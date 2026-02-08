Трагедия горнолыжной легенды и австрийские долгожители: пять захватывающих историй Олимпиады-2026

Момент падения Линдси Вонн Источник: Olympics.com

Олимпийские игры в Милане только-только стартовали, а уже подарили немало интересных историй — от драмы легендарной горнолыжницы Линдси Вонн до чудесных историй спортивного долголетия австрийских сноубордистов.

Редакция 161.RU собрала пять историй спортсменов первых двух дней игр.

Драма терминатора

Горнолыжница Линдси Вонн дебютировала на Кубке мира в 2000 году, когда ей было 16 лет. На свою первую Олимпиаду она поехала в 2002 году — тогда она проходила в Солт-Лейк-Сити.

Через четыре года в Турине она была одной из фавориток соревнований, но до призов не добралась. Первые медали к ней пришли в Ванкувере (2010 год). Там она взяла золото в скоростном спуске и бронзу в супергиганте.

В Сочи она намеревалась повторить успех, но в феврале 2013 года на одном из соревнований она упала и получила травму — разрыв крестообразных связок колена. Из-за нее она в Россию не поехала.

Предполагалось, что игры в Пхенчхане станут для нее последними. В Корее она стала третьей в скоростном спуске, а через год объявила о завершении карьеры. На тот момент она установила множество рекордов в горных лыжах и признавалась всеми легендой этого вида спорта. Давали о себе знать и многочисленные травмы. Так, например, ей частично заменили коленный сустав правой ноги. В одном из интервью она призналась: «Меня буквально собрали заново».

Источник: Olympics.com

Вонн всех удивила в 2024-м, когда в 40 лет заявила, что решила возобновить спортивную карьеру. Линдси к Олимпиаде в Милане подходила в отличной форме. Свое решение она обосновывала так: «Мне нужен новый вызов».

Ее называли одной из главных звезд предстоящих игр — она была на баннерах в Италии, а на сайте Олимпиады удостоилась отдельного представления.

30 января, за неделю до старта игры, на этапе Кубка мира Вонн неудачно упала и получила тяжелую травму — полный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Как правило, с такими повреждениями на старт спортсмены не выходят, но Линдси от участия в Олимпиаде не отказалась, подтвердив свое прозвище «терминатор».

8 февраля всё внимание зрителей Олимпиады было приковано к трассе в Кортине-д’Ампеццо. Вонн получила 13-й стартовый номер. Неизвестно, верит она в приметы или нет, но он оказался для нее несчастливым.

Трибуны поприветствовали Вонн перед стартом. Легендарная спортсменка с травмой должна была двигаться к своей медали. Могла получиться история фантастического преодоления, по которой можно было бы снимать фильмы. Но реальность оказалась суровой. На 12-й секунде спуска по трассе Вонн зацепила ворота, перевернулась в воздухе и покатилась кубарем. Лыжи, которые должны были отстегнуться, остались на спортсменке, усугубив ее травму.

Источник: трансляция Okko

На трибунах, которые до этого весело что-то скандировали, повисла тишина. Из-за этого в трансляции было слышно, как кричит от боли спортсменка. Около десяти минут ей оказывали помощь, а затем на вертолете отправили в ближайший госпиталь.

Источник: трансляция Okko

Альпийские долгожители

Источник: Olympics.com

Были 8 февраля и положительные сюжеты. Австрийская сноубордистка Клаудия Риглер в 52 года пробилась в финал в параллельном гигантском слаломе. Первый ее старт датирован далеким 1994 годом — многие спортсмены нынешней Олимпиады тогда даже не родились. Нынешние игры для нее стали пятыми в карьере.

Добраться до медалей австрийка не смогла — в 1/8 финала она проиграла представительнице Чехии Эстер Ледецкой.

В этой же дисциплине, но у мужчин, секреты спортивного долголетия демонстрировал австриец Бенджамин Карл. Он стал самым возрастным победителем в личных видах спорта в истории Олимпиад, побив рекорд легендарного норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.

На момент победы возраст австрийца составлял 40 лет, 3 месяца и 23 дня. После финального заезда он снял с себя майку и позировал фотографам с голым торсом.

Источник: Olympics.com

Долголетием отметились и другие сноубордисты. Японка Томока Такэути (42 года) и итальянец Роланд Фишналлер (45 лет) выступили на своих седьмых зимних Олимпийских играх — с 2002 года.



У Фишналлера на шлеме были изображены флаги всех стран-хозяек Олимпиад, в которых он принимал участие (США, Италии, Канады, России, Южной Кореи и Китая).

Спасли карьеру будущего чемпиона

Источник: Olympics.com

Первым обладателем золотой медали на Олимпиаде-2026 стал 24-летний швейцарец Франьо фон Алльмен. На лыжи он встал в два года — в Альпах иначе быть и не могло.

Занятия спортом он совмещал со столярным делом, если вдруг карьера не задастся. В 2018 году у Франьо умер отец. Денег на тренировки 17-летнего спортсмена у семьи не было.

Фон Алльмен считался перспективным, но в национальную команду тогда еще не входил. Перед завершением карьеры он решил попросить помощи у людей. При помощи краудфандинга ему удалось собрать сумму, которой хватало на один сезон.

Права на ошибку у Франьо не было, своим шансом он воспользовался сполна — ему удалось попасть в сборную Швейцарии. Его результаты улучшались с каждым годом.

В 2025-м он выиграл два золота на чемпионате мира, а уже через год в Милане осуществил свою детскую мечту, став олимпийским чемпионом.

Кино да и только

Источник: Olympics.com

Одной из сенсаций первых двух дней Олимпиады стала 35-летняя итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида. Если вам ее фамилия кажется знакомой, то ваше шестое чувство вас не подводит. Она внучатая племянница легендарной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды — звезды послевоенного кинематографа.