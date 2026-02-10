«Безукоризненно проехать не удалось». Илья Авербух заявил, что фигурист Петр Гуменник на 4 выполнил короткую программу на Олимпиаде-2026

Спорт Олимпиада-2026 Эксклюзив

В короткой программе Петр выступал первым

Фигурист Петр Гуменник занял 12 место по итогу короткой программы на Олимпиаде-2026 в Милане. Спортсмен набрал 86,72 балла. Еще после выступления первой десятки он гарантировал себе участие в произвольной программе.

23-летний фигурист из Санкт-Петербурга, получивший нейтральный статус, открывал короткую программу в Милане. Он заявил 4F (четверной флип), 4 Lz + 3T (каскад четверной лутц + двойной тулуп), 3A (тройной аксель). Петру не очень удался каскад, но получилась красивая и уверенная концовка.

«Петр большой молодец, глобально с задачей он справился, потому что короткая программа — это всё-таки очень волнительно, цена ошибки очень-очень велика, — рассказал MSK1.RU российский фигурист и заслуженный тренер Илья Авербух. — Здесь было очень важно максимально всё-таки не допустить ошибок. Безукоризненно проехать Петру не удалось, к сожалению. Но при этом он исполнял очень сложный контент и очень сложный набор прыжков».

По словам Авербуха, он рассчитывал, что в итоговом результате Гуменник окажется в первой десятке в зоне с 8-го по 10 место. Но Петр Гуменник в общем зачете занял 12-е.

«Но еще раз подчеркну: это не так важно. Важно будет, какой отрыв. У Петра одна из самых сложных произвольных программ, если он с ней справится, то, конечно, он сможет подняться сильно выше в произвольной программе. То есть глобально с задачей справился. Ну, наверное, так из пяти, из пятибалльной системы — на четыре», — добавил Илья Авербух в разговоре с MSK1.RU.

В вопросе про волнение и трудности выступления первым тренер был краток: «Да, это волнительно, у него нет такого большого опыта выступлений на международных турнирах, конечно, и первый вышел на лед. Но это спорт, и спорт — это всегда преодоление».

Чуть больше оптимизма добавил олимпийский чемпион 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин. По его словам, он понимает, насколько тяжело выступать первым, тем более под таким давлением.

«Я аплодирую Петру стоя. На него было огромное давление: были надежды от страны, федерации и конкурентов. Все его рассматривают буквально под лупой, поэтому я так восхищен. Прокат достоин уважения!» — заявил MSK1.RU Алексей Ягудин.

Петр Гуменник прибыл в Милан вместе со своей наставницей Вероникой Дайнеко в субботу, 7 февраля. На тренировках также присутствовал Рафаэль Арутюнян, у которого фигурист стажировался перед вылетом на Игры.

«Петр Гуменник прекрасен! Сделал почти всё! А это, на секундочку, четверной флип + двойной тулуп, четверной лутц, аксель 3,5, — сказала российская фигуристка Эмма Гаджиева. — Трибуны в олимпийском Милане встретили великолепно! Сколько игрушек кинули на лед, аплодировали стоя».

Накануне выступления Петру пришлось экстренно менять музыку: Международный олимпийский комитет запретил ему использовать саундтрек к фильму «Парфюмер» из-за авторских прав. Его заменили на «Вальс 1805» композитора Эдгара Акобяна (ранее он также писал музыку к ледовым шоу Татьяны Навки. — Прим. ред), мелодия звучала в фильме «Онегин». Под другой музыкальный фрагмент из этой же картины Гуменник выступит в произвольной программе.

Первые три строчки заняли лидеры сезона — Илья Малинин — представитель США (108,16), Юма Кагияма — из Японии (103,07) и Адам Сяо Хим Фа (102,55) — от сборной Франции. Все трое в короткой программе набрали более 102 баллов. До лидера Ильи — Петру не хватает 21,44 баллов.

Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Гость
11 февраля, 00:37
Умничка! Молодец! После истории со сменой музыкального сопровождения выйти первым на прокат, зная, что первому участнику не поставят максимальных баллов, суметь войти в тройку лидеров... снимаю шляпу, аплодирую стоя!
