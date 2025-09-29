«Больше смотрели на них»: Боб Хартли высказался после поражения «Локомотива» на выездном матче

Как закончилась игра «Локомотив» — «Динамо-Минск» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» проиграл минскому «Динамо» со счетом 2:3. Матч прошел в столице Беларуси 29 сентября.

Традиционно после игры главные тренеры команд прокомментировали встречу на пресс-конференции. Боб Хартли похвалил команду соперника, назвав ее талантливой.

«В первом периоде получилось так, что больше смотрели на них. Во втором периоде начали исправлять ситуацию, но из-за проблем с удалениями половину периода отыграли в меньшинстве, начали проигрывать в счете 2:1. Но мне понравилось, что команда проявила характер», — отметил главный тренер железнодорожников.

В третьем периоде «Локомотив» выровнял счет 2:2.

«Третий период был нашим лучшим. В овертайме было много хороших моментов, чтобы забрать дополнительное очко, но „Динамо“ сумело выиграть по буллитам. Поэтому в целом это была очень хорошая игра для болельщиков», — отметил на пресс-конференции Боб Хартли.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов также выделил хорошую игру железнодорожников в третьем периоде.

«Победить чемпиона для нас — это большой плюс. Играли неплохо. Недоволен только первыми десятью минутами третьего периода. Нам надо подумать. „Локомотив“, можно сказать, что-то добавил. Но и мы перестали кататься, перестали играть. Всю борьбу стали проигрывать», — отметил Дмитрий Квартальнов.

Напомним, что следующий матч (6+) «Локомотива» пройдет 1 октября в Астане. Там ярославская команда встретится с местным «Барысом».