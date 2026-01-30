Петросян, Гуменник, Коростелев. 13 российских спортсменов поедут на Олимпиаду-2026: что о них известно

Олимпийские игры стартуют 6 февраля Источник: Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва», Дарья Драй / «Фонтанка.ру», Saveliy Korostelev / T.me

На Олимпиаде-2026, которая начнется 6 февраля в Италии, выступят 13 спортсменов из России. Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) опубликовал список атлетов — обладателей нейтрального статуса в семи дисциплинах. MSK1.RU рассказывает, что о них известно.

Олимпиада-2026 пройдет в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо — с 6 по 22 февраля.

Фигурное катание

Аделия Петросян

Московской фигуристке Аделии Петросян 18 лет. С 2019 года она тренируется в именитом штабе Этери Тутберидзе. На международной арене Аделия дебютировала в сезоне-2021/2022. На третьем этапе юниорского Гран-при в Кошице она заняла третье место, на пятом этапе в Любляне — первое.

Перед отбором на ОИ Аделия Петросян получила травму Источник: Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Петросян стала первой спортсменкой в истории, которой удалось сделать два чистых четверных риттбергера в одной программе на соревнованиях. Это произошло на пятом этапе Кубка России, где фигуристка заняла второе место.

В сезоне-2024/2025 Аделия Петросян показала себя безоговорочным лидером, несмотря на травму паха, полученную накануне отбора на Олимпиаду. В сентябре 18-летняя фигуристка выиграла Олимпийский квалификационный турнир и получила путевку в Милан.

В 2025 году Аделия Петросян заняла 4-е место в рейтинге Forbes среди спортсменов с самыми большими призовыми. По итогам сезона она заработала 5,8 миллиона рублей, что на 450 тысяч меньше, чем в предыдущем.

С короткой программой в женском одиночном катании Аделия Петросян выступит во вторник, 17 февраля (начало в 20:45 по московскому времени). С произвольной — в четверг, 19 февраля (начало в 21:00 по московскому времени).

Петр Гуменник

23-летний Петр Гуменник родился в Санкт-Петербурге в семье священника Олега Леонидовича и детского невролога Елены Валерьевны. Он начал заниматься фигурным катанием в четыре года под руководством Татьяны Юрышевой. В шесть лет родители отвезли его на просмотр к Елене Буяновой (тренировала Аделину Сотникову, Дениса Тена) в академию ЦСКА в Москве. Буянова была готова взять перспективного мальчика в свою группу, но семья не была готова переезжать в столицу.

В родном городе Гуменник попал в школу Алексея Мишина (тренер Евгения Плющенко, Елизаветы Туктамышевой), но позже перешел в клуб Тамары Москвиной (тренер пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов) и стал тренироваться под руководством Виктории Дайнеко.

Петр Гуменник успешно сочетает и спорт, и учебу Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

На счету Петра Гуменника серебро финала юниорского Гран‑при (2018/2019), бронза чемпионата мира среди юниоров (2020), медаль этапа Гран‑при «Ростелеком» (2020), победа в финале Гран‑при России (2023), победа в финале Гран‑при России (2025), отмечали наши коллеги из «Фонтанки.ру».

Петр Гуменник учится в ИТМО на программной инженерии. Он интересуется биоинформатикой и мечтает о работе в области создания лекарств от генетических заболеваний.

Весной 2025 года издание «Спорт-Экспресс» писало, что между Петром Гуменником и Елизаветой Туктамышевой завязался роман — спортсменов заметили вместе на сборах США. Но воспитанница Мишина опровергла слухи в своем telegram-канале.

«Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете ее из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку!» — объяснила она.

Петр Гуменник выступит с короткой программой во вторник, 10 февраля (начало в 20:30 по московскому времени). С произвольной — в пятницу, 13 февраля (начало в 21:00).

Шорт-трек

Алена Крылова

Шорт-трекистке Алене Крыловой 23 года, она родилась в Новоуральске Свердловской области в семье спортсменов. На стартах в сезоне-2022/2023 она одержала победу в смешанной эстафете на втором этапе Кубка России в Санкт-Петербурге и на дистанции 500 метров на финальном этапе в Рыбинске.

