«Ёлочки, шишки, минус десять»: Дмитрий Губерниев приехал в Ярославскую область

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в Ярославскую область. Он работает на Кубке России по биатлону (0+), который 16–18 января проходит в спортивном комплексе «Демино» под Рыбинском.

Комментатор пообещал провести в Ярославской области творческую встречу с фанатами (12+). Туда он собирается прибыть вместе со своей группой Guber Band.

Как анонсировали ярославские власти, на биатлонные трассы в «Демино» за время проведения соревнований выйдут около 200 спортсменов. Для удобства болельщиков здесь установили большой экран, на котором идет трансляция гонок. Кроме того, в программе ярмарка фермеров и ремесленников Ярославской области, зоны фудкорта с пельменями, солянкой, бургерами, шашлыками, пирогами и чаем.

Как добраться до «Демино»

Добраться до «Демино» из Ярославля 16–18 января можно будет на автобусе № 510 («Ярославль-Главный» — ЦЛС «Демино»). Отправление из Ярославля — в 8.00, из «Демино» — в 16.30. Маршрут проходит по левому берегу Волги без остановок. Стоимость полного билета в одну сторону — 331 рубль, льготного — 165,5 рубля.

Из Рыбинска ходит автобус № 210 («Железнодорожный вокзал» — ЦЛС «Демино») с промежуточной остановкой «Слип». Отправление от железнодорожного вокзала — в 9:30, от ЦЛС «Демино» — в 16:30. Стоимость поездки — 3,89 рубля за один километр.