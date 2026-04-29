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Спорт «Такие матчи можно по пальцам пересчитать». «ПСЖ» и «Бавария» забили девять голов в полуфинале Лиги чемпионов

«Такие матчи можно по пальцам пересчитать». «ПСЖ» и «Бавария» забили девять голов в полуфинале Лиги чемпионов

Встреча проходила в Париже

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Матвей Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» | Источник: пресс-служба УЕФАМатвей Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» | Источник: пресс-служба УЕФА

Матвей Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ»

Источник:

пресс-служба УЕФА

«ПСЖ» и «Бавария» устроили настоящую голевую феерию в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Команды в Париже на двоих забили девять мячей.

В стартовом составе «ПСЖ» вышли российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, игравший в чемпионате России за «Локомотив» и «Рубин».

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Счет в матче на 17-й минуте открыла «Бавария». Луиса Диаса сбили в штрафной парижан — пенальти реализовал Харри Кейн.

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Через несколько минут «Бавария» могла удвоить преимущество, но Сафонов помешал забить Майклу Олисе. На это парижане ответили двумя голами. Сначала Хвича Кварацхелия фирменно сместился с фланга и послал мяч в ворота, а затем Жоау Невеш после подачи углового вогнал мяч в сетку — 2:1.

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

В концовке тайма команды обменялись голами. Сначала Олисе мощным ударом с линии штрафной вогнал мяч в ворота Сафонова, а в добавленное время обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Баварии» — правила нарушил Альфонсо Дэвис. На перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу «ПСЖ».

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

В начале второго тайма «ПСЖ», казалось, нокаутировал «Баварию». Сначала Кварацхелия замкнул прострел Ашрафа Хакими, а на исходе часа встречи Дембеле ударом от штанги сделал счет 5:2.

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Несмотря на это, «Бавария» не сдалась. На 65-й минуте Дайо Упамекано головой подправил навес со штрафного и дезориентировал Сафонова. Через три минуты Луис Диас убежал от защитников «ПСЖ», переиграл прибежавшего на подстраховку Маркиньоса и установил окончательный счет встречи — 5:4.

Команды установили рекорд Лиги чемпионов по голам в одном полуфинальном матче. До этого в одной игре забивали максимум семь голов.

«Думаю, что именно про такие матчи говорят, что их по пальцам можно пересчитать в карьере. Первая часть представления окончена, готовимся ко второй», — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене.

«ПСЖ» — «Бавария» 5:4 (3:2)

Голы: Кейн, 17 — с пенальти (0:1). Кварацхелия, 24 (1:1). Жоау Невеш, 33 (2:1). Олисе, 41 (2:2). Дембеле, 45+5 — с пенальти (3:2). Кварацхелия, 56 (4:2). Дембеле, 58 (5:2). Упамекано, 65 (5:3). Диас, 68 (5:4).

Ответный матч — 6 мая в Мюнхене.

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