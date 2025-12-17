НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 755мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,38
EUR 94,15
Как избавиться от отключений интернета
«Умные решения»
Построят новый комплекс для переработки мусора
Купить жилье без обмана
Как оформить резидентное разрешение на парковку
Судьба мукомольной мельницы
Откроют елочные базары: адреса
Новые авиарейсы
Спорт Вошел в историю. Российский вратарь «ПСЖ» Сафонов отбил четыре пенальти подряд в финале международного турнира

Вошел в историю. Российский вратарь «ПСЖ» Сафонов отбил четыре пенальти подряд в финале международного турнира

После матча Матвея носили на руках

83
Сафонов на руках партнеров | Источник: пресс-служба FIFA Сафонов на руках партнеров | Источник: пресс-служба FIFA

Сафонов на руках партнеров

Источник:

пресс-служба FIFA

Французский «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка в серии пенальти обыграл бразильский «Фламенго». Лучшим игроком матча стал российский вратарь парижан Матвей Сафонов.

В финале сошлись победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» и обладатель Кубка Либертадорес «Фламенго». Матвей Сафонов в начале сезона не мог пробиться в основной состав французской команды, но его напарник Лука Шевалье провел несколько неуверенных матчей, и тренер Луис Энрике дал россиянину шанс. Матч против «Фламенго» стал для Матвея четвертым подряд в стартовом составе.

В основное время матча команды обменялись голами. На 33-й минуте Хвича Кварацхелия вывел «ПСЖ» вперед. «Фламенго» ответил во втором тайме. На 62-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти.

Серия пенальти стала звездным часом Сафонова. Россиянин отразил четыре удара подряд — он стал первым голкипером, который сделал это в турнире под эгидой FIFA. Добиться такого результата Сафонову помогла шпаргалка, которую он спрятал в полотенце.

В серии пенальти футболисты «ПСЖ» оказались точнее — 2:1. Сафонова признали лучшим игроком финала, а команда его в прямом смысле слова носила на руках. Матвей стал первым российским футболистом, которому удалось завоевать Межконтинентальный кубок.

Источник: пресс-служба FIFA Источник: пресс-служба FIFA
Источник:

пресс-служба FIFA

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Матвей Сафонов Спорт Матч
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Рекомендуем