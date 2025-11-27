Погубленная звезда: за что криминальный авторитет убил известного хоккеиста, который был в шаге от мировой известности

Уфимского хоккеиста Сергея Бушмелева убили в 1992 году Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

26-летний воспитанник «Салавата Юлаева» прославился на всю страну и уже было прикоснулся к мировой славе, но его карьеру оборвала пуля криминального авторитета. Наши коллеги из UFA1.RU рассказывают, чем запомнился спортсмен, а также — кто и за что его убил. Сергей Бушмелев родился в 1966 году, и у него было довольно примечательное по тем временам отчество — Адольфович. После войны прошло чуть больше 20 лет, и оно вызывало вполне понятные ассоциации. Но Сергей этого не стеснялся, тем более что совсем уж неуместные шутки могли окончиться неприятностью для самих остряков. «В ближнем бою Сережка никому не проигрывал, — с улыбкой вспоминает в беседе с UFA1.RU друг Бушмелева Андрей Василевский. — Я сам с ним два раза дрался в детстве, очень сильный чертяка был. Вообще он был прекрасным человеком, честным, всегда ко всем с душой относился».

Андрей Василевский — воспитанник «Салавата Юлаева», ставший впоследствии тренером. Два его сына — тоже хоккеисты, старший выступает за уфимскую команду, а младший защищает в НХЛ ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Сергей Бушмелев — второй справа с среднем ряду, Андрей Василевский — второй справа в нижнем Источник: Василий Шалаев — сын воспитанника «Салавата Юлаева» Анатолия Шалаева

На самом деле Бушмелева с папой связывала разве что только фамилия и то самое отчество. Тот оказался совершенно несемейным человеком, из дома ушел и в конце концов, уже в 1990-х, пропал без вести. «Такой образ жизни был [у Адольфа Бушмелева], — деликатно поясняет UFA1.RU Татьяна Бушмелева-Медведева, которая была замужем за хоккеистом с 1985 по 1992 годы. — Сергею это, конечно, не нравилось, но они жили раздельно, и отец на него никак не влиял. Его воспитывала мама». Мать Бушмелева работала врачом в санитарной части уфимского следственного изолятора на улице Достоевского. На службе у нее было офицерское звание, и она пользовалась уважением как среди коллег, так и среди арестантов, многие из которых были обязаны ей жизнью. А Сергей большую часть времени проводил во Дворце спорта (там же он в молодости и познакомился с будущей супругой). Тогда эта арена была главной базой клуба «Салават Юлаев», где выступала основная команда и тренировалась академия.

Сергей Бушмелев с другим воспитанниками «Салавата Юлаева» (на фото — справа в верхнем ряду) Источник: Василий Шалаев

Бушмелев играл на позиции нападающего в группе легендарного уфимского тренера Владимира Воробьева. Его система, помимо физических и игровых установок, подразумевала строжайшую дисциплину и самоотдачу, что позволило воспитать целую плеяду именитых хоккеистов. «Часто катались зимой на улице. Как наметет, бывало, все остальные ждут, когда придет техника снег убирать с их учебного полигона. Воробьевские же брали лопаты и скребки, и за три периода (не дай бог кто остановится) весь снег уже за городьбой — еще два часа тренировок», — писал спортивный журналист Николай Пасконов в своей книге об истории башкирского хоккея «Салават Юлаев: победы, судьбы, надежды». В 15-летнем возрасте Сергей в составе башкирской сборной выиграл Спартакиаду народов РСФСР (очень престижный в советскую эру турнир, аналог Олимпиады в масштабах отдельного региона). В 16 его зачислили в уфимский «Авангард», который выступал во Второй лиге, в 17 он за сезон забил 25 шайб и сделал 8 голевых передач, а также стал чемпионом СССР среди юношей.

VII зимняя Спартакиада народов РСФСР, 1981 год, команда «Салават Юлаев» Источник: из книги Николая Пасконова «Салават Юлаев: победы, судьбы, надежды»

