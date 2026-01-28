Все матчи начнутся одновременно: анонс восьмого тура Лиги чемпионов

Главный матч тура состоится в Неаполе Источник: пресс-служба УЕФА

Сегодня в Лиге чемпионов завершится общий этап — все матчи восьмого тура начнутся одновременно. Команды будут бороться за место в плей-офф и прямую путевку в 1/8 финала.

Главный матч тура состоится в Неаполе, где действующий чемпион Италии «Наполи» сыграет с лондонским «Челси». Подробности — в материале 161.RU.

Формат турнира

Источник: пресс-служба УЕФА

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разными.

Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Расписание восьмого тура: все матчи начнутся в 23:00 по московскому времени

Источник: пресс-служба УЕФА

Шансы на выход в плей-офф потеряли четыре команды: «Айнтрахт», «Славия», «Вильярреал» и «Кайрат». Место в 1/8 финала обеспечили «Арсенал» и «Бавария» — ниже восьмого места они не опустятся.

«Ливерпуль» — «Карабах»;

«Барселона» — «Копенгаген»;

ПСЖ — «Ньюкасл».

Источник: пресс-служба УЕФА

Команды находятся на соседних строчках турнирной таблицы — шестой и седьмой. Победитель гарантирует себе место в 1/8 финала, а проигравший отправится в стыковой раунд. Ничья при этом не устроит обе команды.

«Боруссия» — «Интер»;

«Наполи» — «Челси».

Источник: пресс-служба УЕФА

Чемпион Италии «Наполи» рискует не выйти в плей-офф Лиги чемпионов — для команды это будет настоящий провал. В матче против «Челси» команде из Италии желательно побеждать. Ничья может спасти неаполитанцев, но при фантастических обстоятельствах.

Для главного тренера Антонио Конте это будет вдвойне важный матч: он встретится со своей бывшей командой, с которой когда-то выигрывал чемпионат Англии, но ушел со скандалом.

«Бенфика» — «Реал»;

ПСВ — «Бавария»;

«Аякс» — «Олимпиакос».

Источник: пресс-служба УЕФА

В Амстердаме будет жарко. «Олимпиакос» пока что заскакивает в последний вагон поезда, уходящего в плей-офф, но может выпасть из него, если не победит «Аякс». Амстердамцы к уходящему составу только бегут, для сохранения шансов на успех им нужны только три очка.

«Пафос» — «Славия»;

«Атлетик» — «Спортинг»;

«Атлетико» — «Буде-Глимт»;

«Брюгге» — «Марсель»;

«Монако» — «Ювентус»;

«Арсенал» — «Кайрат»;

«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»;

«Байер» — «Вильярреал»;

«Юнион» — «Аталанта»;

«Манчестер Сити» — «Галатасарай».

Источник: пресс-служба УЕФА

«Манчестер Сити» в прошлом туре неожиданно проиграл в Норвегии. Теперь команда Хосепа Гвардиолы рискует провести еще два лишних матча, если не попадет в 1/8 финала. Не будет отбывать номер и турецкий «Галатасарай» с одним из лучших бомбардиров турнира Виктором Осимхеном.

Гонка бомбардиров

Источник: пресс-служба УЕФА

Первое место с большим отрывом занимает французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе — на его счету 11 голов. На четыре мяча меньше забил английский форвард «Баварии» Харри Кейн.

Где смотреть