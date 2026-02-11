Спорт Олимпиада-2026 «Попадание в десятку — это смешно». Ягудин оценил шансы фигуриста Гуменника на Олимпиаде в Милане

«Попадание в десятку — это смешно». Ягудин оценил шансы фигуриста Гуменника на Олимпиаде в Милане

Петр заявил пять четверных прыжков и тройной аксель

1 065
Ягудин высказался о перспективах Гуменника в произвольной программе на Олимпиаде в Милане

Источник:

RЕUTЕRS / Amanda Perobelli

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил в разговоре с MSK1.RU перспективы 23-летнего Петра Гуменника в произвольной программе, которая состоится уже 13 февраля.

«Попадание в десятку — это смешно. Место Пети гораздо выше, вероятность на это есть всегда. Что касается компонентов и лояльности судей с учетом выступления в предпоследней разминке, сказать сложно. На что накатает, то и получит», — заявил Ягудин в беседе с MSK1.RU

Из-за отсутствия международного рейтинга Гуменник выступал первым в короткой программе. Ему удалось набрать 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Из-за помарки на каскаде из четверного флипа и тройного тулупа, который засчитали как двойной, он оказался лишь на 12-м месте.

Говоря о своем выступлении, фигурист отметил, что оно было «довольно хорошим», но мандраж при этом присутствовал.

«Мы с тренером говорили, надо представить, что это Челябинск», — рассказывал он.

Вышел, мне захлопали, поднялся шум, не ожидал такой поддержки: все-таки первая разминка. Был спокоен, потому что боялся, что из-за давления начну делать прыжок по-другому. Конечно, было давление, что это Олимпиада — самый важный старт в моей карьере.

Петр Гуменник

российский фигурист

Перед выступлением с короткой программой Петру пришлось экстренно менять музыку. Международный олимпийский комитет запретил ему использовать саундтрек к фильму «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Его заменили на «Вальс 1805» композитора Эдгара Акобяна (ранее он также писал музыку к ледовым шоу Татьяны Навки. — Прим. ред), мелодия звучала в фильме «Онегин».

Соревнования закончились поздно вечером — около половины первого ночи по московскому времени. Спустя несколько часов после окончания первого соревновательного дня Гуменника вызвали на процедуру допинг-контроля. Это уже второй тест на «запрещенку» для Гуменника за три дня.

«Насчет нынешних правил по допинг-тестам на Олимпийских играх ничего сказать не могу, не в курсе. Знаком только с тем, что было 25 лет назад», — объяснил MSK1.RU Алексей Ягудин.

По результатам короткой программы Гуменника стал 12-м. 13 февраля он представит произвольную программу

Источник:

isufigureskating / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Уже сейчас известно, что покажет Гуменник на следующем этапе 13 февраля. Выступать фигурист будет с программой «Евгений Онегин». Ее в 2024 году для Гуменника поставил Илья Авербух.

Петр заявил пять «квадов»: четверной лутц, четверной риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а еще каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей. Помимо этого, заявлен шестой элемент ультра-си — тройной аксель. Ожидается, что Петр также выполнит каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Все эти элементы чрезвычайно сложные, но в арсенале Петра уже не первый год. Столько же четверных прыжков в произвольной программе исполнил олимпийский чемпион 2022 года Нейтан Чен.

Что касается соперников Гуменника, лидирующий после короткой программы американец с русскими корнями Илья Малинин заявил семь четверных прыжков. В том числе уникальный четверной аксель, который на международном уровне успешно исполняет только он.

Еще один претендент на золото Олимпиады в Милане — японец Юма Кагияма — на предыдущих соревнованиях исполнял лишь четыре «квада». Занявший третье место спортсмен от Франции Адам Сяо Хим Фа пробовал пять четверных в конце сезона-2024/25, причем сделал он это на командном чемпионате мира и провалился.

Выступать Петр будет первым в третьей разминке

Источник:

olympics.com

В Милан Петр прибыл вместе со своей наставницей Вероникой Дайнеко в субботу, 7 февраля. На тренировках также присутствовал Рафаэль Арутюнян, у которого фигурист стажировался перед вылетом на Игры. У него же занимается текущий лидер Илья Малинин, представляющий американскую сборную.

Ранее мы рассказывали, каким был путь Петра Гуменника к олимпийскому льду. Прочитайте также, что известно обо всех российских спортсменах, которые отправились на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Петр Гуменник Олимпийские игры Фигурное катание Алексей Ягудин
Комментарии
3
Гость
11 февраля, 15:41
думал на фото девушка, ан нет🤣