Молодое дарование начали подпускать к основному составу «Салавата Юлаева». В сезоне 84/85 Сергей провел 15 матчей, а в двух следующих уже закрепился в команде. В тот же период спортсмен женился. Ему было 19 лет, а его избраннице — 18. Через год после свадьбы у них родился ребенок. «Сергей обожал дочь, хоть и не мог много времени проводить с семьей. Постоянные игры, тренировки, сборы — у него на первом месте был спорт», — рассказывает Татьяна Бушмелева-Медведева. Постепенно внимание на Сергея стали обращать и другие клубы страны, но, когда уфимская команда вылетела в дивизион ниже, он не покинул родной город. С 1987 по 1989 годы Бушмелев, став лидером «зеленых», забил 68 голов в 137 матчах и набрался мастерства, чтобы не потеряться на фоне хоккеистов Высшей лиги СССР. Тогда он перешел в московский «Спартак». Столичный клуб в первый сезон уфимца занял лишь 8-е место. Однако уже в следующем команда с его участием добыла бронзовые медали, а потом — и серебряные. Хоккейные «олды» в Москве должны помнить связку «Три Б» — Борщевский, Болдин и Бушмелев, которые числились в лидерах по результативности и могли разорвать любую оборону. Кстати, Бушмелев оказался последним, кто забил гол в «союзном» чемпионате (тогда уже СНГ). Страна переживала масштабную трансформацию, а наиболее выдающихся спортсменов зазывали за океан. Друзья Сергея из Уфы Александр Семак и Игорь Кравчук, среди прочих, уже получили приглашения от клубов НХЛ. Следом за ними должен был отправиться и он сам. Сергею было всего 26 лет, а он уже показал высокий уровень, даже выступал за национальную сборную, но еще только продолжал «взлетать». Неудивительно, что столь молодой, перспективный игрок приглянулся американским селекционерам. В своем составе его захотели увидеть тренеры «Чикаго Блэкхокс», которому лишь немного не хватило для победы в Кубке Стэнли. «Сергей без колебаний принял предложение, — говорит Татьяна Бушмелева-Медведева. — Это были такие годы, когда все границы открылись, было интересно, что у них там. Нам совсем не было страшно ехать в совершенно другую страну, потому что мы не остались бы одни, с Семаками и Кравчуками мы дружили давно и семьями, они ждали нас, готовились встречать. Впереди ждало нечто новое, интересное». Однако эти планы не сбылись. Перед отъездом за рубеж Сергей Бушмелев отправился домой в Уфу, где тренировался и напоследок проводил время с родными и друзьями. Путь восходящей звезды хоккея оборвала случайная встреча на вечеринке в ресторане. «Золотой колос» на улице 50-летия Октября (в разное время его еще называли «Алтын Башак» и «Галле») тогда считался одним из самых престижных развлекательных заведений башкирской столицы. Его облюбовали братки, а артисты радовали публику так называемым блатным шансоном. Туда 28 августа 1992 года, за считаные дни до отъезда, и отправился Сергей Бушмелев.

Сейчас на месте этого ресторана работают кафе и магазин, а рядом по-прежнему находится Аграрный университет Источники: История Уфы и Башкортостана / Vk.com, Булат Салихов / UFA1.RU

Поздно ночью хоккеиста обнаружили с простреленной грудью на улице. Он умирал, истекая кровью, и помочь ему уже было нельзя. Гибель талантливого спортсмена потрясла не только Уфу, но и всю страну. Даже уголовники, содержащиеся в городском СИЗО, где работала мать Сергея, заверяли ее, что накажут виновного. Впрочем, найти его не составило большого труда. Все посетители ресторана в тот вечер могли наблюдать, как и из-за чего возник конфликт, приведший к смерти Бушмелева. Знакомый с ходом расследования источник UFA1.RU рассказал, что один криминальный авторитет приревновал свою жену к знаменитому спортсмену и решил разобраться. «Разборки перетекли в драку, но одними кулаками с таким здоровяком [как Сергей] справиться непросто. Оппонент Бушмелева позвал его на „разговор“, достал пистолет и выстрелил», — объясняет собеседник нашего портала. Суд приговорил убийцу Сергея к восьми годам заключения. Сведений о нем в СМИ и открытых картотеках правоохранителей не сохранилось, но нам удалось установить его фамилию — Высоцкий. По данным UFA1.RU, вскоре после освобождения этот криминальный авторитет умер и сам. Мама Сергея тоже скончалась — спустя несколько лет после его смерти. Со службы Бушмелева уходила в звании майора. До самых последних дней своей жизни она продолжала общаться с невесткой и занималась внучкой. По словам вдовы хоккеиста, ей самой воспитание дочери помогло пережить трагедию, которая перечеркнула семейные мечты.

Могила Сергея Бушмелева Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Похоронен Сергей Бушмелев на Южном кладбище. На памятнике он изображен с клюшкой и на коньках, в хоккейной форме уфимской команды. Надпись на надгробии гласит: «Ты для нас был всем, нам тебя всегда будет не хватать». «Всё это — нелепая трагическая случайность, — сетует Андрей Василевский. — Ну, у многих молодых ребят и в наше время такое случается — сходили в клуб, с кем-то что-то не поделили, подрались. Я и сам по молодости в такие стычки попадал. А вот Сереже не повезло. Это невезение для нас всех, для всего российского хоккея и для Уфы. У меня нет никаких сомнений в том, что он и в НХЛ показал бы себя игроком высочайшего уровня и прославился бы на весь мир».

Под этим памятников и покоится звезда хоккея, которой, увы, не суждено было подняться до самой вершины Источник: Булат Салихов / UFA1.RU