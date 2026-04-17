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Спорт В Лиге Европы и Лиге конференций определились полуфиналисты

В Лиге Европы и Лиге конференций определились полуфиналисты

Больше всего представителей у Англии

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«Ноттингем Форест» неожиданно обыграл «Порту» | Источник: пресс-служба УЕФА «Ноттингем Форест» неожиданно обыграл «Порту» | Источник: пресс-служба УЕФА

«Ноттингем Форест» неожиданно обыграл «Порту»

Источник:

пресс-служба УЕФА

В Лиге Европы и Лиге конференций определились участники решающих матчей. 16 апреля стали известны полуфиналисты второго и третьего по значимости футбольных европейских турниров.

Лига Европы

1/4 финала

  • «Бетис» (Испания) — «Брага» (Португалия) 1:1; 2:4;

  • «Сельта» (Испания) — «Фрайбург» (Германия) 0:3; 1:3;

  • «Ноттингем Форест» (Англия) — «Порту» (Португалия) 1:1; 1:0;

  • «Астон Вилла» (Англия) — «Болонья» (Италия) 3:1; 4:0.

«Брага» неожиданно обыграла «Бетис» и сотворила главную сенсацию 1/4 финала. Удивил многих и «Ноттингем Форест», борющийся за выживание в чемпионате Англии. Двухкратный победитель Лиги чемпионов по сумме двух матчей прошел крепкий португальский «Порту».

В полуфиналах сыграют: «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» и «Брага» — «Фрайбург».

Лига конференций

1/4 финала

  • «Шахтер» (Украина) — «АЗ» (Нидерланды) 3:0; 2:2;

  • «Фиорентина» (Италия) — «Кристал Пэлас» (Англия) 0:3; 2:1;

  • «АЕК» (Греция) — «Райо Вальекано» (Испания) 0:3; 3:1;

  • «Страсбур» (Франция) — «Майнц» (Германия) 0:2; 4:0.

Греческий «АЕК» отыграл отставание в три мяча, но почти сразу же пропустил. Команда бывшего главного тренера ЦСКА Марко Николича не смогла сотворить чудо.

В полуфиналах сыграют: «Шахтер» — «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» — «Страсбур».

Первые полуфинальные матчи обоих турниров состоятся 30 апреля, ответные — 7 мая.

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Корреспондент 161.RU
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