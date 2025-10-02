«ПСЖ» обыграл «Барселону», «Карабах» вышел в лидеры: итоги второго тура Лиги чемпионов

Источник: пресс-служба УЕФА

1 октября прошли заключительные матчи второго тура общего этапа Лиги чемпионов. В центральном матче действующий победитель турнира обыграл «Барселону».

1 октября

«Карабах» — «Копенгаген» 2:0

Голы: Зубир, 28 (1:0). Аддай, 83 (2:0).

«Карабах» начал турнир с сенсационной победы над «Бенфикой». В Баку команда из Азербайджана не остановилась и обыграла чемпиона Дании, «Копенгаген» уступил 0:2. После двух туров «Карабах» идет в числе лидеров общего этапа Лиги чемпионов.

«Юнион» — «Ньюкасл» 0:4

Голы: Вольтемаде, 17 (0:1). Гордон, 43 — с пенальти (0:2). Гордон, 64 — с пенальти (0:3). Барнс, 80 (0:4).

«Арсенал» — «Олимпиакос» 2:0

Голы: Мартинелли, 12 (1:0). Сака, 90+2 (2:0).

«Барселона» — «ПСЖ» 1:2

Голы: Торрес, 19 (1:0). Маюлу, 38 (1:1). Рамуш, 90 (1:2).

В Каталонии «Барселона» встретилась с действующим победителем турнира. Обе команды подошли к матчу не в оптимальных составах, но он всё равно носил статус центрального во втором туре.

Когда дело шло к ничьей, слово взял португальский нападающий парижан Гонсалу Рамуш — его точный удар в добавленное время принес победу «ПСЖ» — 2:1.

«Байер» — «ПСВ» 1:1

Голы: Кофане, 65 (1:0). Сайбари, 72 (1:1).

«Боруссия» (Дортмунд) — «Атлетик» 4:1

Голы: Свенссон, 28 (1:0). Чуквуэмека, 50 (2:0). Гурусета, 61 (2:1). Гирасси, 82 (3:1). Брандт, 90+1 (4:1).

«Монако» — «Манчестер Сити» 2:2

Голы: Холанн, 15 (0:1). Тезе, 18 (1:1). Холанн, 44 (1:2). Дайер, 90 — с пенальти (2:2).

«Манчестер Сити» был фаворитом матча и дважды выходил вперед — дубль оформил норвежский нападающий Эрлинг Холанн. Монегаски спаслись в добавленное время — пенальти реализовал англичанин Эрик Дайер и сделал счет 2:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин участие в матче не принимал из-за травмы.

«Наполи» — «Спортинг» 2:1

Голы: Хейлунн, 36 (1:0). Суарес, 62 — с пенальти (1:1). Хейлунн, 79 (2:1).

«Вильярреал» — «Ювентус» 2:2

Голы: Микаутадзе, 18 (1:0). Гатти, 49 (1:1). Консейсау, 56 (1:2). Вейга, 90 (2:2).

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по 8 матчей: по 4 дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Первые 8 команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9 по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25 по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Положение команд после двух туров Источник: пресс-служба УЕФА