Алена Крылова будет сражаться на дистанциях 500 и 1000 метров Источник: IMAGO / David Kirouac / Global Look Press

В сезоне-2023/2024 Алена Крылова завоевала пять золотых медалей на этапах Кубка России, стала чемпионкой России, выступая на дистанциях 500 и 1000 метров и в эстафетах, победила на Спартакиаде сильнейших.

Алена Крылова будет сражаться на дистанциях 500 и 1000 метров во вторник, 10 февраля, и в четверг, 12 февраля.

Иван Посашков

21-летний Иван Посашков родился в Санкт-Петербурге. В интервью изданию «КП-Петербург» его отец рассказывал, что сын встал на коньки еще в детском саду. Он часто играл в хоккей с дворовыми мальчишками, а в шорт-трек попал случайно. Во время одной игры мимо коробки проходила тренер по конькобежному спорту Людмила Журавлева и заприметила юного Ивана Посашкова.

Спортсмен Иван Посашков попал в шорт-трек случайно Источник: «Союз конькобежцев России» / T.me

«Людмила Филипповна увидела в нем перспективу, предложила забрать Ваню в секцию. Сын впервые встал на длинные конькобежные коньки примерно в 10 лет, он был еще в начальной школе. Занимался около года в районе базы „Зенит“. Полезный опыт: и физкультура, и воспитательная работа», — рассказал собеседник.

Дебют Посашкова во взрослом шорт-треке пришелся на сезон-2022/2023. На этапе Кубка России в Коломне он занял второе место в эстафете на 5000 метров, третье — в забеге на 1000 метров и первое — в эстафете на 5000 метров на этапе в Уфе.

На Олимпиаде Иван Посашков выступит на дистанциях 1000 и 1500 метров 12 и 14 февраля.

Лыжные гонки

Дарья Непряева

Дарье Непряевой 23 года, она родилась в Твери. Ее родители Михаил Непряев и Ирина Крупышева в 1990-е были сильнейшими лыжниками в стране и входили в национальную сборную. Старшая сестра Дарьи, 29-летняя Наталья Непряева (в замужестве Терентьева) — трехкратный призер Олимпийских игр в Пхенчхане и Пекине в лыжном спорте. Младший брат, 12-летний Дима, выступает за сборную Твери.

Дарья и Наталья Непряевы Источник: Nedasha / T.me

На лыжи Дарью поставили в раннем детстве. Первые шаги в спорте Дарья сделала под руководством мамы Ирины и заслуженного тренера РФ Александра Смирнова. В Твери Дарья занималась в школе олимпийского резерва № 1. Сначала девушка выступала за родной регион, а после стала представлять Татарстан.

В 15 лет она приняла участие в первенстве Центрального федерального округа (ЦФО) среди юниоров и юниорок. В спринте свободным стилем Непряева-младшая стала 17-й, обойдя 37 конкуренток.

В марте 2020 года в финале X зимней спартакиады в Красноярске девушка заняла третье место. Сезон Непряева-младшая завершила лидером рейтинга Всероссийской федерации лыжных гонок среди девушек 17–18 лет.

В сезоне-2022/2023 Дарье предстояло столкнуться на стартах со старшей сестрой, которая, как она признавалась, всегда была для нее главной соперницей. К тому моменту за плечами Натальи уже были две Олимпиады и статус лидера сборной. В первый взрослый сезон выдающихся успехов Непряева-младшая не показала, за что себя корила впоследствии. Тогда ей помогла справиться с эмоциями глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

В декабре 2025 года Дарья Непряева одной из первых получила нейтральный статус и вышла на международные соревнования. На отборочном турнире, который проходил в швейцарском Давосе, Дарья уложилась в квалификационный норматив по спринту свободным стилем. И пусть в зачете спортсменка стала лишь 39-й, ее результата хватило, чтобы получить допуск к Олимпийским играм.

