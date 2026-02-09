«Взнос за участие — 40 тысяч евро». Российский гонщик дважды стал чемпионом мира и рассказал, почему на этом невозможно заработать

В январе новосибирец Иван Крапивцев стал чемпионом престижной гоночной серии в АОЭ Источник: Иван Крапивцев / Личный архив

27-летний новосибирец Иван Крапивцев недавно стал чемпионом мира по автогонкам на престижном турнире 24H Series Middle East в классе GT4, который провели в ОАЭ. Это уже второй его титул в этой знаковой для автоспорта серии. При этом живет гонщик в Новосибирске, где нет ни подходящего автодрома, ни соответствующих автомобилей. Тренируется сибиряк на автосимуляторах и за «живой» руль садится буквально за несколько дней до гонки, находясь уже в месте старта. О том, как построить карьеру автогонщика, можно ли на этом зарабатывать и помогает ли этот опыт на российских дорогах, Иван Крапивцев рассказал NGS.RU.

24H Series Middle East — одна из самых сложных и зрелищных серий гонок на выносливость в мире. Ее этапы проходят на современных трассах Ближнего Востока, таких как «Автодром Дубай». Главная особенность — командная гонка, где экипаж из нескольких гонщиков сменяет друг друга за рулем одного автомобиля в течение 24 часов без остановки, днем и ночью. В классе GT4 выступают серийные спортивные автомобили, близкие к дорожным версиям. Борьба всегда очень плотная и равная, где решающую роль играет мастерство пилота.

Формула чемпиона

За руль Иван впервые сел в 6 лет Источник: Иван Крапивцев / Личный архив Долгие годы занимался в спортивных секциях, выступал на багги и в картинге Источник: Иван Крапивцев / Личный архив

Автоспорт — это не сибирская история. Какой-то уровень популярности удерживает зимний дрифт, но вот скоростные гонки в регионе не представлены вообще. Нет автодрома, нет техники. Мальчишки, которые мечтают гонять на скоростных автомобилях, могут заниматься либо автокроссом на багги, либо картингом. Но мало кто вырастает до настоящего профессионала, чье имя потом звучит на крупнейших международных заездах.

Иван Крапивцев пошел в автоспорт в шесть лет, в секцию его привели родители, он учился ездить на багги. С тех пор с рулем сибиряк не расстается. Сейчас ему 27 лет, и в январе он стал уже двукратным чемпионом 24H Series Middle East в классе GT4. Первый титул Иван завоевал в 2024 году.

На чемпионате России по автокроссу Иван выступал еще до того, как пошел в школу Источник: Иван Крапивцев / Личный архив

На такой уровень Иван вышел, пройдя долгий путь, который требовал не только постоянных тренировок, но и серьезных вложений.

«В шесть лет меня привели в секцию мини-багги, это было зимой. Уже летом мы поехали на чемпионат России по автокроссу. И лет до девяти, наверное, я выступал там каждый год, несколько раз был призером чемпионата России и выигрывал Кубок России», — рассказал о своем старте в автоспорте Иван Крапивцев.

«Зарабатывают единицы»

Картинг — это серьезная дисциплина, несмотря на «игрушечный» вид автомобилей Источник: Иван Крапивцев / Личный архив

С годами менялись классы: из мини-багги Иван перешел в картинг. Вопреки стереотипам о маленьких автомобилях, картинг — это серьезный и взрослый вид спорта, где мастерство пилота не менее важно, чем в Формуле-1, а риски на трассе не менее реальны, чем в гонках на багги по бездорожью. Именно в картинге Иван ломал ребра и ногу.

Со временем рост в автоспорте стал требовать серьезных вложений: гонка шла за престиж, а не за призовые бонусы. Будучи студентом Нархоза, Иван понял, что для развития нужно зарабатывать. Первое время помогали семья и друзья, но парень стал искать спонсоров — всё как в профессиональном автоспорте. Спонсоры обычно обеспечивают бюджет, бартер, отели, машины.

«Профессионально — это когда ты занимаешься только этим и зарабатываешь. В гонках это сложная история, реально зарабатывают только единицы пилотов, не так уж много. Больше ты тратишь, — признал Иван. — Ближе к 17-18 годам я начал плотно заниматься поиском спонсоров. Начал выбирать чемпионаты, которые принесут наибольший статус в мире автоспорта».

Новосибирец тренируется на автосимуляторах и побеждает на престижных международных гоночных турнирах Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Список побед Ивана Крапивцева впечатляет: добавьте к двум последним титулам звание чемпиона России по автокроссу, призовые места на чемпионатах России по картингу, Russian Endurance Challenge, победу на 6H Abu Dhabi и 24H Dubai.

«Взнос — 40 тысяч евро»

В гонке 24H Series Middle East в классе GT4 сибиряк был фаворитом команды и принес ей победу Источник: Иван Крапивцев / Личный архив

Чемпионский кубок 24H Series Middle East в классе GT4 — самый престижный трофей. Но также и самый дорогой — буквально. Призовых бонусов победа не принесла, даже наоборот: чтобы иметь возможность выступать, пришлось заплатить. Так устроен мир автогонок.

