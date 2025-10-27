«Было очень много моментов, когда я оставалась без регалий». Гимнастка Ангелина Мельникова — о ЧМ-2025 и двух золотых медалях

Российские гимнасты вернулись с чемпионата мира в Москву Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

В понедельник, 27 октября, в Москву прилетела гимнастка Ангелина Мельникова с командой атлетов, которые выступали на чемпионате мира в Джакарте. Спортсмены выступали в нейтральном статусе на соревновании. Они завоевали четыре медали.

25-летняя Ангелина Мельникова взяла два золота в личном многоборье и в опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.

Сегодня в аэропорту Шереметьево российскую команду, прилетевшую рейсом EY741 из Абу-Даби, торжественно встречали фанаты и редакция MSK1.RU. В зоне ожидания вместе с ними стояли музыканты с балалайками, аккордеоном и барабаном.

Спортсменов встречали музыканты Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

И юные фанаты, которые развернули плакаты Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Гимнастка Ангелина Мельникова отметила, что самым ярким и эмоциональным моментом соревнования стало для нее выступление и победа в многоборье. Медаль же для нее стала неожиданной и первой. Спортсменка также добавила, что главное вдохновение для нее сейчас — возможность вернуться на мировую арену.

«Мы очень надеемся на допуск на чемпионат Европы на следующий год, — рассказала MSK1.RU Мельникова. — Я не скажу, что гимнастика прям очень изменилась за три с половиной года, что мы отсутствовали. Я думаю, что нашей гимнастике удалось сохранить тот уровень, который смог бы быть конкурентоспособным на мировом уровне».

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Самой статусной спортсменкой в российской заявке была 25-летняя Ангелина Мельникова Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

В разговоре с MSK1.RU чемпионка Ангелина Мельникова поделилась, как поддерживала более юных спортсменов.

«В начале [объясняла] организационные моменты, потому что на международных соревнованиях всё строже, чем на российских. Нельзя ходить в некоторые зоны или, например, нельзя уйти из соревновательного зала в разминочный во время соревнования. Тайминг очень строгий. И эмоционально поддерживала. Но я считаю, что они выступили очень достойно и показали хороший уровень гимнастики. Просто сейчас вместе с тренерами или со сборной всё подчистят», — отметила в разговоре с MSK1.RU гимнастка.

Она добавила, что видит большой потенциал в юных спортсменках. Мельникова также рассказывала им мотивационные истории из своей карьеры.

«Рассказывала, что на моем первом чемпионате мира заняла 15-е место. Делилась тем, что у меня тоже было очень много моментов, когда я оставалась без регалий. Это нормально, через это нужно пройти. Это первые шаги», — добавила Ангелина Мельникова.

Ангелина Мельникова — о том, как поддерживала юных спортсменов Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

17-летняя гимнастка Людмила Рощина рассказала MSK1.RU, что перед поездкой на соревнование она была очень счастлива, что впервые за многие годы они поедут на международный старт.

«Мы получили огромный опыт, посмотрели на взрослых девочек, их программы и будем стараться тоже улучшаться. Будем стараться быть похожими на них», — сказала спортсменка.

Людмила Рощина поделилась эмоциями от чемпионата мира в Джакарте Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Гимнаст Даниел Маринов, который забрал бронзовую медаль в упражнении на брусьях заявил, что столкнулся с тем, что ему «прижимали» оценки.

«Так как нас не знают еще, именно наш молодой состав, и не знают еще, на что мы способны, где-то оценки прижимали. На одну-две десятых. Особенно по сравнению с именитыми спортсменами, гимнастами. Но я уверен, что, когда мы приедем уже в следующий раз, совершенно уже будет по-другому», — рассказал Маринов.

Гимнаст Даниел Маринов — об оценках на чемпионате мира Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Напомним, что в общекомандном зачете сборная России стала четвертой. По итогам чемпионата мира первое место заняла сборная Китая, второй стала команда Японии, третье место — у сборной США.