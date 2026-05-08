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Спорт Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций

Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций

В решающий матч свою команду вывел бывший главный тренер «Спартака»

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«Астон Вилла» празднует выход в финал | Источник: пресс-служба УЕФА «Астон Вилла» празднует выход в финал | Источник: пресс-служба УЕФА

«Астон Вилла» празднует выход в финал

Источник:

пресс-служба УЕФА

В Лиге Европы и Лиге конференций определились участники финалов. В них сыграют представители трех стран.

Лига Европы

«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» 4:0 (по сумме двух матчей 4:1)

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

В первом матче команда из Ноттингема сенсационно одержала минимальную победу. В Бирмингеме «Астон Вилла» взяла убедительный реванш и продолжила борьбу за трофей. Для бывшего главного тренера «Спартака» Унаи Эмери это шестой выход в финал Лиги Европы.

«Фрайбург» — «Брага» 3:1 (по сумме двух матчей 4:3)

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Португальская команда дома одержала победу со счетом 2:1, но в Германии не смогла удержать преимущество. «Фрайбург» добился исторического для себя успеха, впервые выйдя в финал еврокубка.

Лига конференций

«Страсбург» — «Райо Вальекано» 0:1 (по сумме двух матчей 0:2)

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Классическое для футбола противостояние Испании и Франции завершилось в пользу первых. Бывшая команда Виктора Онопко одержала две победы с одинаковым счетом 1:0.

«Кристал Пэлас» — «Шахтер» 2:1 (по сумме двух матчей 5:2)

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Лондонцы дважды обыграли донецкий «Шахтер» и уверенно вышли в финал. «Кристал Пэлас» стал третьим английским клубом в этом сезоне, который сыграет в финале еврокубка.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая в Стамбуле. Решающий матч Лиги конференций состоится 27 мая в Лейпциге.

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