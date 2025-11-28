Тренер «Северстали» высказался об игре с «Локомотивом»: «Мы были сильнее»

ХК «Локомотив» уступил в гостевом матче с «Северсталью». Игра в Череповце 28 ноября завершилась со счетом 0:2, не в пользу железнодорожников. На послематчевой пресс-конференции тренер ярославской команды поздравил соперника с победой, а также прокомментировал игровые моменты.

«От нас неплохая игра была. Хорошо начали первый период, но неудачный от нас отскок — завалилась шайба в ворота. И опять пришлось отыгрываться во втором периоде. Соперник забил еще один гол, но ребята сражались до конца. Третий период провели отлично, но не смогли забить. Бывают такие периоды, когда шайба с трудом заходит в ворота. Мы сейчас через это проходим. Ребята бились до конца», — рассказал Боб Хартли.

На вопрос о том, как исправить такую игру «Локомотива», Боб Хартли ответил, что нужно продолжать работать. По итогам матча «Северсталь» сместила «Локомотив» с лидирующей строчки в таблице конференции «Запад».

«Можно было бы, чтобы в нашу сторону несколько более удачных отскоков было. Главное, чтобы была вера, что мы на правильном пути», — добавил наставник «Локомотива».

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев отметил, что его команда в этот раз была сильнее.

«Хорошая командная победа. Концовку играли на результат и здорово себя проявили на меньшинстве. Мы хорошо знаем этого соперника. У нас шесть матчей в этом сезоне, мы на предсезонке с ними играли. И знаем, как они играют. Они знают, как мы играли. Сегодня мы были сильнее, до этого проигрывали», — сказал он.

Следующий матч пройдет 2 декабря. «Локомотив» сыграет на домашней арене со СКА (6+).