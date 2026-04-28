Сафонов попробует остановить «Баварию»: анонс полуфиналов Лиги чемпионов

«Бавария» сыграет против действующего победителя турнира Источник: пресс-служба УЕФА

28 и 29 апреля в Лиге чемпионов состоятся первые полуфинальные матчи. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов постарается остановить грозную мюнхенскую «Баварию» и выйти в финал.

Редакция 161.RU рассказывает о предматчевых раскладах.

Формат 1/2 финала

Победитель противостояния определится по итогам двух встреч. Правило выездного гола не действует. В случае равенства будет дополнительное время и, если понадобится, серия пенальти.

Источник: пресс-служба УЕФА

28 апреля

ПСЖ — «Бавария» (22:00)

Источник: пресс-служба УЕФА

Действующий победитель Лиги чемпионов примет мюнхенскую «Баварию», которая в текущем сезоне катком проходится по своим соперникам. Ворота парижской команды будет защищать россиянин Матвей Сафонов.

В составе ПСЖ играет также бывший игрок московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.

— Я чувствую себя прекрасно, я в хорошей форме. Нас ждет очень важный матч, но благодаря команде я испытываю позитив. Мы проделали вместе фантастическую работу, — сказал Кварацхелия перед матчем.

Аналитический сайт Opta считает небольшим фаворитом встречи ПСЖ.

29 апреля

«Атлетико» — «Арсенал» (22:00)

Источник: пресс-служба УЕФА

В этом полуфинале сыграют команды, которые никогда не побеждали в Лиге чемпионов. Выход в финал станет для них шансом сотворить историю.

— Это не давление, это ответственность. Это огромная цель [выиграть Лигу чемпионов], чего клуб еще никогда не делал. Это футбольный матч, и в конечном счете именно футболисты решают исход таких игр, — сказал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Суперкомпьютер Opta считает, что у команд в первом матче равные шансы на победу. Еще несколько недель назад «Арсенал» претендовал на четыре трофея: из Кубков лиги и Англии команда с тех пор вылетела, в чемпионате первую строчку уступили «Манчестер Сити». Лига чемпионов пока остается главным шансом спасти этот сезон.

Гонка бомбардиров

Лучшим голеадором текущего сезона турнира является французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе — его команда в 1/4 финала уступила «Баварии».

Второе место занимает английский нападающий «Баварии» Харри Кейн — на его счету 12 голов.

Тройку сильнейших занимает английский полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордов. Он поразил ворота соперников 10 раз.

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