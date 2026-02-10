НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

ю-в.

 757мм 27%
Подробнее
5 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Разбор матча «Локомотив» — «Ак Барс»
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Спорт Хоккейный сезон 25/26 Эксклюзив Экс-наставник сборной России по хоккею объяснил, при каком условии «Локомотив» попадет в плей-офф

Экс-наставник сборной России по хоккею объяснил, при каком условии «Локомотив» попадет в плей-офф

Публикуем разбор от Владимира Плющева

1 521
«Локомотив» сыграет против «Шанхайских Драконов» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» сыграет против «Шанхайских Драконов» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» сыграет против «Шанхайских Драконов»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 10 февраля ярославский «Локомотив» сыграет (6+) против «Шанхайских Драконов». Хоккейный матч состоится на выезде в питерской «СКА-Арене».

В пресс-службе КХЛ 10 февраля рассказали, что победа «Локомотива» обеспечит ярославской команде выход в плей-офф.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с 76.RU объяснил, насколько важна для «Локомотива» победа над «Драконами», и кто по его мнению выйдет из матча победителем.

«Говорить о том, если „Локомотив“ победит „Шанхай“, то попадет в плей-офф, а если нет — то нет, это глупость. У „Локомотива“ достаточно очков, чтобы давным-давно быть в плей-офф. А то, что они победят „Шанхай“, я в этом даже не сомневаюсь», — рассказал Владимир Плющев.

По словам тренера, у «Локомотива» достаточно очков для попадание в плей-офф даже в том случае, если ярославцы проиграют последующие игры.

«Другой вопрос: на каком месте они будут в турнирной таблице. Не уверен, что они отпустят то место, на котором находятся сейчас», — рассказал экс-тренер сборной России.

По данным на 10 февраля, ярославцы находятся на первом месте в турнирной таблице западной конференции и на третьем месте в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 75 очками.

Также Владимир Плющев высказал свое мнение о том, какие команды являются сильными соперниками для «Локомотива».

«Во-первых, на Западе много интересных команд, которые могут составить конкуренцию, причем достаточно принципиальную. Это и „Магнитка“, и „Авангард“, и „Ак Барс“, и Уфа. Здесь у „Локомотива“ тоже есть конкуренты. Это „Минск“, „Торпедо Нижний“, ну и нельзя сбрасывать со счетов московские команды, которые вдруг могут выстрелить», — считает Владимир Плющев.

Также бывший главный тренер сборной России обтекаемо дал прогноз о том, кто может взять Кубок Гагарина в этом сезоне.

«Я думаю, в финале будут две команды с Востока. Они между собой разыграют. Не буду говорить, какие именно, чтобы не напрягать болельщиков», — рассказал Владимир Плющев.

Ранее стало известно, что к тренерском штабу «Локомотива» присоединился Майк Пелино. Рассказываем о его тренерской карьере в этом материале.

А как вы думаете, кто победит в этой игре?

«Локомотив»
«Шанхайские Драконы»
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Шанхайские Драконы Матч Плей-офф
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем