Вошел в историю. Российский вратарь «ПСЖ» Сафонов отбил четыре пенальти подряд в финале международного турнира

Сафонов на руках партнеров Источник: пресс-служба FIFA

Французский «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка в серии пенальти обыграл бразильский «Фламенго». Лучшим игроком матча стал российский вратарь парижан Матвей Сафонов.

В финале сошлись победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» и обладатель Кубка Либертадорес «Фламенго». Матвей Сафонов в начале сезона не мог пробиться в основной состав французской команды, но его напарник Лука Шевалье провел несколько неуверенных матчей, и тренер Луис Энрике дал россиянину шанс. Матч против «Фламенго» стал для Матвея четвертым подряд в стартовом составе.

В основное время матча команды обменялись голами. На 33-й минуте Хвича Кварацхелия вывел «ПСЖ» вперед. «Фламенго» ответил во втором тайме. На 62-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти.

Серия пенальти стала звездным часом Сафонова. Россиянин отразил четыре удара подряд — он стал первым голкипером, который сделал это в турнире под эгидой FIFA. Добиться такого результата Сафонову помогла шпаргалка, которую он спрятал в полотенце.

В серии пенальти футболисты «ПСЖ» оказались точнее — 2:1. Сафонова признали лучшим игроком финала, а команда его в прямом смысле слова носила на руках. Матвей стал первым российским футболистом, которому удалось завоевать Межконтинентальный кубок.