На Олимпиаде Дарья Непряева заявлена в четырех дисциплинах: скиатлоне, классическом спринте, гонке на 10 км коньком и классическом марафоне 7, 10, 12 и 22 февраля.

Савелий Коростелев

Савелию Коростелеву 22 года. Он родился в Перми в знаменитой спортивной династии. Его мама, лыжница Наталья Коростелева, бронзовая медалистка Олимпиады-2010 в командном спринте. Папа, лыжник и биатлонист Павел Коростелев, участвовал в Олимпиаде-2006 в Турине в мужском спринте.

Савелий Коростелев продолжает знаменитую династию лыжников Источник: Saveliy Korostelev / T.me

Савелий Коростелев — двукратный чемпион мира среди юниоров (2022), двукратный чемпион России (2024, 2025), трехкратный серебряный призер чемпионата России (2025), победитель и призер этапов Кубка России, двукратный победитель Спартакиады молодежи России.

Осенью 2025 года Савелий Коростелев публично осудил знаменитого лыжника Александра Большунова. На первом этапе Кубка России в Кировске Большунов упал, а после финиша подъехал к сопернику Александру Бакурову сзади и ударил его в спину. Бакуров получил травму, а Большунова дисквалифицировали. Коростелев одним из первых отреагировал на инцидент — в своем telegram-канале он опубликовал кадры произошедшего с подписью: «И вот это гордость страны?»

В декабре 2025 года Коростелев победил Большунова в масс-старте на 20 км классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам.

В мае 2025 года Савелий Коростелев вошел в лонг-лист ежегодного рейтинга Forbes «30 до 30». Лыжника отметили в номинации «Спорт и киберспорт».

На Олимпиаде Коростелев выступит в четырех дисциплинах: скиатлоне, классическом спринте, гонке на 10 км коньком и классическом марафоне 8, 10, 13 и 21 февраля.

Конькобежный спорт

Ксения Коржова

Ксении Коржовой 20 лет. Она родилась в Мурманской области, городе Оленегорске. У нее есть сестра-близнец Виктория — в детстве она занималась фигурным катанием. В ту же секцию родители решили отдать и семилетнюю Ксению, но девочка продержалась там всего несколько дней, и позже бабушка отвела ее в секцию конькобежного спорта.

Ксения Коржова — шестикратная чемпионка России Источник: Александр Рюмин / ТАСС

В 2022 году на этапе Кубка мира среди юниоров в немецком Инцелле завоевала бронзу на дистанции 3000 метров. На первенстве мира стала второй в командной гонке. В 2023 году у Ксении начались проблемы с лишним весом, из-за чего спортсменка даже думала завершить карьеру. Но уже осенью 2024 года трудности отступили и Ксения вернулась в форму. На втором этапе Кубка России выиграла две серебряные медали — на дистанции 3000 метров и в масс-старте. На чемпионате России стала первой на дистанциях 3000 и 5000 метров и второй — на 1500 метров.

На Олимпиаде Ксения выступит на дистанции 3000 метров 7 февраля.

Анастасия Семенова

Анастасии Семеновой 21 год, она родилась в подмосковной Коломне. Начала спортивную карьеру с бальных танцев, но позже перешла в конькобежный спорт.

На Олимпиаде Анастасия Семенова выступит в женском масс-старте Источник: Державинский университет | Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина / T.me

В 2022 году стала победительницей Российско-Китайских молодежных зимних игр на дистанции 500, 1000, 1500 метров и в командном забеге и стала самой титулованной спортсменкой Игр. В 2024 году стала чемпионкой Всероссийской Универсиады, в 2025-м — чемпионкой России в командном забеге. Взяла серебро на дистанции 1000 метров и бронзу на дистанции 1500 метров.

В 2026 году по итогам четырех этапов Кубка мира в Хамаре Анастасия Семенова набрала 91 очко и заняла 21-е место в рейтинге ISU в дисциплине «масс-старт».

