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Спорт Героем стал судья: как прошел полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» — «Арсенал»

Героем стал судья: как прошел полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» — «Арсенал»

Арбитр из Нидерландов назначил три пенальти

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Команды сильнейшего не выявили | Источник: пресс-служба УЕФА Команды сильнейшего не выявили | Источник: пресс-служба УЕФА

Команды сильнейшего не выявили

Источник:

пресс-служба УЕФА

Мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал» сыграли в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Главным героем встречи стал судья Данни Маккели, назначивший три пенальти.

Команды в этом сезоне играют от обороны, поэтому большого количества голов болельщикам ждать не приходилось. Первый тайм подходил к ожидаемому счету 0:0, но на последних минутах в ворота хозяев поля был объявлен пенальти, который реализовал шведский нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш.

Источник: пресс-служба УЕФА Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Во втором тайме «Атлетико» завладел инициативой и на 56-й минуте уже сам бил пенальти — мяч в штрафной попал в руку игроку «Арсенала». Аргентинец Хулиан Альварес с 11-метровой отметки не промахнулся — 1:1.

Источник: пресс-служба УЕФА Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Через несколько минут мадридцы могли выйти вперед, но мяч после удара Антуана Гризманна попал в перекладину.

В концовке встречи нападающий «Арсенала» Нони Мадуэке в штрафной «Атлетико» столкнулся с защитником Давидом Ганцко — судья снова назначил пенальти, но после подсказки VAR свое решение отменил.

«Первый тайм был равным — возможно, они больше владели мячом, но создали мало моментов. У них очень сильный состав: вышедшие на замену игроки были лучше, чем игроки основного состава. Тем не менее во втором тайме мы превзошли их», — подвел итог встречи главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Ответный матч состоится 5 мая в Лондоне.

«Атлетико» — «Арсенал» 1:1 (0:1).

Голы: Дьекереш, 44 — с пенальти (0:1). Альварес, 56 — с пенальти (1:1).

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