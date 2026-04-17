В Лиге Европы и Лиге конференций определились полуфиналисты

В Лиге Европы и Лиге конференций определились участники решающих матчей. 16 апреля стали известны полуфиналисты второго и третьего по значимости футбольных европейских турниров.
Лига Европы
1/4 финала
«Бетис» (Испания) — «Брага» (Португалия) 1:1; 2:4;
«Сельта» (Испания) — «Фрайбург» (Германия) 0:3; 1:3;
«Ноттингем Форест» (Англия) — «Порту» (Португалия) 1:1; 1:0;
«Астон Вилла» (Англия) — «Болонья» (Италия) 3:1; 4:0.
«Брага» неожиданно обыграла «Бетис» и сотворила главную сенсацию 1/4 финала. Удивил многих и «Ноттингем Форест», борющийся за выживание в чемпионате Англии. Двухкратный победитель Лиги чемпионов по сумме двух матчей прошел крепкий португальский «Порту».
В полуфиналах сыграют: «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» и «Брага» — «Фрайбург».
Лига конференций
1/4 финала
«Шахтер» (Украина) — «АЗ» (Нидерланды) 3:0; 2:2;
«Фиорентина» (Италия) — «Кристал Пэлас» (Англия) 0:3; 2:1;
«АЕК» (Греция) — «Райо Вальекано» (Испания) 0:3; 3:1;
«Страсбур» (Франция) — «Майнц» (Германия) 0:2; 4:0.
Греческий «АЕК» отыграл отставание в три мяча, но почти сразу же пропустил. Команда бывшего главного тренера ЦСКА Марко Николича не смогла сотворить чудо.
В полуфиналах сыграют: «Шахтер» — «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» — «Страсбур».
Первые полуфинальные матчи обоих турниров состоятся 30 апреля, ответные — 7 мая.