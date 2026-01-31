Красавчик-лыжник, который поедет на зимнюю Олимпиаду — рассказываем, кто такой «сигма-бой спорта» Савелий Коростелев

Савелий публикует в своем блоге кадры и с фотосессий, и с тренировок Источник: Saveliy Korostelev / Telegram, leyla_soss / Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

На прошлой неделе Олимпийский комитет России сообщил, что спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, получили приглашения на зимние Олимпийские игры 2026 года — они пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. В списке атлетов значится и 22-летний Савелий Коростелев из Перми — он давно выступает в лыжных гонках и завоевал множество престижных титулов и наград. На блог молодого спортсмена в Telegram, где он делится моментами из своей профессиональной и повседневной жизни, подписано более 26 тысяч человек. Наши коллеги из 59.RU рассказывают, кто такой Савелий Коростелев и как он пришел к успеху.

Написал в тетради, что хочет стать олимпийским чемпионом

Савелий Коростелев родился 30 ноября 2003 года в Перми. Мама Савелия — заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр — 2010 по лыжным гонкам Наталья Коростелева. Дядя Николай Морилов также завоевал бронзу на той Олимпиаде. До семи лет лыжника воспитывала Наталья, а после растила сына вместе с отчимом — тренером сборной России Евгением Уфтиковым.

В детстве Савелия тренировала бабушка Алевтина Морилова, а в подростковом возрасте, когда мальчик часто и много ездил по соревнованиям, — дедушка Сергей Морилов. И бабушка, и дедушка — заслуженные тренеры России.

Савелий с детства ездил с мамой на соревнования и чемпионаты Источник: Наталья Коростелева / Vk.com В день рождения Савелия, 30 ноября, Наталья Коростелева тепло поздравила сына на своей странице в соцсетях. Она вспомнила, как сын появился на свет. — Помню тот уик-энд как вчера. В пятницу я еще каталась на лыжах, даже не подозревая, что уже через день наша жизнь перевернется, — написала Наталья. — А в субботу мы уже поехали в роддом. И после той самой тяжелейшей, бесконечной ночи, утром воскресенья на свет появился ты — мой богатырь, 49 см и 2700 граммов самого главного в моей жизни счастья.

Наталья Коростелева поделилась воспоминаниями о детстве и юности ее сына. Савелий с детства был окружен родными-спортсменами и успел попробовать свои силы в разных видах спорта.

— Не знаю, повезло или не повезло, но Савелий родился в спортивной семье. Мы показывали ему разные возможности и виды спорта, он и плаванием занимался, его там очень ждали и просили, чтобы он остался, — вспоминает в разговоре с 59.RU Наталья Коростелева. — На горных лыжах он хорошо катался, на коньках. Но Савелий с детства видел маму, дядю, бабушку с дедушкой на лыжах и, скорее всего, поэтому сделал такой выбор.

В детстве Савелий катался на коньках, но решил выбрать лыжный спорт Источник: Наталья Коростелева / Vk.com

Савелий пошел в лицей № 1 при Пермском Политехе в шесть лет, умея читать и писать. Он учился в математическом классе.

В первые школьные годы Наталья переживала за сына: он был очень активным ребенком . Но учителя успокоили ее, что мальчик хорошо справляется с учебой.

— Учителя говорили: «Да всё хорошо, умненький мальчик, только часто падает со стула», — смеется в беседе с 59.RU пермячка. — Ему нужна была активность, поэтому он, видимо, падал со стула. Надо было направить его в правильное русло, и тут помог спорт.

Во время учебы в школе Савелий выступал на спартакиаде учащихся, городских и областных соревнованиях. Мама отмечает: тогда не всегда получалось выигрывать, выступали и более крупные физически ребята, они имели преимущество. Но мальчик подрос, у него стало получаться выигрывать. Плавно начали расти и результаты. Однажды в школьной тетради Савелий написал, что хочет стать олимпийским чемпионом.

Савелий с мамой после третьего места в гонке на 7,5 километра на юниорском первенстве России в Сыктывкаре Источник: Наталья Коростелева / Vk.com Прорыв в карьере юного спортсмена произошел, когда ему было 15 лет : в феврале 2019 года Савелий Коростелев занял второе место в спринте на юниорском первенстве России в Сыктывкаре. В марте он стал третьим в гонке на 7,5 километра свободным стилем. За этими победами последовали десятки других: так, в апреле прошлого года он победил в общем зачете Кубка России. Это достижение позволило Коростелеву в дальнейшем пройти отбор на зимние Олимпийские игры — 2026.

