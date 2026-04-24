«Это разбило мое сердце»: звезда шоу «Титаны» рассказала о съемках на ТНТ и «не женском» боксе. Видео

Ангарчанка Мария Пытина — чемпионка России по кикбоксингу и призер всероссийских соревнований по боксу. Она сумела достичь заметных результатов, даже несмотря на позднее начало карьеры: в бокс она пришла в 18 лет.

Но по-настоящему широкую известность девушка получила благодаря участию в двух сезонах шоу «Титаны» на ТНТ (16+). В первом сезоне она прошла десять раундов из двенадцати, а в четвертом — соревновалась с лучшими атлетами всех предыдущих сезонов.

«Само по себе мое участие [в первом сезоне проекта] получилось случайным. Искусственный интеллект выбрал девушек из нашей национальной сборной по боксу среди женщин, все-таки у нас много действующих и сильных спортсменок. А я на тот момент завершила свою карьеру, была уже не на пике своих возможностей. И так совпало, что у нас все девушки уехали на чемпионат Европы. ИИ тогда сжалился и разрешил мне стать частью первого сезона», — со смехом вспоминала она.