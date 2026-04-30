Героем стал судья: как прошел полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» — «Арсенал»

Команды сильнейшего не выявили Источник: пресс-служба УЕФА

Мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал» сыграли в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Главным героем встречи стал судья Данни Маккели, назначивший три пенальти.

Команды в этом сезоне играют от обороны, поэтому большого количества голов болельщикам ждать не приходилось. Первый тайм подходил к ожидаемому счету 0:0, но на последних минутах в ворота хозяев поля был объявлен пенальти, который реализовал шведский нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш.

Источник: пресс-служба УЕФА

Во втором тайме «Атлетико» завладел инициативой и на 56-й минуте уже сам бил пенальти — мяч в штрафной попал в руку игроку «Арсенала». Аргентинец Хулиан Альварес с 11-метровой отметки не промахнулся — 1:1.

Источник: пресс-служба УЕФА

Через несколько минут мадридцы могли выйти вперед, но мяч после удара Антуана Гризманна попал в перекладину.

В концовке встречи нападающий «Арсенала» Нони Мадуэке в штрафной «Атлетико» столкнулся с защитником Давидом Ганцко — судья снова назначил пенальти, но после подсказки VAR свое решение отменил.

«Первый тайм был равным — возможно, они больше владели мячом, но создали мало моментов. У них очень сильный состав: вышедшие на замену игроки были лучше, чем игроки основного состава. Тем не менее во втором тайме мы превзошли их», — подвел итог встречи главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Ответный матч состоится 5 мая в Лондоне.