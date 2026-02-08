Спорт Олимпиада-2026 Коростелёв пришел четвертым в олимпийском скиатлоне: лыжника чуть не сбил норвежец

На Играх спортсмен выступает в нейтральном статусе

900
Коростелёв (слева) стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2026 | Источник: Reuters

Российский лыжник Савелий Коростелёв остановился в шаге от медали в скиатлоне на Олимпийских играх-2026. В гонке на 20 км (10 км классикой + 10 км коньком) 8 февраля он финишировал четвертым с результатом 46 минут 14,6 секунды, уступив бронзовому призеру всего 1,5 секунды.

Савелий Коростелёв — российский лыжник, родился 30 ноября 2003 года в Перми. Двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион России 2024 года (спринт и эстафета) и двукратный чемпион России 2025 года (командный спринт и эстафета), многократный призер чемпионатов страны. Мастер спорта России. Сын призера Олимпийских игр Натальи Коростелёвой. Взрослую карьеру начал в 2019 году, с 2022-го стабильно выступает на Кубке России и чемпионатах страны.

Золото выиграл норвежец Йоханнес Клебо — 46.11,0. Он стал шестикратным олимпийским чемпионом. Вторым пришел француз Матис Делож (+2,0), третьим — норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+2,1).

Коростелёв активно шел по дистанции: в классической части он держался в группе лидеров, а после смены лыж продолжил борьбу за подиум.

Россиянин выступает в нейтральном статусе и проводит дебютные Олимпийские игры. Олимпиада-2026 продлится до 22 февраля, всего на Играх разыграют 116 комплектов наград.

За всю историю российские лыжники дважды одерживали победу в скиатлоне на зимних Олимпийских играх. В 2006-м в Турине золото завоевал Евгений Дементьев, а 16 лет спустя в Пекине его достижение повторил Александр Большунов.

Сегодня в олимпийской деревне фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль. Накануне ему запретили выступать с песней из фильма «Парфюмер».

Чтобы попасть на турнир, Гуменнику пришлось срочно менять свою программу. Фигурист выступит под композицию Эдгара Акобяна. Короткую программу мужчины представят 10 февраля.

Игры начались 6 февраля и продлятся почти до конца месяца. Наши спортсмены выступят под нейтральным флагом, а организаторы уже запаслись искусственным снегом.

Мы рассказывали, чем запомнилось открытие Олимпиады-2026. В списке — освистанный вице-президент США, парад гейзерных кофеварок и Мэрайя Кэри. Но вместо тысячи слов посмотрите на один яркий репортаж.

Артем Кузьмин
Гость
8 февраля, 16:24
Все мешают обижают белых и пушистых
Гость
8 февраля, 19:26
Не вижу смысла участвовать в продажных соревнованиях за бугром. Только соревнования в России, только с российскими судьями, только по нашим правилам! Кто хочет из забугорных посоревноваться с нашими лучшими в мире спортсменами, пусть приезжают. На выше указанных условиях.
