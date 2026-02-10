Экс-наставник сборной России по хоккею объяснил, при каком условии «Локомотив» попадет в плей-офф

Вечером 10 февраля ярославский «Локомотив» сыграет (6+) против «Шанхайских Драконов». Хоккейный матч состоится на выезде в питерской «СКА-Арене».

В пресс-службе КХЛ 10 февраля рассказали, что победа «Локомотива» обеспечит ярославской команде выход в плей-офф.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с 76.RU объяснил, насколько важна для «Локомотива» победа над «Драконами», и кто по его мнению выйдет из матча победителем.

«Говорить о том, если „Локомотив“ победит „Шанхай“, то попадет в плей-офф, а если нет — то нет, это глупость. У „Локомотива“ достаточно очков, чтобы давным-давно быть в плей-офф. А то, что они победят „Шанхай“, я в этом даже не сомневаюсь», — рассказал Владимир Плющев.

По словам тренера, у «Локомотива» достаточно очков для попадание в плей-офф даже в том случае, если ярославцы проиграют последующие игры.

«Другой вопрос: на каком месте они будут в турнирной таблице. Не уверен, что они отпустят то место, на котором находятся сейчас», — рассказал экс-тренер сборной России.

По данным на 10 февраля, ярославцы находятся на первом месте в турнирной таблице западной конференции и на третьем месте в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 75 очками.

Также Владимир Плющев высказал свое мнение о том, какие команды являются сильными соперниками для «Локомотива».

«Во-первых, на Западе много интересных команд, которые могут составить конкуренцию, причем достаточно принципиальную. Это и „Магнитка“, и „Авангард“, и „Ак Барс“, и Уфа. Здесь у „Локомотива“ тоже есть конкуренты. Это „Минск“, „Торпедо Нижний“, ну и нельзя сбрасывать со счетов московские команды, которые вдруг могут выстрелить», — считает Владимир Плющев.

Также бывший главный тренер сборной России обтекаемо дал прогноз о том, кто может взять Кубок Гагарина в этом сезоне.

«Я думаю, в финале будут две команды с Востока. Они между собой разыграют. Не буду говорить, какие именно, чтобы не напрягать болельщиков», — рассказал Владимир Плющев.

