возможностями здоровья Источник: Анастасия Соколкова

«С фондом я уже третий год. Сейчас у нас проходят тренировки два раза в неделю, в основном на стадионе „Динамо“. В фонде мы занимаемся под руководством Инны. Она сама имеет инвалидность, ее сбил автобус на тренировке, но она восстановилась и продолжает заниматься спортом, попутно тренируя нас. Да, это не профессиональный спорт. Но это и радует. Большой спорт — большие энергозатраты. И вообще, он нужен далеко не всем. А здесь ты делаешь то, что можешь. Банально, но главное — участие. Ты не сидишь в четырех стенах, а получаешь эмоции, ведя активную жизнь», — считает Анастасия.

«Больше чем можешь» — благотворительный фонд развития инклюзии в спорте, который с 2018 года помогает атлетам с разными возможностями тренироваться и участвовать в массовых забегах. Филиалы фонда работают в семи городах, включая Сочи и Краснодар. Стать волонтером или подопечным можно, оставив заявку на сайте.

«Поплакали? Ну всё, хватит, пошли дальше»

Анастасия старается вести активную жизнь, больше гулять, тренироваться, бегать, но всё равно бывает, что опускаются руки.

«Такое случается у меня регулярно. Примерно раз в неделю. Но это нормально, когда тебе плохо. Поплакали? Ну всё, хватит, пошли дальше. В эти моменты ты либо ищешь опору в себе, либо нужно обратиться к кому-то за поддержкой. У меня есть друзья, но не всегда у людей есть силы на это, я понимаю. Еще на базе фонда есть бесплатная психологическая помощь… Важно не оставаться в одиночестве, двигаться дальше, и по инерции ты выходишь из этого состояния. Иногда помогает простое правило — меньше думать», — спокойно рассуждает она.

У Анастасии два высших образования. Она психолог и специалист в области адаптивной физической культуры Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

45-летняя женщина сейчас получает пособие по инвалидности, но эта сумма сопоставима с уровнем МРОТа в регионе, прожить на это невозможно. В будущем Анастасия хочет вернуться на работу и заниматься психологией и коучингом.

«Я всегда работала с людьми и хотела бы продолжить это делать», — говорит спортсменка.