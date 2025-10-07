У Овечкина и Малкина завершаются контракты: анонс нового сезона НХЛ

У Овечкина остался последний год контракта с «Вашингтоном» Источник: Пресс-служба НХЛ

В ночь на 8 октября стартует новый сезон НХЛ. В первом матче регулярного чемпионата действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» встретится с «Чикаго». Игра начнется в 00:00 по московскому времени.

161.RU рассказывает об основных интригах сезона-2025/26.

Последний год российских легенд?

Источник: Пресс-служба НХЛ

Евгений Малкин и Александр Овечкин стали настоящими символами НХЛ в XXI веке. В лиге они играют с 2004 года. Тогда «Вашингтон» под первым номером драфта взял Овечкина, «Питтсбург» следом выбрал Малкина. С тех пор россияне выступают за свои команды. На двоих они выиграли четыре Кубка Стэнли (три у Малкина, один — у Овечкина).

По окончании сезона-2025/26 контракты обоих хоккеистов истекают — при этом их будущее пока туманно. В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах, приковав к себе внимание всего хоккейного мира.

Александр пока не определился со своим будущим. Возможно, 40-летний хоккеист продлит контракт с «Вашингтоном», но не исключается и его возвращение в московское «Динамо».

39-летний Евгений Малкин в нескольких интервью говорил, что намерен остаться в НХЛ. При этом лидером «Питтсбурга» он уже давно не является, поэтому его будущее в команде пока под вопросом. Некоторые эксперты не исключают, что в конце регулярки его обменяют в другую команду.

Сколько россиян?

Источник: Пресс-служба НХЛ

В тренировочных лагерях команд НХЛ было 102 российских хоккеиста, в основе на старте сезона будет 55 из них. Только в системах двух команд не было ни одного представителя России — это «Детройт» и «Сиэтл».

Самыми русскими командами лиги на старте сезона будут «Коламбус», «Айлендерс» и «Миннесота» — в них по четыре российских хоккеиста.

Сенсационные контракты

Источник: Пресс-служба НХЛ

«Эдмонтон» два сезона подряд выходил в финал Кубка Стэнли, но оба раза уступал «Флориде». Во многом это заслуга канадца Коннора Макдэвида, который считается лучшим игроком лиги. Сезон-2025/26 был для него последним по действующему контракту.

Зимой аналитики предрекали, что Макдэвид станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории. Ему предрекали соглашение, по которому он будет получать больше 17 миллионов долларов в год. Но канадец удивил многих. Он подписал новый двухлетний контракт, не повысив зарплату ни на цент — в год он будет получать 12,5 миллиона долларов.

Дело в том, что в НХЛ действует жесткий потолок зарплат. Макдэвид пошел навстречу команде, чтобы она могла лучше укомплектоваться и наконец-то завоевать заветный трофей. «Эдмонтон» не выигрывал Кубок Стэнли с 1990 года.

Дорогой Капризов

Источник: Пресс-служба НХЛ

Кирилл Капризов определился со своим будущим. За неделю до старта регулярного сезона НХЛ он подписал новый восьмилетний контракт с «Миннесотой», который начнет действовать летом 2026 года.

В год Кирилл будет получать 17 миллионов долларов. Со следующего сезона он станет самым дорогим хоккеистом в истории мирового хоккея.

Лучшие из лучших

Источник: Пресс-служба НХЛ

Перед стартом сезона НХЛ опубликовала список лучших игроков лиги. В тройку вошли Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

Лучшим из россиян стал Никита Кучеров. Нападающий «Тампы» два сезона подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и заслуженно расположился на пятой строчке.

Девятым стал одноклубник Кучерова Андрей Василевский. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занял 12-е место рейтинга. Представители «Рейнджерс» вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин стали 26 и 27-м соответственно.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли вратарь Сергей Бобровский стал 36-м. По окончании этого сезона у него заканчивается контракт с «Флоридой». Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 50 место.

Регламент

В регулярном чемпионате команды проведут по 82 матча, со следующего их количество увеличится до 84. Последняя игра регулярки состоится 17 апреля. После этого начнется розыгрыш Кубка Стэнли — победитель станет известен в июне.

Потолок зарплат в этом сезоне составляет 95,5 миллиона долларов.

Олимпийская пауза

В феврале регулярный сезон возьмет паузу из-за зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в Италии. Впервые с 2014 года на турнир отправятся хоккеисты НХЛ. В 2018 и 2022 годах лига своих представителей на Олимпиаду не отпустила.

Фавориты сезона

Источник: Пресс-служба НХЛ

Издание The Athletic опросило 35 аналитиков и журналистов. Большинство из них назвало фаворитом сезона «Даллас». Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» в семерку лучших не попала. Голоса распределились следующим образом:

1. «Даллас» — 28,6%.

2. «Вегас» — 22,9%.

3. «Эдмонтон» — 17,1%.

4. «Тампа-Бэй» — 11,4%.

5–6. «Колорадо» — 8,6%.

5–6. «Каролина» — 8,6%.