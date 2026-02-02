Любитель тяжелой музыки, студент-отличник и новое лицо Олимпиады-2026. Путь Петра Гуменника в фигурном катании

Кто такой Петр Гуменник: всё, что известно о жизни спортсмена Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо среди российских фигуристов будет новое лицо. Это Петр Гуменник — чемпион страны 2025 года. Он уже успешно прошел отбор и завоевал лицензию на выступление в нейтральном статусе.

Для многих зрителей он станет открытием в мире фигурного катания. Кто он и что о нем известно — в материале MSK1.RU.

Детство и семья

23-летний Петр родился 11 апреля 2002 года в Санкт-Петербурге в семье Олега Леонидовича, священника, и детского невролога Елены Валерьевны. У Петра есть двое младших братьев.

Город на Неве — родной для Петра Источник: petr_og / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В детстве он, как и многие, пробовал разное: ходил в музыкальную школу, учился плавать и заниматься тхэквондо. Но настоящая любовь нашлась на льду.

Встать на коньки ему помогла тренер Татьяна Юрышева, которая первой разглядела в мальчике потенциал. Как вспоминал потом сам Петр, заставлять его идти на тренировки не приходилось — он всегда бежал на лед с радостью.

Петр Гуменник примет участие в Олимпиаде-2026 Источник: petr_og / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В шесть лет родители повезли его на просмотр в московскую секцию ЦСКА к знаменитой Елене Буяновой. Та была готова взять способного ребенка, но семья не планировала переезд. Так Петр оказался в петербургской школе Алексея Мишина — знаменитого спортсмена и тренера.

«Это был сложный шаг, мы плакали»: травма, смена тренера и победы

Тренируясь у Алексея Мишина, в 14 лет Петр Гуменник столкнулся с кризисом: не мог освоить сложнейший тройной аксель. Ситуация усугубилась серьезной травмой руки.

В 14 лет Петр столкнулся с трудностями, но преодолел их Источник: petr_og / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Отец спортсмена позднее признавался, что семья стояла перед тяжелым выбором.

«Это был сложный шаг, мы плакали. Но было лишь два варианта: пробовать или заканчивать со спортом», — говорил отец Петра в интервью.

В 2017 году семья приняла решение, и Петр перешел в группу к Виктории Дейнеко в клуб Тамары Москвиной. Этот шаг стал переломным. Новая тренерская команда смогла найти к нему подход, и прогресс не заставил себя ждать. Уже в 2018–2019 годах фигурист взял серебро финала юниорского Гран‑при.

Путь Гуменника в фигурном катании был непростым Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

В 2020 году Петр взял бронзу на юниорском чемпионате мира, а затем и на взрослом этапе Гран-при, а в 2023-м — победил в финале Гран‑при России. Пиком полученных призов стал сезон 2024–2025 годов: сначала третье, а затем и долгожданное первое место на чемпионате России. А в сентябре 2025 года он одержал ключевую победу на отборочном турнире в Пекине, добыв для себя путевку на Олимпиаду-2026.

Петр в Пекине Источник: petr_og / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Стобалльник по ЕГЭ и младшая медсестра

Что действительно отличает Петра Гуменника от многих коллег, так это его страсть к знаниям. Он — живое доказательство, что спорт и наука могут идти рука об руку. В школе он, как и многие спортсмены, почти не появлялся. Зато занимался с репетиторами — это оказалось эффективнее.

В 2022 году Петр сдал Единый государственный экзамен по информатике на 100 баллов. Результаты по другим предметам оказались не менее впечатляющими: 98 баллов по русскому языку, 97 — по химии. Для поступления он выбрал IT.

Петр родился и вырос в Санкт-Петербурге Источник: petr_og / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Петр поступил в Университет ИТМО на престижный факультет программной инженерии и компьютерной техники. Его увлекают биоинформатика и генетика, и свое будущее он связывает именно с этими высокотехнологичными областями, рассматривая карьеру в IT или медицине. Медициной он увлекался еще в школе: в 16 лет Петр прошел курс «Младшей медсестры» и получил соответствующую «корочку».

«Лучший фигурист среди пианистов»: «бан» за Rammstein

Характер Петра проявился в истории, далекой от спорта. Перед одним из сезонов он подготовил короткую программу под мощную музыку немецкой группы Rammstein. Но перед показом на эту музыку поступила жалоба в спортивные ведомства, ее посчитали «непатриотичной». Вместо того чтобы отказаться от задумки, Петр нашел компромиссный и творческий выход: он выступил под русскоязычный кавер этой же песни.

Судя по фотографиям в социальных сетях, Петру нравится музыка потяжелее: то на нем футболка Mayhem, то кепка Burzum. Обе группы исполняют норвежский блэк-метал.

Петр в футболке с норвежской блэк-метал группой Mayhem Источник: petr_og / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

По Ярославлю Петр гулял в кепке с названием группы Burzum Источник: petr_og / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Музыка, причем не только «тяжелая», — страсть Петра. С трех лет он занимался в хоровой студии, затем учился играть на фортепиано в дуэте с Дашей Шелаевой. Их дуэт побеждал на конкурсах и даже гастролировал в Германии. Когда стало невозможно совмещать музыку и спорт, выбор пал на последнее, но любовь к музыке осталась.

В 2023 году он сыграл в дуэте с Шелаевой на сцене Санкт-Петербургской филармонии, а в одном из своих показательных номеров на льду исполнил часть «Болеро» Равеля на рояле, который выкатили прямо на лед.

Лед — страсть Петра Источник: petr_og / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

«Когда я начинал заниматься музыкой, у нас на школьных концертах одним из членов жюри был гроссмейстер Марк Евгеньевич Тайманов, которого называли лучшим шахматистом среди пианистов и лучшим пианистом среди шахматистов», — рассказывал Петр Гуменник изданию RT.

Ну и про меня потом начали говорить, что я лучший пианист среди фигуристов и лучший фигурист среди пианистов. Петр Гуменник фигурист

Личная жизнь

Весной 2025 года в прессе появились слухи о романе между Петром Гуменником и чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой. Издание «Спорт-Экспресс» сообщало, что спортсменов заметили вместе на сборах в США. Но сама Туктамышева в своем Telegram-канале призвала поклонников не верить неподтвержденным слухам и пообещала, что важные личные новости расскажет сама.

Петр много путешествует Источник: petr_og / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Позже, в июне, спортсмены снова оказались в одном тренировочном лагере в Калифорнии, что вновь привлекло внимание прессы. Но ни Гуменник, ни Туктамышева публично не подтвердили информацию об отношениях.

Олимпийская программа: когда смотреть выступления Гуменника

Соревнования в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля. Короткая программа запланирована на вторник, 10 февраля, начало в 20:30 по московскому времени. Решающая произвольная программа состоится в пятницу, 13 февраля, в 21:00 по московскому времени.