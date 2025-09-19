«Удавиться мне, что ли?»: куда пропал легендарный гимнаст Алексей Немов

Алексей Немов поразил весь мир своими трюками в 2004-м, и сегодня он находится в прекрасной спортивной форме Источник: пресс-служба ТНТ

Когда мы узнали, что прославленный российский спортсмен Алексей Немов стал участником нового сезона шоу «Титаны» на ТНТ (18+), поняли, что очень давно о нем ничего не слышали. Многие помнят яркого гимнаста: блистательные победы, обожание зрителей, скандал на Олимпиаде в Афинах, после которого атлет завершил карьеру, оставшись при этом символом и героем той спортивной эпохи. Но что с ним происходило после того, как он завязал с большим спортом?

«Меня невозможно заставить что-то делать, если я не хочу»

Спортом Алексей начал заниматься в шесть лет. В детско-юношескую школу олимпийского резерва в Тольятти его привела мама, которая воспитывала сына одна. Алексей буквально влюбился в гимнастику и готов был тренироваться в зале по несколько раз в день. Но не всё сразу получалось.

— В секции я долго не показывал результатов: мышцы слабые, плечи на разном уровне, спина травмирована. Первые месяцы просто болтался на турнике. Звезд с неба не хватал, всегда плелся где-то в конце группы. Но за пару лет окреп и в девять лет впервые занял призовое место в опорном прыжке на городском турнире. Получил благодарственную грамоту и вдруг понял: я могу! — вспоминает Алексей.

И Алексей действительно смог. Немова считали очень разносторонним спортсменом: он выполнял сложные акробатические элементы, отличался уникальным стилем и элегантностью, да и что уж там говорить — был настоящим красавчиком, которого любила публика.

На Олимпийских играх в Атланте (США) 20-летний Алексей завоевал две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Через 4 года на Олимпийских играх в Сиднее (Австралия) взял шесть медалей разного достоинства. Еще через четыре года на Олимпийские игры в Афины (Греция) Немов приехал в статусе безусловного фаворита и лидера сборной России. Но случился скандал, и гимнаст остался без награды.

Несмотря на полученную перед соревнованиями травму, Алексей показал в Греции сложнейшую программу. Однако его выступление на перекладине было омрачено. Судьи выставили явно заниженные оценки. После чего зрители в зале устроили настоящий протест. Гул, крики и возмущения не прекращались около 10 минут. Соревнования были парализованы. Следующий за Немовым спортсмен не мог выйти на помост. Судьи, организаторы и даже комментаторы были в растерянности. Тогда к публике вышел сам спортсмен. Гимнаст жестами просил болельщиков успокоиться.

— Мне никто этого не советовал, это факт. Меня вообще невозможно заставить что-то делать, если я не хочу. Характер такой. Почему поднялся на помост — не знаю. Это произошло само собой, — поделился позже Алексей в интервью «Спорт Экспрессу».

Вернувшись в Москву, Алексей несколько дней не выходил из дома.

— Мне казалось, что меня все начнут жалеть и спрашивать: ну как же так? В Афинах, помню, иду к снаряду, а мне болельщики с трибун кричат: «Леша, только золото!» Успел даже подумать: «Удавиться мне, что ли, если не получится?» Но оказалось, что меня поддержали. Все, с кем бы ни встречался. Для меня это тогда было очень важно. Ведь самое главное — что в Афинах я не проиграл себе. Сделал свою работу чисто и достойно. А как сложилось судейство — все видели сами. Поэтому, как мне кажется, люди и оценили ту историю правильно.

После большого общественного резонанса в Афинах некоторых судей отстранили от работы, Немову принесли официальное извинение, а в правила внесли беспрецедентные изменения: помимо оценки за технику, ввели оценку за сложность, которая учитывала каждый элемент отдельно, а также связки между ними.

Выступление в Греции стало кульминацией личной истории Алексея и всей олимпийской гимнастики того времени. В 2004 году Немов ушел из большого спорта.

«Это очень правильное и нужное дело»

Завершив спортивную карьеру, Алексей довольно быстро нашел себя в обычной жизни. Занял пост вице-президента Федерации спортивной гимнастики России и активно поддерживает развитие этого вида спорта. Участвует в благотворительных и социальных проектах, проводит мастер-классы, помогает улучшать условия для занятий физкультурой.

На протяжении многих лет Немов развивает авторский проект «Легенды спорта» — театрализованное гимнастическое шоу, которое на одной арене объединяет именитых и подающих надежды спортсменов из разных дисциплин: гимнастики, акробатики, прыжков на батуте и циркового искусства. Представления проходят на площадках разных городов, год от года становясь всё более сложными: появляются новые спецэффекты, современное свето- и видеооформление.

— Я считаю, что это очень правильное и нужное дело. Я благодарен всем людям, которые поддерживают этот проект, потому что он никак не окупается в материальной составляющей. Но реально после этого проекта очень много звонков, родители отдают своих детей в наши спортивные школы, — рассказал Алексей в интервью Валерию Сюткину на Первом канале.

«Я попытался прекратить эту ситуацию, чтобы мой ребенок перестал бояться»

49-летний спортсмен давно и счастливо женат. Но история взаимоотношений пары была непростая. В момент знакомства Галина, которая старше Алексея на несколько лет, была замужем и уже воспитывала ребенка. Но это не стало препятствием для отношений влюбленных. Они сыграли свадьбу, и в браке у супругов родилось двое сыновей.

В 2016 году случился инцидент, негативно отразившийся на репутации Алексея. В Сеть попало видео, на котором спортсмен нецензурно выражается и дерется с активистом движения «СтопХам», решившим наказать его за неправильную парковку. Немов опубликовал в соцсетях пост, где объяснил свое поведение. По его словам, он остановил машину в неположенном месте всего на несколько минут, чтобы встретить жену. В этот момент к машине подошли внушительного вида и комплекции молодые люди, которые стали стучать в стекла автомобиля, где спал ребенок.

— Мой шестилетний сын проснулся от шума и расплакался. Я вышел из машины и попытался прекратить эту ситуацию, чтобы мой ребенок перестал бояться, — пояснил Немов. — Я прекрасно понимаю, как важно соблюдать правила дорожного движения, с вниманием относиться ко всем участникам движения, особенно к пешеходам.

Некоторые пользователи соцсетей поддержали спортсмена, другим же очень не понравилось его поведение. Но вскоре о скандале забыли.

Сегодня имя четырехкратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Алексея Немова снова на слуху из-за участия в популярном шоу «Титаны». Гимнаст признался, что физически проходить испытания было непросто, а эмоции были схожи с теми, которые испытывают спортсмены на Олимпиаде.

