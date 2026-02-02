Любитель тяжелой музыки, студент-отличник и новое лицо Олимпиады-2026. Путь Петра Гуменника в фигурном катании

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо среди российских фигуристов будет новое лицо. Это Петр Гуменник — чемпион страны 2025 года. Он уже успешно прошел отбор и завоевал лицензию на выступление в нейтральном статусе.
Для многих зрителей он станет открытием в мире фигурного катания. Кто он и что о нем известно — в материале MSK1.RU.
Детство и семья
23-летний Петр родился 11 апреля 2002 года в Санкт-Петербурге в семье Олега Леонидовича, священника, и детского невролога Елены Валерьевны. У Петра есть двое младших братьев.
В детстве он, как и многие, пробовал разное: ходил в музыкальную школу, учился плавать и заниматься тхэквондо. Но настоящая любовь нашлась на льду.
Встать на коньки ему помогла тренер Татьяна Юрышева, которая первой разглядела в мальчике потенциал. Как вспоминал потом сам Петр, заставлять его идти на тренировки не приходилось — он всегда бежал на лед с радостью.
В шесть лет родители повезли его на просмотр в московскую секцию ЦСКА к знаменитой Елене Буяновой. Та была готова взять способного ребенка, но семья не планировала переезд. Так Петр оказался в петербургской школе Алексея Мишина — знаменитого спортсмена и тренера.
«Это был сложный шаг, мы плакали»: травма, смена тренера и победы
Тренируясь у Алексея Мишина, в 14 лет Петр Гуменник столкнулся с кризисом: не мог освоить сложнейший тройной аксель. Ситуация усугубилась серьезной травмой руки.
Отец спортсмена позднее признавался, что семья стояла перед тяжелым выбором.
«Это был сложный шаг, мы плакали. Но было лишь два варианта: пробовать или заканчивать со спортом», — говорил отец Петра в интервью.
В 2017 году семья приняла решение, и Петр перешел в группу к Виктории Дейнеко в клуб Тамары Москвиной. Этот шаг стал переломным. Новая тренерская команда смогла найти к нему подход, и прогресс не заставил себя ждать. Уже в 2018–2019 годах фигурист взял серебро финала юниорского Гран‑при.
В 2020 году Петр взял бронзу на юниорском чемпионате мира, а затем и на взрослом этапе Гран-при, а в 2023-м — победил в финале Гран‑при России. Пиком полученных призов стал сезон 2024–2025 годов: сначала третье, а затем и долгожданное первое место на чемпионате России. А в сентябре 2025 года он одержал ключевую победу на отборочном турнире в Пекине, добыв для себя путевку на Олимпиаду-2026.
Стобалльник по ЕГЭ и младшая медсестра
Что действительно отличает Петра Гуменника от многих коллег, так это его страсть к знаниям. Он — живое доказательство, что спорт и наука могут идти рука об руку. В школе он, как и многие спортсмены, почти не появлялся. Зато занимался с репетиторами — это оказалось эффективнее.
В 2022 году Петр сдал Единый государственный экзамен по информатике на 100 баллов. Результаты по другим предметам оказались не менее впечатляющими: 98 баллов по русскому языку, 97 — по химии. Для поступления он выбрал IT.
Петр поступил в Университет ИТМО на престижный факультет программной инженерии и компьютерной техники. Его увлекают биоинформатика и генетика, и свое будущее он связывает именно с этими высокотехнологичными областями, рассматривая карьеру в IT или медицине. Медициной он увлекался еще в школе: в 16 лет Петр прошел курс «Младшей медсестры» и получил соответствующую «корочку».
«Лучший фигурист среди пианистов»: «бан» за Rammstein
Характер Петра проявился в истории, далекой от спорта. Перед одним из сезонов он подготовил короткую программу под мощную музыку немецкой группы Rammstein. Но перед показом на эту музыку поступила жалоба в спортивные ведомства, ее посчитали «непатриотичной». Вместо того чтобы отказаться от задумки, Петр нашел компромиссный и творческий выход: он выступил под русскоязычный кавер этой же песни.
Судя по фотографиям в социальных сетях, Петру нравится музыка потяжелее: то на нем футболка Mayhem, то кепка Burzum. Обе группы исполняют норвежский блэк-метал.
Музыка, причем не только «тяжелая», — страсть Петра. С трех лет он занимался в хоровой студии, затем учился играть на фортепиано в дуэте с Дашей Шелаевой. Их дуэт побеждал на конкурсах и даже гастролировал в Германии. Когда стало невозможно совмещать музыку и спорт, выбор пал на последнее, но любовь к музыке осталась.
В 2023 году он сыграл в дуэте с Шелаевой на сцене Санкт-Петербургской филармонии, а в одном из своих показательных номеров на льду исполнил часть «Болеро» Равеля на рояле, который выкатили прямо на лед.
«Когда я начинал заниматься музыкой, у нас на школьных концертах одним из членов жюри был гроссмейстер Марк Евгеньевич Тайманов, которого называли лучшим шахматистом среди пианистов и лучшим пианистом среди шахматистов», — рассказывал Петр Гуменник изданию RT.
Ну и про меня потом начали говорить, что я лучший пианист среди фигуристов и лучший фигурист среди пианистов.
Личная жизнь
Весной 2025 года в прессе появились слухи о романе между Петром Гуменником и чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой. Издание «Спорт-Экспресс» сообщало, что спортсменов заметили вместе на сборах в США. Но сама Туктамышева в своем Telegram-канале призвала поклонников не верить неподтвержденным слухам и пообещала, что важные личные новости расскажет сама.
Позже, в июне, спортсмены снова оказались в одном тренировочном лагере в Калифорнии, что вновь привлекло внимание прессы. Но ни Гуменник, ни Туктамышева публично не подтвердили информацию об отношениях.
Олимпийская программа: когда смотреть выступления Гуменника
Соревнования в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля. Короткая программа запланирована на вторник, 10 февраля, начало в 20:30 по московскому времени. Решающая произвольная программа состоится в пятницу, 13 февраля, в 21:00 по московскому времени.
Ранее мы подробно рассказывали обо всех российских спортсменах, которые отправятся на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.