Савелий очень общительный и дружелюбный с детства, говорит его мама.

— Он вырос в расположении сборной и всегда много общался и с ровесниками, и с взрослыми. Я всегда фотографировала и поддерживала сына, возможно, это тоже повлияло на его открытость, — говорит Наталья Коростелева. — Савелий по характеру всегда отзывчивый: поможет и спросит, что нужно. Даже сейчас, когда он взрослый, он может отказать в чем-то и обосновать свой отказ, но чаще помогает.

«Повезло: родился — и сразу идеальный ребенок»

Савелий рано стал самостоятельным: сначала он летал на соревнования и в межсборье из Перми в Москву и обратно с мамой, но это было затратным для семьи, с восьми лет мальчик стал летать уже в одиночку . У авиакомпаний есть услуга сопровождения, ребенок от восьми лет может путешествовать самостоятельно, но к нему «приставляют» сотрудника. В то время у одной из авиакомпаний эта опция была бесплатной. Наталья отвозила Савелия в аэропорт и передавала стюардессам, а те присматривали за ним в полете. В аэропорту в Москве мальчика встречал представитель команды и сопровождал до места.

— Он это очень любил, его всегда любили стюардессы. Иногда бывало, что Савелий попадал в рейс с одними и теми же [стюардессами], они говорили: «Ой, опять наш мальчик!» — улыбается Наталья. — И мы иногда слышали от знакомых: «Какой у вас Савелий хороший, вот вам повезло!» Тогда мы с бабушкой и дедушкой переглядывались и говорили: «Да, повезло: родился — и сразу идеальный ребенок!» Но это не так.

Савелий часто улыбается и в жизни, и на фото Источник: Наталья Коростелева / Vk.com Источник: Наталья Коростелева / Vk.com

Наталья вспоминает: порой Савелий и баловался, и пакостил, как и другие дети. Но его воспитанием плотно занималась вся семья . Дедушка и отчим воспитывали мальчика строго, но справедливо, как настоящего мужчину. Хотя сын пытался «прогнуть» женскую половину семьи, смеется Наталья: например, возвратившись из садика, если дедушки не было дома, мог закапризничать — упасть на пороге и сказать, что что-то болит или он сильно устал. А если дедушка был дома, то у Савелия сразу же ничего не болело и не было усталости — он самостоятельно снимал верхнюю одежду и вел себя спокойно.

Савелий с мамой Источник: Наталья Коростелева / Vk.com Проблем с учебой у будущего чемпиона не было, он учился хорошо , но иногда мог сказать, что ничего не хочет делать. В такие моменты Наталья уговаривала Савелия и учила его относиться к учебе ответственно. Сейчас спортсмен продолжает учебу. Он сам выбрал вуз и сначала окончил факультет физической культуры и спорта в Смоленском государственном университете спорта, а сейчас учится в магистратуре Московского государственного университета спорта и туризма. Наталья Коростелева говорит, что его направление связано с психологией и спортом.

В последние несколько лет жизнь Савелия Коростелева в основном состоит из соревнований в разных городах и подготовки к ним на сборах. Молодой человек живет отдельно от мамы, но часто звонит ей.

— У нас нет такого, чтобы я названивала ему каждый день. Если что-то необходимо, мы друг другу сначала пишем, уважаем личное пространство каждого, — делится с 59.RU Наталья. — Савелий звонит сам . И по времени мы уже знаем, когда примерно заняты.

Больше всего времени Савелий проводит в разъездах: у него, как и у мамы в молодости, кочевой образ жизни. В последние годы чаще всего он находится в Москве. Зимой и осенью спортсмен учится дистанционно, а весной сдает экзамены по дисциплинам, которые нельзя сдать в удаленном формате.

«Раз уж начал — побеждай»

Доцент кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода Пермского Политеха, директор лицея № 1 Петр Юзманов вспоминает, что Савелий успешно совмещал учебу и спорт. Иногда он пропускал занятия, но это не мешало ему учиться на четверки и пятерки, а также успешно защищать учебно-исследовательские работы.

Другой преподаватель университета, Владимир Христофоров, в школьные годы Савелия отвечал за физкультурно-массовую работу в лицее. Как рассказали в пресс-службе ПНИПУ, Христофоров сразу заметил у Савелия интерес к спорту и стал предлагать участвовать в лицейских мероприятиях. Но Савелий часто сам вызывался выступать на соревнованиях .

