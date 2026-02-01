Вот это попа! Красотка накачала самые мощные ягодицы в России и планирует покорить ими «Олимпию»

Чтобы добиться такой формы, Ольге потребовалось восемь лет Источник: olyabiceps.ifbbpro / Instagram*

Екатеринбурженка Ольга Переплетчикова — обладательница самых мощных ягодиц в России и бодибилдерша, выступающая в категории, где особенно ценят сильный низ. В минувшем сезоне она выиграла карту профессионального спортсмена и теперь планирует заявиться на «Олимпию» — масштабные международные состязания, которые многократно выигрывал Арнольд Шварценеггер.

Корреспондент E1.RU Полина Краснопевцева заглянула на тренировку к спортсменке и узнала, что нужно есть и как тренироваться, чтобы добиться таких форм. А еще — сколько денег требуется для выхода на сцену (спойлер: очень много) и вообще зачем это всё.

«Чем хуже себя чувствуешь, тем лучше форма»

Мы встретились со спортсменкой у нее на работе, в фитнес-клубе спортивного центра «Верх-Исетский». Здесь Ольга помогает другим людям обрести здоровое и красивое тело, хотя сама занимается в другом зале — ради разнообразия.

Оля пришла в спортивных лосинах и короткой, но свободной футболке. Стало очевидно: низ у екатеринбурженки действительно выдающийся. Чтобы добиться таких форм, Оле понадобилось восемь лет — в зал она впервые пошла, когда ей было 19. В то время училась в колледже на банковского работника и даже не мечтала выступать на сцене.

Поначалу Оля выступала в категории «Фитнес-бикини». Этот снимок был сделан на одном из первых соревнований Источник: olyabiceps.ifbbpro / Instagram* Теперь красотка — спортсменка категории «Велнес». Это уже относительно недавний кадр Источник: olyabiceps.ifbbpro / Instagram*

«Изначально я пришла в зал для себя, как обычно это бывает, чтобы похудеть. Но потом посмотрела соревнования по бодибилдингу, меня затянуло. Мне стало интересно испытать себя, возможности тела. Как раз тогда меня заметил тренер и предложил выступить. Постепенно я становилась всё больше, переходила из одной категории в другую. Так пришли к той, где выступаю сейчас», — вспоминает красотка.

На сцену соревнований Оля выходит с ярким макияжем, накладными волосами и в открытом купальнике, расшитом стразами Swarovski. В обычной жизни она выглядит совсем не так — именитую бодибилдершу вы ни за что в ней не распознаете.

Сейчас Оля соревнуется в категории Wellness («Велнес»). Она предназначена для спортсменок со спортивным телосложением, у которых хорошо развита нижняя часть тела, в частности ягодицы и бедра. Верхняя часть тоже развита, но не в такой степени.

Спортсменок в «Велнесе» оценивают по следующим критериям: объемы таза и бедер должны быть значимо больше, чем верхний плечевой пояс, телосложение — с пониженным содержанием жира, недопустимы чрезмерная сухость и венозность. Категория была официально признана новой спортивной дисциплиной 4 ноября 2016 года.

Вне сцены, в реальной жизни, в межсезонье Оля выглядит как обычная милая девушка. Сейчас ее вес — около 64 килограммов Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Чтобы дойти до профессионального уровня, нужно доказать, что ты лучший среди любителей. На счету Оли — титулы абсолютной чемпионки УрФО, России и NPC Regional Cup. И принято считать, что добиться таких высот можно только через страдания: голод, изнуряющие тренировки и проблемы со здоровьем. Но уралочка такой подход не разделяет. Она говорит, что всего добилась в легкости.

«Обычно у девочек подготовка более жесткая: слишком сложная диета, много кардиотренировок, силовых по два часа. У некоторых питание без углеводов. У меня же, наоборот, нет никаких ограничений, продуктовая корзина свободная — я могу есть всё и при этом выигрывать соревнования. Конечно, чем ближе к сцене, тем тяжелее становится из-за дефицита калорий. Но у меня нет такого, что я хочу после тренировки прийти просто лечь и ничего не делать», — объясняет спортсменка.

Все привыкли считать, что чем хуже себя чувствуешь, тем лучше форма. Но это не так, и в этом мой секрет. Ольга Переплетчикова спортсменка

Теперь, когда у Оли на руках карта профессионального спортсмена, она нацелена попасть на «Олимпию», но перед этим нужно выиграть еще парочку турниров. К тому же подготовка в бодибилдинге — дело небыстрое. Спортсмены несколько месяцев проходят через этапы набора мышечной массы и сушки, чтобы добиться экстремально низкого процента жира в организме.

«У меня сейчас межсезонье, поэтому режим более легкий — всего две тренировки на ноги в неделю и два часа кардио. Силовая в среднем два часа, а кардио — три раза по 40 минут: это либо ступеньки, либо эллипсоид, либо степпер. Верх я тренирую крайне редко, примерно раз в три недели, и это на самом деле немного по сравнению с моими конкурентками», — рассказывает Оля.

«Мисс Олимпия» — самый престижный международный конкурс среди женщин-бодибилдеров. Проводится с 1980 года в Соединенных Штатах. Россиянки ни разу не входили в число призеров на этих соревнованиях. В 2026 году Ms. Olympia будет проходить с 24 по 27 сентября в Лас-Вегасе.

