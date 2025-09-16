Новый формат, большие призовые, в фаворитах англичане: что нужно знать о новом сезоне Лиги чемпионов

В турнире примут участие 36 команд Источник: сайт УЕФА

Во вторник, 16 сентября, состоятся первые матчи общего этапа Лиги чемпионов. В турнире примут участие 36 команд из 16 стран. Они будут бороться не только за главный трофей европейского клубного футбола, но и за весомые призовые.

161.RU рассказывает о расписании, дебютантах и главных фаворитах Лиги чемпионов — 2025/26.

Формат турнира

В основном этапе турнира выступят 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Расписание матчей

Финал пройдет на стадионе в Будапеште Источник: сайт УЕФА

Тур 1-й: 16–18 сентября 2025 года. Тур 2-й: 30 сентября — 1 октября 2025 года. Тур 3-й: 21–22 октября 2025 года. Тур 4-й: 4–5 ноября 2025 года. Тур 5-й: 25–26 ноября 2025 года. Тур 6-й: 9–10 декабря 2025 года. Тур 7-й: 20–21 января 2026 года. Тур 8-й: 28 января 2026 года.

Более подробное расписание можно посмотреть здесь.

Дебютанты и все участники турнира

Все победители Лиги чемпионов Источник: сайт УЕФА

В сезоне-2025/26 в Лиге чемпионов дебютируют четыре команды — все они чемпионы своих стран. Это бельгийский «Юнион», кипрский «Пафос», казахстанский «Кайрат» и норвежский «Буде-Глимт».

Самое большое представительство у чемпионата Англии — шесть команд.

Англия (6): «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл»;

Испания (5): «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал»;

Италия (4): «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Ювентус»;

Германия (4): «Бавария», «Байер», «Айнтрахт», «Боруссия» (Дортмунд);

Франция (3): «Пари Сен-Жермен», «Олимпик», «Монако»;

Нидерланды (2): ПСВ, «Аякс»;

Португалия (2): «Спортинг», «Бенфика»;

Бельгия (2): «Юнион»﻿, «Брюгге»;

Турция (1): «Галатасарай»;

Чехия (1): «Славия»;

Греция (1): «Олимпиакос»;

Азербайджан (1): «Карабах»;

Кипр (1): «Пафос»;

Норвегия (1): «Буде-Глимт»;

Казахстан (1): «Кайрат»;

Дания (1): «Копенгаген».

Призовые

Источник: пресс-служба ФК «Кайрат»

Команды в Лиге чемпионов ведут борьбу не только за почетный трофей, но и за большие призовые. Только за выход в общий этап команды получат по 18 миллионов евро. Дальнейшие выплаты зависят от результатов команды и телеправ.

Участие в общем этапе — 18,62 миллиона евро;

победа в матче общего этапа — 2,1 миллиона евро;

ничья в матче общего этапа — 0,75 миллиона евро;

итоговое место с первого по восьмое — 2 миллиона евро;

итоговое место с девятого по шестнадцатое — 1 миллион евро;

вылет в стыковых матчах — 1 миллион евро;

выход в 1/8 финала — 11 миллионов евро;

выход в четвертьфинал — 12,5 миллиона евро;

выход в полуфинал — 15 миллионов евро;

выход в финал — 18,5 миллиона евро;

победа в турнире — 6,5 миллиона евро.

Фавориты

Источник: пресс-служба «Ливерпуля»

Главным фаворитом турнира является английский «Ливерпуль». Команда Арне Слота летом установила рекорд по тратам в одно трансферное окно — 483 миллиона евро. Предыдущий рекорд принадлежал «Челси».

Самыми дорогими трансферами «Ливерпуля» стали шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак (144 миллиона евро) и немецкий полузащитник «Байера» Флориан Вирц (125 миллионов евро). Также англичане купили Юго Экитике («Айнтрахт», 95 миллионов), Милоша Керкеза («Бормут», 46,9 миллиона евро), Джереми Фримпонга («Байер», 40 миллионов), Джованни Леони («Парма», 31 миллион евро) и Армина Печи («Академия Пушкаша», 1,78 миллиона евро).

Вторым по версии суперкомпьютера идет «Арсенал». Лондонцы еще никогда не становились победителями Лиги чемпионов. Лучшее достижение — выход в финал в 2005 году. Тогда они уступили «Барселоне» (1:2).

Тройку фаворитов замыкает действующий победитель турнира — «ПСЖ». Летом парижане играли в финале клубного чемпионата мира, где уступили «Челси» (0:3).

Источник: Opta.com

Есть ли наши?

Источник: пресс-служба ФК «Кайрат»

Команды РПЛ отстранены от участия в еврокубках, но без россиян Лига чемпионов не осталась.

«Пафосом» владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин (сооснователь сети Fix Price и владелец московской «Родины» из Первой лиги).

Ворота норвежского «Буде-Глимта» защищает российский вратарь Никита Хайкин. Северная команда в прошлом сезоне стала, наверное, главной сенсацией еврокубков, дойдя до полуфинала Лиги Европы. Свою руку к успеху норвежской команды приложил Хайкин. Россиянин нередко выручал своих партнеров, а в противостоянии с римским «Лацио» выиграл серию пенальти, отразив два удара.

Источник: сайт УЕФА

Есть за кем последить и в казахстанском «Кайрате»: в центре обороны играют два бывших игрока «Краснодара» и «Рубина» — россиянин Егор Сорокин и белорус Александр Мартынович.

29-летний Сорокин некогда подавал большие надежды, когда играл в Казани. В 2019-м он перешел в «Краснодар», но так и не смог заиграть в составе «быков». В 2024-м Егор подписал контракт с «Кайратом», с которым выиграл чемпионат Казахстана.

37-летний Мартынович — настоящая легенда «Краснодара». После 12 лет в клубе в 2022-м он перешел в «Рубин», а через два года оказался в «Кайрате».

В квалификационном раунде «Кайрат» прошел словацкий «Слован» и шотландский «Селтик». Оба раза для выявления сильнейшего потребовалась серия пенальти. Интересно, что в них принимали участие центральные защитники Мартынович и Сорокин — все свои попытки они реализовали.

Центральный стадион в Алма-Ате вмещает около 24 тысяч зрителей. 30 сентября туда приедет мадридский «Реал». Предполагается, что билеты на игру продадут за несколько минут. Есть информация, что на стадион будут пускать только по паспорту.

Где смотреть