— Уже в четвертом классе я позвал его в сборную школы, и вклад Савелия был значительным: с ним ребята регулярно входили в тройку лидеров на школьных, районных и городских этапах, — вспоминает тренер. — Примерно в 8–9-м классе у него появились те самые спортивные амбиции. Он уже не просто участвовал, а целенаправленно стремился соревноваться, показывать результаты и побеждать.

Юный Савелий на соревнованиях Источник: Наталья Коростелева / Vk.com Его классный руководитель, учитель русского языка и литературы Людмила Аликина тоже видела, что мальчик серьезно относится к лыжному спорту. — Мне особенно запомнилась одна, казалось бы, маленькая деталь, которая многое говорит о его характере. В 9-м классе, выбирая цитату для выпускного альбома, Савелий без колебаний остановился на строке из романа Хемингуэя «Острова в океане»: «Раз уж начал — побеждай» , — вспоминает учительница. — Мне кажется, эта фраза стала для него внутренним девизом, который ведет его к спортивной цели.

Попадание в рейтинг Forbes

В мае 2024 года тогда еще 20-летний Савелий Коростелев попал в рейтинг журнала Forbes «30 до 30».

Рейтинг «30 до 30» — это список лучших специалистов до 30 лет, которые получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или более глобальном уровне. Лучших выбирают в категориях «Предприниматели», «Управление», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Социальные практики», «Спорт и киберспорт», «Искусство», «Музыка», «Мода и дизайн», «Новые медиа».

В Forbes объясняли, что Коростелев попал в перечень, потому что признан двукратным чемпионом мира среди юниоров. Еще в 2022 году президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе называла Савелия открытием . А всерьез о нем заговорили в конце лыжного сезона 2023 года — тогда пермяк обыграл трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и победил в общем зачете Кубка России. Другой олимпийский чемпион, Александр Легков, назвал Савелия Коростелева «сигма-боем» лыжного спорта, отметив его умение выделяться на фоне других спортсменов.

Молодой лыжник активен в соцсетях: его посты в телеграм-канале читают и комментируют тысячи подписчиков. Савелий выкладывает там свои фото и впечатления, связанные со спортивной карьерой и другими событиями в жизни.

+1

Спортсмен шутит над своими успехами и неудачами. Например, на прошлой неделе он опубликовал фотографии своих падений на соревнованиях и табличку с надписью «Поворот Коростелева». Снимки сделаны на стадионе Республиканского лыжного комплекса им. Раисы Сметаниной в Выльгорте — на этом месте спортсмен трижды падал на разных стартах .

— Нападал на патент, — подписал фото Савелий.

«Вы не услышите от меня политические лозунги»

В октябре имя Савелия Коростелева оказалось в центре скандала. Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил изданию Langrenn, что у него с Савелием был откровенный разговор. Тогда Коростелев приехал на сборы в город Рамзау, там, по словам Мики, проезжал мимо его дома, они разговорились. Австриец утверждал, мол, Савелий расплакался и признался, что грустит из-за того, что не сможет участвовать в Кубке мира или Олимпиаде. По словам Мики, российский спортсмен сказал ему, что не поддерживает президента России, но, несмотря на это, его исключают из международных соревнований.

В тот же день Коростелев опроверг слова Фермойлена в своем телеграм-канале. Спортсмен написал, что ему «придется один раз все-таки поднять эту тему».

— Никогда не говори «никогда», но вы никогда не слышали и не услышите от меня политические лозунги, высказывания и тому подобные вещи. Это дело политиков, — сообщил Савелий. — Несмотря ни на какие обстоятельства в мире, я буду приверженцем фразы «Спорт вне политики» . Всем тем, кто хочет нажиться на этой истории: пусть это останется на вашей совести, моя чиста.

21 января в Международном олимпийском комитете сообщили, что несколько российских спортсменов приглашены на зимние Олимпийские игры — 2026. Все они выступят в нейтральном статусе и индивидуальных дисциплинах. Среди них и Савелий. Сейчас он уже готовится к соревнованиям, это главный старт сезона и последнего четырехлетия. Потом будет финал Кубка мира в Швеции или Норвегии — туда лыжник тоже планирует поехать. Кроме того, в конце марта — начале апреля будет финал Кубка России, в котором Савелий участвует традиционно.

Параллельно Савелий выступает на этапах Кубка мира и тренируется вместе с прошедшей отбор на игры Дарьей Непряевой. В начале января он занял четвертое место в напряженной гонке на особом этапе Кубка мира «Тур де Ски», с малым отрывом уступив бронзу норвежцу Эмилю Иверсену.

С Дарьей Непряевой и кроликом Источник: Saveliy Korostelev / Telegram Источник: Saveliy Korostelev / Telegram