Как есть и тренироваться, чтобы добиться таких форм, смотрите в этом видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Самое сложное в подготовке — не последствия для здоровья и изнуряющие упражнения, а ментальное благополучие. Неважно, как правильно ты питаешься и как часто тренируешься, тебе всегда кажется, что этого недостаточно, объясняет чемпионка.

«Судьям показалось, что у меня ненатуральные ягодицы»

На красивые формы Оли невозможно не обратить внимание. За годы тренировок красотка уже привыкла, что на нее постоянно оборачиваются на улице и подходят пообщаться в спортзале. Пару раз даже спрашивали, не стоят ли у нее импланты в ягодицах.

«Такой случай был даже на соревнованиях в Казахстане. Судьи сказали, что у меня была самая лучшая форма на сцене, но им показалось, что у меня ненатуральные ягодицы. Поэтому поставили ниже третьего места, хотя я должна быть первой. Потом, по правилам, они должны были это проверить: взять женщину-судью и потрогать. Но не стали, решили, что нет сомнений в ненатуральности. Я не расстроилась, это же, наоборот, здорово — своего рода комплимент», — признается красотка.

На соревнованиях в Таиланде в натуральности ягодиц никто не усомнился. Оля заняла первое место и получила про-карту Источник: olyabiceps.ifbbpro / Instagram*

А что до мужского внимания — его, разумеется, тоже хватает. Однажды один из фолловеров Ольги специально записался в тот зал, где она работает, чтобы посмотреть на нее вживую. Но так и не осмелился к ней подойти — он сам признался в этом в соцсети. Кстати, сердце красотки уже давно несвободно — на все соревнования она ездит с женихом Михаилом.

«Бывает, Мишу что-то там подбешивает, но он в целом адекватно реагирует, даже когда видит, что ко мне кто-то подошел и сделал комплимент. Один раз только было странно, когда незнакомый мужчина, любитель нашего спорта, предложил проспонсировать поездку на соревнования. В итоге мы согласились, и действительно: человек помог деньгами и больше ничего. Сделал доброе дело и пропал», — говорит спортсменка.

Жених красотки — тоже спортсмен. Они работают в одном клубе, но на разных должностях Источник: olyabiceps.ifbbpro / Instagram* Михаил никогда не занимался бодибилдингом, его специализацией была тяжелая атлетика. Сейчас он не выступает, но поддерживает во всём свою возлюбленную Источник: olyabiceps.ifbbpro / Instagram*

На этом (зачастую) непростом пути красотку всегда поддерживали родители. Помогали финансово на первых порах, понимая, что спорт — дорогое хобби. Приезжали на соревнования и болели за нее. Она особенно трогательно описывает момент, когда стала абсолютной чемпионкой России, родители сидели в зале: «Это самое лучшее, что я видела».

«Поначалу они обрадовались, потому что до этого я была трудным подростком. Даже когда я пришла к ним с новостью, что меня заметил тренер и хочет меня подготовить на соревнования, они отреагировали адекватно. Хотя я сразу сказала, что всё это — очень дорогое хобби, как гимнастика, хоккей или фигурное катание. И они мне помогали. Даже на новость, что я буду выступать на сцене в купальнике, отреагировали нормально. Папа потом ездил со мной его выбирать», — улыбается Оля.

«Купальник можно и за 200 тысяч купить»

Материальная помощь в бодибилдинге никогда не бывает лишней. Этот спорт не из дешевых. Только взносы на участие в соревнованиях могут превышать десятки тысяч рублей, а для выхода на сцену еще нужен купальник, туфли, специальный грим, макияж и укладка.

«Такой купальник, например, можно и за 30, и за 200 тысяч купить. Конкретно этот я взяла поносить у девочки, потому что мой прошлый прямо перед соревнованиями порвался. Поэтому он бесценный. Но мне кажется, что он стоил в районе 40 тысяч», — прикидывает спортсменка.

Купальник расшит стразами Swarovski. Когда на них светят софиты, оторвать взгляд просто невозможно! Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Если переводить бодибилдинг в цифры, получается: купальник — от 30 до 200 тысяч, взносы — 15–20 тысяч, грим — 12 тысяч. Макияж и прическу Оля делает сама, хотя многие спортсменки тратят на это десятки тысяч рублей. Еще иногда до места проведения нужно добираться на самолете, а это дополнительные траты на билеты и проживание в другом городе. Например, на свои последние соревнования в Таиланде Оля потратила 350 тысяч рублей.

При этом далеко не на всех турнирах есть денежные призы. Чаще всего бодибилдинг — это убытки. Большая часть выступающих спортсменов вкладывает в это дело до 80% своего дохода, и главное, что они могут получить, — статус чемпиона.

«Знаете такую поговорку: „У самурая нет цели, есть только путь“? У меня так же. Это путь, который доставляет мне дикое удовольствие. Я люблю сцену, я люблю подготовку. Плюс меня узнают многие и приходят ко мне на ведение. Тем самым я продвигаю свои услуги, показываю, как можно готовиться без ущерба здоровью», — объясняет спортсменка.

В будущем Оля мечтает не только покорить «Олимпию», но и развивать собственный проект по онлайн-ведению: создать что-то большее, чем просто индивидуальные тренировки. Она уверена, что спорт — это путь, а не цель, и идти по нему нужно с умом, поддержкой близких и верой в себя.