«Порядка 40 тысяч евро стоило участие в этой гонке. Часть — спонсорские деньги, большую часть в этот раз пришлось вкладывать своих денег. Заработать можно только в случае, если наберешь спонсорского бюджета больше, чем стоит твое участие, — тогда остаешься в плюсе. А за победу мы получили кубок, титул и часы за каждую гонку нам дарили», — раскрыл экономику турнира новосибирец.

Гонщики соревнуются за престиж, а не призовые деньги. В автоспорте зарабатывают единицы Источник: Иван Крапивцев / Личный архив

Взносы за участие обеспечивают спортсмену техническую команду, автомобиль, экипировку. Всё это — дорогое удовольствие, но, если у пилота внушительный послужной список, титулы и статус, он может участвовать на более гибких условиях. Ведь с собой он приносит команде больше шансов на победу.

«Команда понимает, что у нее есть какой-то минимальный бюджет, который ей нужно обязательно собрать. Но при этом они хотят и собрать деньги, и выиграть гонку. Соответственно, ищут пилотов, — объяснил Иван. — Я, как чемпион, могу прийти в команду и сказать: „Ребят, у меня есть не вся сумма, которую вы называете, но я помогу вам стать чемпионами в этом году. Поэтому ищите кого-то помедленнее, кто принесет остальную часть денег за меня, и поехали“. Это абсолютно нормальная практика, когда какой-то более медленный, но богатый пилот закрывает бюджеты для быстрого пилота».

Единственный способ тренировки

Гонка 24H Series Middle East прошла в январе, и Иван действительно помог команде стать чемпионом. Гонщики выступали на мощных BMW М4, без остановки накатывали по автодрому 24 часа. Большую часть времени управление доверяли именно Ивану, так как он был самым опытным, предлагал эффективные стратегические маневры и зарабатывал для команды очки и секунды. Его партнерами на трассе были немец, француз и британец.

В ОАЭ Иван выступал на BMW Источник: Иван Крапивцев / Личный архив Точная копия машины была внесена в программу автосимулятора, на котором сибиряк готовился к чемпионату Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

У европейцев есть возможности для полноценных тренировок на трассах, за рулем автомобилей соответствующего класса. А вот у сибиряка Ивана был другой подход к подготовке.

«В Новосибирске проблема с живыми тренировками на реальных машинах. В Сибири у нас вообще нет гоночных машин класса GT. Они есть в Москве, Питере, Казани — там, где есть автодромы. Поэтому единственная база для тренировки в Новосибирске — это симулятор, — рассказал чемпион. — Насколько бы это ни казалось какой-то игрушкой, чем-то несерьезным, это штука, на которой ты тренируешься, а потом садишься в реальную машину и с ходу ты едешь так, как нужно».

GT4 — это международный класс гоночных автомобилей категории Grand Touring. Машины GT4 максимально близки к серийным спорткарам, с ограниченными доработками и балансом производительности (BoP). Класс ориентирован на частные команды и джентльмен-пилотов, но имеет высокий статус и представлен в ведущих чемпионатах мира как стартовая ступень в профессиональные GT-гонки.

Перед поездкой на последний турнир Иван часами накатывал на симуляторе именно по той трассе, на которой позже завоевал чемпионский титул. В симуляторах пилотам предоставляют 100-процентную идентичность и автомобиля, на котором предстоит соревноваться, и трассы со всеми особенностями, вплоть до кочек. Параметры и поведение автомобиля фиксируют и оцифровывают с помощью специальных датчиков.

«В гонках мы редко паркуемся»

В Новосибирске Иван Крапивцев проводит мастер-классы для мальчишек, мечтающих стать гонщиками Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Помимо подготовки к гонкам, новосибирец проводит мастер-классы для детей: учит их мастерству управления картингом, на котором когда-то тренировался сам. Вопреки ожиданиям, опыт управления гоночными автомобилями не помог Ивану легко получить водительские права. Все-таки спортивная трасса и реальная дорога — это разные стихии.

«В 16 лет я пошел в автошколу, чтобы к 18 годам у меня уже были права. Сдал теорию, автодром, прихожу на сдачу города — и эта история у меня длилась около года, я сдавал пять раз. Сыпался на всякой фигне, было ощущение, что просто валили. В основном с парковками проблемы. В гонках мы редко паркуемся, в основном ездим», — смеется Иван.

Опыт гонщика бывает полезен на дорогах Новосибирска Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Впрочем, опыт и инстинкты гонщика иногда действительно бывают полезны на городских дорогах. Класс, в котором выступает Иван, подразумевает как раз плотное движение (привет, час пик!) Навык ориентироваться в таком потоке, максимально эффективно использовать зеркала для обзора, чувствовать дистанцию и скорость — всё это дает автогонщику преимущество. Иван говорит, что, в принципе, всегда находит решения для оптимального движения по городу. Но без лихачества.

На жизнь гонщик зарабатывает тем, что сдает в аренду офисное помещение. Этого хватает, чтобы обеспечивать семью и копить на внушительные взносы для своего дорогостоящего хобби.

«На супруге стараюсь не экономить, чтобы не было вопросов к гонкам», — с улыбкой говорит двукратный чемпион мира.