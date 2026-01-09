«Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима»: почему 14-летняя фигуристка Костылева вернулась к Плющенко спустя 19 дней

Юная фигуристка вернулась к тренеру. Надолго ли? Источник: Юлия Комарова / Федерация фигурного катания на коньках России, Михаил Огнев / Fontanka.ru

Всего 19 дней понадобилось юной фигуристке Елене Костылевой и ее маме, чтобы разругаться с новым тренером и вернуться к Евгению Плющенко. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, почему эта сага имеет всё меньше отношения к спорту и всё больше — к шоу-бизнесу.

Конфликт с матерью и уход в академию «Триумф»

Конец декабря оказался бурным для 14-летней фигуристки Елены Костылевой. 21 декабря двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества со своей ученицей из-за конфликта с ее матерью Ириной Костылевой.

Мать фигуристки не раз публично критиковала методы тренерского штаба «Ангелов Плющенко». В частности, после этапа юниорского Гран-при, где дочь стала второй, она заявила, что совместная работа с Плющенко обернулась для Лены «полным фиаско на льду». В ответ наставник назвал поведение Ирины Костылевой недопустимым и даже обратился к уполномоченному по правам ребенка, обвинив ее в нарушении порядка и жестоком обращении с дочерью на основании видеодоказательств. Все подробности той не менее животрепещущей истории читайте здесь.

На фоне скандала Костылева-младшая покинула группу Плющенко и перешла к другому специалисту — Софье Федченко, тренеру академии «Триумф». Это был очередной резкий поворот в карьере юной спортсменки, которая ранее успела позаниматься у целого ряда именитых наставников (среди них Сергей Давыдов, Этери Тутберидзе, Игорь Лютиков и др.). Для 14-летней фигуристки этот переход стал уже восьмым за ее короткую спортивную жизнь и, как оказалось, не последним.

Возвращение через 19 дней и позиция Плющенко

Не прошло и трех недель, как ситуация сделала новый виток: спустя всего 19 дней после ухода Елена Костылева вернулась в академию Евгения Плющенко. О возвращении спортсменки тренер сообщил 8 января в своем телеграм-канале. По словам Плющенко, ради блага юной фигуристки стороны решили забыть о прежних распрях.

«Ради Лены, и только ради нее, мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество <…> все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа», — написал Плющенко в своем телеграм-канале.

Источник: evgeniplushenkoofficial/866 / T.me

Наставник подчеркнул, что готов дать подопечной еще один шанс, несмотря на всю предыдущую драму. Он отметил, что в последнее время Костылева мало тренировалась из-за болезней и травм и впереди им предстоит «очень большая работа вместе» в надежде вернуть спортивную форму.

Генеральный продюсер академии и совладелец «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская также дала понять, что в конфликте виноваты скорее взрослые, чем сама спортсменка.

«В конфликте родителей и тренеров дети не виноваты. Мы любим Лену, мы ее всегда ждем… Она обязательно вернется», — писала Рудковская еще за несколько дней до восстановления сотрудничества.

По ее словам, тренерский штаб изначально не закрывал двери перед талантливой фигуристкой: Костылева продолжала выступать в шоу Плющенко «Спящая красавица» даже во время размолвки, и команда надеялась на урегулирование ситуации.

«Смею вас уверить, это обязательно случится… Ее штаб любит, она с нами достигала больших успехов. Мы же за спорт», — отмечала Рудковская, предсказывая возвращение подопечной.

«Привыкла к тусовкам»: претензии академии «Триумф»

Обратный переход Костылевой удивил многих. Казалось, что ее союз с Федченко действительно может дать плоды. Фигуристка даже переехала жить к тренеру. Записывала из ее квартиры видео для соцсетей. Но счастье длилось недолго.

Елена Костылева в квартире у тренера Софьи Федченко Источник: lenokkostyl/610/ T.me

Как выяснилось, инициатива расстаться исходила от самой академии «Триумф». В официальном сообщении школы Софьи Федченко причина разрыва сформулирована весьма жестко.

«Система нашей академии — это в первую очередь работа, тяжелая и кропотливая. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима… Возможно, это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем», — заявили представители «Триумфа» в своем телеграм-канале.

В академии уточнили, что Костылева систематически пропускала тренировки, не выполняла требования по контролю веса и необходимому количеству прокатов программ. Отдельно в заявлении говорится о постоянном вмешательстве матери фигуристки в тренировочный процесс (кто бы мог подумать, извините за сарказм) и нарушении ею правил школы, что создавало нервозную атмосферу. В финале «Триумф» довольно язвительно поблагодарил «Ангелов Плющенко» за то, что там не бросили спортсменку и приняли ее обратно.

По сути, новая школа открыто указала на несовместимость с методами семьи Костылевых. Сама Елена вскоре откликнулась на эти обвинения: она опровергла слухи, что ее «выгнали» от Федченко, подчеркнув, что решение вернуться к прежнему наставнику приняла самостоятельно. Также спортсменка заявила, что тренер Федченко разрешила ей участвовать в новогоднем шоу, поэтому пропуски занятий были оправданы.

«Какие ко мне претензии, я не понимаю», — написала фигуристка в своем обращении.

Спорт или шоу?

В мире фигурного катания возвращение Костылевой вызвало смешанную реакцию — от сдержанного облегчения до явного беспокойства. Прославленный тренер Татьяна Тарасова позитивно оценила то, что наставник дождался свою ученицу.

«Плющенко дождался Лену, это очень хорошо… Пусть дальше работают, а мы будем наслаждаться», — заявила Тарасова в интервью РИА Новости.

По ее словам, Евгений и Елена всегда хорошо взаимодействовали на льду — «просто прекрасно!» — и теперь важно спокойно продолжить совместную работу. В то же время Тарасова оговорилась, что «повторится ли ситуация с уходом, этого никто не знает».

Еще более резко высказалась известный спортивный журналист и олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская. В своем телеграм-канале она подчеркнула, что история Костылевой превратилась в затянувшийся сериал, где «действующих лиц перестаешь воспринимать как людей… Они становятся всего лишь персонажами», играющими свои роли. По мнению Вайцеховской, после публичного вердикта от академии Федченко Костылевой теперь предстоит выходить на лед с тяжелым ярлыком.

«"Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима…" — для спортсмена такие слова — это именно клеймо. Выбраковка», — написала журналистка.

Вайцеховская не исключает, что Елена сможет успешно выступать в коммерческих ледовых шоу и нужна Плющенко главным образом в этом качестве, «но продолжение сколь-нибудь значимой спортивной истории представляется… очень и очень сомнительным».

Случай Елены Костылевой высветил хрупкость грани между спортивными принципами и шоу в современном фигурном катании. Когда личные конфликты и амбиции выходят на первый план, сама суть спорта — поступательное развитие, доверие между тренером и учеником, стабильность подготовки — отходит на задний план. История с девятым переходом юной фигуристки из-за родительского противостояния стала абсурдным шоу.