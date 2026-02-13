Нейтральный статус — выгодно для бюджета? Сколько заработают россияне за медали на Олимпиаде в Милане

Сколько российские спортсмены могут заработать на Олимпиаде в Милане Источник: Олимпийский комитет России / T.me

С начала Олимпиады прошла неделя — самое время подвести промежуточные итоги выступления россиян. От страны в Милан в нейтральном статусе поехали 13 спортсменов. Как и ожидали многие эксперты, мы пока без медалей, но шансы еще есть.

Мы уже рассказывали, может ли Петр Гуменник взойти на пьедестал по итогам одиночных катаний среди мужчин. Реальный претендент на медаль среди российских фигуристов — Аделия Петросян.

В ожидании выступлений других спортсменов MSK1.RU вспомнил, что помимо очевидного — медалей — мотивирует профессионалов добиваться высоких результатов.

Нейтральный статус лишает выплат?

В Милане российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, из-за этого претендовать на выплаты, предусмотренные госбюджетом, не могут. Это решение было озвучено еще в 2023 году перед Олимпиадой в Париже экс-заместителем министра спорта Азатом Кадыровым.

Не получат россияне деньги и от МОК, так как гонораров победителям и призерам Игр никогда не было и не будет. Эти принципы действуют уже более 130 лет.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли пройти в четвертьфинал в спринте Источник: Олимпийский комитет России / T.me

Финансовое вознаграждение на себя, как правило, берут национальные олимпийские комитеты. Помогают спортсменам рекламодатели и частные спонсоры.

В России, как правило, на Олимпиаду деньги выделяют напрямую из правительства. Еще в 2012 году законодательно установлено, что бонусы за победу на Олимпиаде распределены так:

1-е место — 4 миллиона рублей;

2-е место — 2,5 миллиона рублей;

3-е место — 1, 7 миллиона рублей.

Для тренеров:

1-е место — 3,2 миллиона;

2-е место — 2 миллиона;

3-е — 1,36 миллиона.

Но 25 мая 2025 года Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2026 года увеличение премий российским спортсменам, тренерам по итогам выступлений на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх.

До сих пор о размере новых премий не уточняется. Сумма выплат, вероятно, будет раскрыта лишь к началу Паралимпийских Игр. К ним российские спортсмены допущены и смогут представлять Россию с флагом и гимном страны.

А как было во Франции?

Ключевая проблема — нейтральный статус — лишает россиян права на государственные выплаты от Минспорта РФ и Олимпийского комитета. Но после Игр-2024 года теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, а также тренеров и персонал наградили из госбюджета суммой в размере 7,5 миллиона рублей за серебро на Олимпиаде в Париже.

Это решение тогда прокомментировал министр спорта Михаил Дегтярев.

«Также наши серебряные призеры Олимпиады в Париже, наши теннисистки, получат по 2,5 млн рублей за серебряные медали, это решение принято. Тренерский штаб — 2,5 млн рублей, потому что мы должны наших героев спорта поощрять».

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в Париже Источник: Дарья Исаева, «Спорт-Экспресс»

Позиция государства понятна: выступаешь от России, даже в нейтральном статусе, — будешь вознагражден. Конечно, в правительстве понимают непростые обстоятельства для спортсменов на международном уровне. Поэтому нет сомнений, что аналогичный подход будет применен и после Игр в Милане.

Из текущих результатов становится понятно, что шансы на медали можно пересчитать по пальцам. Ближе всех к успеху пока что был лыжник Савелий Коростелев. Он пришел 4-м на скиатлоне на дистанции 20 километров (10 км классическим стилем + 10 км коньковым), уступив двум норвежцам и французу. От лидера Савелий отстал лишь на 3,6 секунды.

Пока реальные шансы на медаль есть у Аделии Петросян и чемпионки России по конькобежному спорту Анастасии Семеновой. Непредсказуемо может сложиться и выступление Никиты Филиппова в новом для Олимпиады виде спорта — ски-альпинизме. Но фаворитом в этой дисциплине россиянин не считается.

Сколько обычно зарабатывают на Олимпиаде?

Всего 4 года назад россияне показали выдающееся выступление в Пекине. Завоевали 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Из федерального бюджета им полагалось 218,7 миллиона рублей.

Кроме того, крупные суммы спортсменам за медали обещали и в регионах. К примеру, в Тюмени Татьяне Сориной и Денису Спицову из областного бюджета должны были выплатить по 10 миллионов рублей за золотые медали. В Санкт-Петербурге готовы были выделить 5 миллионов рублей за золото, 2,5 миллиона за серебро и 1,5 — за бронзу.

Петр Гуменник родился в Санкт-Петербурге Источник: Олимпийский комитет России / T.me

К слову, по аналогии с 2022 годом Петр Гуменник, даже не заняв призовое место в соревновании по одиночному фигурному катанию, может рассчитывать на 50 тысяч рублей как участник Олимпиады.

Не стоит забывать, что в России нередко призерам Олимпиады полагаются и подарки от негосударственного Фонда поддержки олимпийцев России.

Раз в два года лучшим спортсменам Игр дарят престижные автомобили. Чемпионы Олимпиады-2020, к примеру, получили по BMW. За золото — модели X5 стоимостью около шести миллионов рублей, за серебро и бронзу — Х3 различной комплектации.

Лучший результат российских спортсменов на Олимпиаде на 13 февраля — 4-е место Коростелева в скиатлоне Источник: Олимпийский комитет России / T.me

Подобный автомобиль как-то Ковальчук продал Артемию Панарину, а деньги отправил на благотворительность. Он получил его за успешное выступление российских хоккеистов в 2018 году.

Стоимость автомобилей для призеров в автосалонах — 5–6 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма материального вознаграждения для наших медалистов увеличивается очень существенно.

По данным MSK1.RU, итоговый размер выплат определит правительство в своем постановлении по итогам Олимпийских игр. Мы обязательно расскажем об этом, поэтому следите за новостями разделе «Спорт» или «Олимпиада-2026».

Также читайте, что известно о хоккейном турнире на Олимпиаде в Милане. Мы собрали всё в одном месте.