Сын российских фигуристов — главная звезда Олимпиады. Как американец Илья Малинин исполнил запрещенный трюк и стал чемпионом

Илья в 2023 году со своим отцом Романом Скорняковым после победы на одном из турниров

Американский фигурист Илья Малинин стал лучшим в короткой программе у мужчин на Олимпиаде в Италии. Он выполнил несколько сложных элементов, в том числе фирменное сальто назад. В соцсетях 21-летнего спортсмена уже прозвали главной надеждой Игр, богом фигурного катания и новым крашем. Наши коллеги из E1.RU рассказывают, что известно о талантливом американце.

Семья фигуристов

Илья Малинин родился 2 декабря 2004 года в семье фигуристов Романа Скорнякова, уроженца Свердловска, и Татьяны Малининой из Новосибирска.

Отец Ильи начал заниматься фигурным катанием в четыре года в спортшколе «Юность» у основоположника и руководителя Екатеринбургской школы фигурного катания Игоря Ксенофонтова и Марины Войцеховской, которая также тренировала Юлию Липницкую и Максима Ковтуна.

Сначала Роман Скорняков выступал на чемпионатах России, а позже перешел под флаг Узбекистана, продолжая при этом тренироваться в Екатеринбурге. В 1998 году он вместе с группой фигуристов под руководством тренера переехал в США. После эмиграции Скорняков несколько раз принимал участие в чемпионатах мира и дважды ездил на Олимпиаду, но медалей оттуда не привозил, максимум попадал в двадцатку сильнейших.

В 2000 году уралец женился на Татьяне Малининой. Она начала свою спортивную карьеру в Новосибирске, где занималась у своего отца, Валерия Павловича. В 15 лет Татьяна переехала в Первоуральск и стала тренироваться у Игоря Ксенофонтова. Как и ее будущий супруг, Малинина сначала выступала на российских соревнованиях, а потом стала представлять Узбекистан, продолжая тренироваться на Урале. В 1998 году она тоже перебралась в США.

Илья с мамой Татьяной Малининой

Когда Игорь Ксенофонтов скончался, Татьяна Малинина и Роман Скорняков стали тренировать друг друга. В 2002 году фигуристка принимала участие в Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, но заболела гриппом и снялась после короткой программы. Вскоре после этого она завершила карьеру.

Татьяна Малинина и Роман Скорняков по-прежнему живут в США и работают тренерами. Их младшая дочь Елизавета тоже занимается фигурным катанием.

В России у семьи остались родственники. Валерий Малинин, дед Ильи, живет в Новосибирске и работает тренером.

От первых шагов до рекордов и побед

В детстве Илья Малинин часто пропадал с родителями на катке и смотрел, как катаются другие дети. Татьяна рассказывала, что однажды ее сын сам попросился на лед.

Илья показывает фото из детства и юности и, глядя на них, вспоминает, как впервые встал на лед и участвовал в первых соревнованиях

Сам парень рассказывал, что в 15 лет ему каждый день приходилось вставать в шесть утра и кататься до семи, потом идти в школу, а после учебы — снова на каток. Там он катался до пяти вечера, после этого у него были занятия по ОФП (общей физической подготовке).

Сейчас парень тренируется у родителей и работает с Рафаэлем Арутюняном, который ранее жил в Москве, а позже переехал на заработки в США. Одним из самых ярких успехов тренера называют победу американца Нейтана Чена на Олимпиаде в 2022 году.

Сам Илья Малинин (кстати, фамилию матери он взял, потому что ее проще произносить англоязычной публике) за всю свою жизнь ни разу не был в России, при этом он благодаря своей семье свободно говорит по-русски.

Дебют молодого фигуриста на международных турнирах случился в 2019 году. Это были юниорские соревнования. Впервые на взрослом этапе Гран-при Илья выступил в октябре 2020 года, причем тогда он занял сразу пятое место, чисто исполнив четверной тулуп и четверной сальхов.

В 2022 году Малинин стал чемпионом мира среди юниоров. В том же году на турнире в Лейк-Плэсиде он первым в истории чисто исполнил четверной аксель на соревновании, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Свою первую медаль на чемпионатах мира Малинин получил в 2023 году. Тогда он попытался в произвольной программе сделать шесть четверных прыжков, но ошибся на приземлении при одном из них и в итоге получил бронзу.

После этого он дважды завоевывал золотые медали на чемпионатах мира, еще две выиграл на командных чемпионатах. На одном из турниров Илья стал первым фигуристом, исполнившим семь четверных прыжков на соревнованиях. Также в его послужном списке два мировых рекорда по количеству баллов в произвольной программе (228,97 и 238,24).

Олимпиада в Милане стала первой в карьере Ильи Малинина. На Игры в 2022 году в Пекине спортсмен отобраться не смог, тогда он остался первым в списке запасных, зато сейчас уже сумел получить статус олимпийского чемпиона в командных соревнованиях. Завоевать победу сборной США удалось во многом благодаря тому, что в произвольной программе командного турнира Илья исполнил сальто назад на одной ноге.

Этот элемент почти 50 лет был запрещен Международным союзом конькобежцев из-за высоких рисков и травмоопасности. За исполнение такого трюка спортсменам, которые на это решались, давали штрафы. В прошлом сезоне сальто официально разрешили на соревнованиях.

Илья поразил американского рэпера Снуп Догга, исполнив перед ним сальто назад

Реакция публики

Из-за любви к сложным трюкам и привлекательной внешности 21-летний американец быстро стал популярен в соцсетях. Пользователи стали активно постить к себе видео с выступлениями фигуриста и восхищаться им, называя его богом и суперзвездой фигурного катания.

Особенно умиляют россиян видео, на которых Илья по-русски разговаривает со своим отцом. Одна из девушек назвала парня нашим slavic brother (славянским братом).

Вот как еще пользователи комментируют видео с прыжками Малинина.

«Илья, как там в космосе?»

«Илья гений. И никак иначе!»

«Это революция в мужском катании».

Интересно также, что Илья Малинин вошел в число самых высокооплачиваемых спортсменов Олимпийских игр 2026 года по версии Forbes. Его состояние оценивается в 700 тысяч долларов. В списке его спонсоров — несколько крупных компаний мирового уровня.

Почитайте также, какие спортсмены сменили российское гражданство ради Олимпиады. Кроме того, в Играх участвуют дети известных свердловчан и воспитанники екатеринбургских спортшкол. Помимо Ильи Малинина, это канадец Стивен Гоголев — фигурист, родившийся в семье эмигрантов из Екатеринбурга Игоря и Ирины Гоголевых, американец Энтони Пономаренко — сын олимпийских чемпионов 1992 года Марины Климовой и Сергея Пономаренко, который выступает в танцах на льду, и представитель Польши Владимир Семирунний — конькобежец начал заниматься спортом в Екатеринбурге на стадионе «Юность».