НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 754мм 87%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,27
EUR 94,39
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
К нам едет «Ревизор»
Нарушения на речном вокзале
«Умные решения» в недвижимости
Востребованные профессии
Где подготовить авто к холодам
Взрыв на заводе под Челябинском
Бизнес по-женски
Поднимут налоги
Какой будет зима в России
Спорт Талант из России дебютировал в американской НБА. Сразу же установил два рекорда

Талант из России дебютировал в американской НБА. Сразу же установил два рекорда

Рост 19-летнего Егора Дёмина 206 сантиметров

65
В НБА Дёмин взял восьмой номер | Источник: пресс-служба НБАВ НБА Дёмин взял восьмой номер | Источник: пресс-служба НБА

В НБА Дёмин взял восьмой номер

Источник:

пресс-служба НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин провел первый матч в американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В первом матче сезона против «Шарлотт Хорнетс» его команда уступила со счетом 117:136. Дёмин провел на площадке 22 минуты и 19 секунд. За это время Егор набрал 14 очков (реализовал два штрафных и забросил четыре трехочковых), сделал пять подборов и отдал две передачи.

Дёмин установил рекорд среди российских игроков по количеству очков в дебютных матчах НБА. Также он стал первым новичком в истории «Бруклина», которому удалось забросить четыре трехочковых в своей первой игре.

Егор Дёмин родился в Москве 3 марта 2006 года. В 15 лет подписал шестилетний контракт с мадридским «Реалом». Летом 2024 года перебрался в Северную Америку, где играл в NCCA (студенческой лиге). Рост защитника — 206 сантиметров.

26 июня 2025 года «Бруклин» выбрал 19‑летнего Дёмина на драфте НБА‑2025 под восьмым номером. Это рекордно высокий номер для российских баскетболистов за всю историю. Дёмин попросил сохранить букву «ё» на футболке и писать его фамилию Dёмin.

Российских игроков в НБА не было с 2018 года — тогда в лиге играл Тимофей Мозгов. Кроме Дёмина в этом сезоне в НБА будет играть еще один россиянин. 24-летний центровой Владислав Голдин представляет «Майами Хит».

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
НБА Баскетбол США Спортсмен
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление