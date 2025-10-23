Талант из России дебютировал в американской НБА. Сразу же установил два рекорда

В НБА Дёмин взял восьмой номер Источник: пресс-служба НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин провел первый матч в американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В первом матче сезона против «Шарлотт Хорнетс» его команда уступила со счетом 117:136. Дёмин провел на площадке 22 минуты и 19 секунд. За это время Егор набрал 14 очков (реализовал два штрафных и забросил четыре трехочковых), сделал пять подборов и отдал две передачи.

Дёмин установил рекорд среди российских игроков по количеству очков в дебютных матчах НБА. Также он стал первым новичком в истории «Бруклина», которому удалось забросить четыре трехочковых в своей первой игре.

Егор Дёмин родился в Москве 3 марта 2006 года. В 15 лет подписал шестилетний контракт с мадридским «Реалом». Летом 2024 года перебрался в Северную Америку, где играл в NCCA (студенческой лиге). Рост защитника — 206 сантиметров.

26 июня 2025 года «Бруклин» выбрал 19‑летнего Дёмина на драфте НБА‑2025 под восьмым номером. Это рекордно высокий номер для российских баскетболистов за всю историю. Дёмин попросил сохранить букву «ё» на футболке и писать его фамилию Dёмin.