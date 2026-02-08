Коростелёв пришел четвертым в олимпийском скиатлоне: лыжника чуть не сбил норвежец

Коростелёв (слева) стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2026 Источник: Reuters

Российский лыжник Савелий Коростелёв остановился в шаге от медали в скиатлоне на Олимпийских играх-2026. В гонке на 20 км (10 км классикой + 10 км коньком) 8 февраля он финишировал четвертым с результатом 46 минут 14,6 секунды, уступив бронзовому призеру всего 1,5 секунды.

Савелий Коростелёв — российский лыжник, родился 30 ноября 2003 года в Перми. Двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион России 2024 года (спринт и эстафета) и двукратный чемпион России 2025 года (командный спринт и эстафета), многократный призер чемпионатов страны. Мастер спорта России. Сын призера Олимпийских игр Натальи Коростелёвой. Взрослую карьеру начал в 2019 году, с 2022-го стабильно выступает на Кубке России и чемпионатах страны.

Золото выиграл норвежец Йоханнес Клебо — 46.11,0. Он стал шестикратным олимпийским чемпионом. Вторым пришел француз Матис Делож (+2,0), третьим — норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+2,1).

Коростелёв активно шел по дистанции: в классической части он держался в группе лидеров, а после смены лыж продолжил борьбу за подиум.

Россиянин выступает в нейтральном статусе и проводит дебютные Олимпийские игры. Олимпиада-2026 продлится до 22 февраля, всего на Играх разыграют 116 комплектов наград.

За всю историю российские лыжники дважды одерживали победу в скиатлоне на зимних Олимпийских играх. В 2006-м в Турине золото завоевал Евгений Дементьев, а 16 лет спустя в Пекине его достижение повторил Александр Большунов.

Игры начались 6 февраля и продлятся почти до конца месяца. Наши спортсмены выступят под нейтральным флагом, а организаторы уже запаслись искусственным снегом.