Анастасия Семенова учится в Тамбовском государственном университете имени Державина на факультете физической культуры и спорта.

На Олимпиаде Анастасия выступит в женском масс-старте 22 февраля.

Ски-альпинизм

Никита Филиппов

Никите Филиппову 23 года. Его родной город — Петропавловск-Камчатский. С детства его тренировал отец, Алексей Викторович. С 8 лет он занимался альпинизмом, но в 15 решил сконцентрироваться только на ски-альпинизме, в частности, на коротких трейлах и вертикальных гонках.

Никита Филиппов первым получил квоту на ОИ-2026 Источник: Павел Бедняков / AP / ТАСС

Никита Филиппов — трехкратный чемпион России по ски-альпинизму и скайраннингу, победитель Всероссийской спартакиады в спринте (2024) и бронзовый призер в эстафете, бронзовый призер чемпионата мира U23 (2025). По итогам этапов Кубка мира стал первым российским спортсменом, получившим квоту на Олимпиаду.

Филиппов выступит в мужском спринте 19 февраля.

Санный спорт

Дарья Олесик

Дарье Олесик 21 год, она родилась в Братске Иркутской области. Повзрослев, переехала в подмосковный Дмитров. На соревнованиях сейчас выступает за Московскую область.

Дарья Олесик выступит в одноместных санях Источник: Федерация санного спорта России / rusluge.ru

В юниорской сборной России с 2018 года. Стала бронзовым призером первенства России среди девушек в одноместных санях, заняла первое место в «Юношеском кубке» и победительницей Открытого первенства Иркутской области по санному спорту.

Бронзовый призер чемпионата России в 2022 и 2023 годах, чемпионка 2024 года в спринте, вице-чемпионка 2025 года.

Девушка предпочитает активный отдых с друзьями и любит проводить время с родными, любит готовить и читать книги Стивена Кинга. У нее есть белая голубоглазая кошка Тигра и попугай Граф. В детстве мечтала стать стоматологом, писали наши коллеги из «ИрСити».

На Олимпийских играх Дарья Олесик выступит в одноместных санях 9 и 10 февраля.

Павел Репилов

Павлу Репилову 23 года. Он родился в подмосковном Дмитрове. Его брат — трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов.

Павел Репилов — брат трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова Источник: Антон Новодережкин / ТАСС

Павел Репилов — чемпион России по санному спорту в одиночных состязаниях и в спринте (2022), чемпион России по санному спорту в эстафете, серебряный призер в спринте на одноместных санях (2023), серебряный призер Кубка России в эстафете (2023), бронзовый призер «Кубка кубков» в индивидуальной гонке на одноместных санях (2025).

На Олимпиаде выступит в одноместных санях 7 и 8 февраля.

Горнолыжный спорт

Семен Ефимов

Семену Ефимову 29 лет. Он родился в деревне Шуколово, в Московской области. На его счету — победы на FIS-стартах в дисциплине «слалом» (2026), победа на Универсиаде (2019), Кубок России (2016), бронза Первенства мира (2017).

Семен Ефимов — молодой отец Источник: Alexis Boichard / Agence Zoom / Getty Images

Семен Ефимов женат на горнолыжнице Валентине Голенковой, у пары растет дочь. Спортсмен выступит в мужском слаломе 16 февраля.

Юлия Плешкова

Юлии Плешковой 28 лет. Она родилась в городе Елизово, что в Камчатском крае. Это единственная из 13 заявленных спортсменка, которая уже участвовала в Олимпиаде. На Играх в Пекине в 2022 году она стала десятой в комбинации и 20-й в скоростном спуске.

Юлия Плешкова участвовала в Олимпиаде-2022 Источник: Wolfgang Rattay / REUTERS

За плечами Юлии Плешковой также успех на этапах Кубка Европы (2021), чемпионство России, две бронзы на Универсиаде (2017, 2019), победа на Спартакиаде (2024).

Юлия Плешкова выступит в скоростном спуске и супергиганте 8 и 12 февраля.