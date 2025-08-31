Авария, (не)перечеркнувшая жизнь. Удивительная история предпринимателя в инвалидном кресле, который любит экстремальный спорт

В прошлом году Илья летал на параплане Источник: Илья Комаров

С момента аварии, из-за которой предприниматель и спортсмен Илья Комаров оказался в инвалидной коляске, прошло уже 11 лет. Наш герой не только вернулся к обычной жизни, но и вновь занялся экстремальными видами спорта. Плавание, каякинг, вейкбординг, гонки на яхтах — лишь малая часть его увлечений. Своей историей Илья поделился с NN.RU

— Ты на машине?

— Да, я с самого начала полез. Сидеть-то не мог, а полез.

— А не страшно было?

— Да куда страшнее-то? Всё страшное позади.

С чего всё начиналось

Илья с детства был активным. Перепробовал много видов спорта: от единоборств до водного поло. Надолго, правда, нигде не задерживался — одно и то же быстро надоедало. Проводил школьные дискотеки и занимался фотографией. Делал снимки с помощью родительского фотоувеличителя и продавал их одноклассникам.

Окончив школу, он поступил в технический вуз в Дзержинске, в 1998 году перевелся в Нижний Новгород. Выбрал «самый сложный факультет — автоматизацию процессов». Потом сменил его на менеджмент, показавшийся ему более актуальным и современным направлением. Работать в итоге Илья стал индивидуальным предпринимателем в сфере недвижимости.

Переломный момент случился на фестивале «Казантип» в Крыму, где тогда еще 20-летний Илья познакомился с питерской компанией. Именно с этих ребят, как считает наш герой, в России начались современные водные виды спорта. Под их влиянием он стал кататься на досках, заниматься сноубордингом.

Увлеченный этими видами спорта, Илья вернулся домой. Купил первые доски для вейкбординга, стал кататься сам и учить других. Сначала цеплялись к старенькому гидроциклу, потом перешли на катер.

— Вообще да, в 2005 году еще никто не знал об этом [виде спорта], а мы уже катались, — рассказывает Илья.

«Я нырнул в эту яму»

Илья находил новые и новые спортивные увлечения. В 2011 году купил первый квадроцикл и стал рваться на соревнования. Сперва Илью не пускали, так как у него не было компаньона (штурмана). Когда правила изменили, наш герой начал участвовать в гонках.

В 2014 году он отправился на Can-Am Trophy Russia. Соревнования устраивала канадская фирма BRP, которая производит квадроциклы и другую спортивную технику. Третий этап организовали в Ставропольском крае — по дорогам знаменитого Шелкового пути. Задачей участников было как можно быстрее преодолеть дистанцию по схематической карте маршрута. На второй день гонок Илья, не зная этого, ехал первым.

— Там, где должна была быть яма, оказалась дождевая промоина семь метров вниз. Скользкая трава, не лучшие погодные условия. Я нырнул в эту яму. Пожалел технику, вместо того, чтобы выйти и отбросить всё это в сторону, я понадеялся на экипировку. В итоге воткнулся в грунт, сломал спину пополам. На мне был квадроцикл, он один только весил 350 килограммов, — вспоминает предприниматель.

Илья был в это время в сознании. Говорит, что пытался всеми рулить, но никто его не слушал. Нашего героя отвезли в больницу, сделали снимок МРТ. Тот показал, что спинной мозг разорван и «нет толку» в срочной операции. Затем была 2000-километровая поездка на реанимобиле домой.

— Когда меня привезли и сделали операцию, хирург, можно сказать, матом выругался: «Ну че ж вы, если бы парню операцию сделали в течение ближайших шести часов, он, может быть, еще как-то двигался». Из-за того, что был снимок кривой, вся эта история затянулась. Я, насколько можно, не сдавался всё это время в надежде, что буду ходить. Ну, к сожалению, такая травма, — рассказывает Илья.

«Поначалу страшно. Сейчас легче»

Травма стала испытанием не только для Ильи, но и для его близких. Мама, узнав об аварии, схватила инфаркт. Сын назвал ее «живчиком № 2» — она более десяти лет живет с «полусердцем». Друзья сначала пытались поддерживать Илью, но постепенно разбежались.

— Ты понимаешь, что большая часть людей была с тобой по увлечениям. Один из нашей компании, который участвовал в гонке, написал мне: «Квадрик продаешь?». Все разбегаются, мир рушится, ты понимаешь, что всё меньше кому-то интересен. Тяжело эту яму пройти — она год-два тянется. Это действительно заслуживает уважения, как-то собраться с мыслями, махнуть рукой и дальше жить. Меняется и круг общения, и люди вокруг. Поначалу страшно. Страшно, когда понимаешь, что у тебя под ногами земля горела, а теперь ты ползать даже не можешь. Сейчас легче, — говорит Илья.

Спустя пару месяцев после аварии Илья попал на хорошую реабилитацию в Москве. Подсмотрел, какие там использовали тренажеры, и другие тонкости. Затем окружил себя необходимым оборудованием дома. Прошел множество обследований, самое серьезное было в Австрии. Изучив снимки, врачи сказали, что лекарств для лечения таких травм еще не придумали. Илья продолжает верить, что когда-нибудь решение найдется.

От прыжков с парашютом до параплана

— Как ты сейчас относишься к случившемуся?

— Надо бояться своих желаний. На самом деле я через неделю [после гонок на квадроциклах] должен был лететь на регату (я еще парусным спортом увлекаюсь). Мне не очень хотелось. Билеты можно было вернуть только с медицинской справкой. Два дня пытался ее оформить и уехал на соревнования. Поломался, справку получил, деньги вернул. Я долго разбирался во всём этом. Всё, что происходит, — по большему счету то, что мы хотим. Вопрос — как. Если чего-то очень хочется, нужно более четко представлять свои желания, тогда всё нормально будет. А вообще, честно говоря, я всю жизнь любил голову в пекло засунуть. Всё время выходил сухим из воды, ну а тут вот — пожалуйста.

Илья живет практически уже как раньше — водит автомобиль, путешествует, мастерит оборудование, которое ему нужно, — доски для вейкбординга, подъемники и прочее. Снова занимается спортом, в том числе экстремальным.

— У меня спортзал, тренажеры, я плаваю в бассейне. Занимаюсь с реабилитологом, катаюсь на вейкборде. Немножко начало получаться кататься на гидрофойле — это такое подводное крыло, похоже на подводные крылья наших «Ракет», которые Алексеев (Ростислав Алексеев — создатель знаменитых судов на подводных крыльях «Ракет» и «Метеоров». — Прим. ред.) в свое время проектировал. Купил сапборд, но понял, что если я с него падаю, залезть не могу. В итоге сменил его на каяк, — рассказывает Илья.

Предприниматель подогнал под себя вейкборд, чтобы кататься в сидячем положении. В случае с этим видом спорта нужна поддержка. По словам Ильи, ему сложно ее принимать — он упертый и старается по возможности всё делать сам. Но признаётся, что помощь нужна и без нее никак. Как и прежде, Илья работает на себя — отсюда время и средства на экстремальные увлечения. Предприниматель считает, что в ином случае «сел бы в лужу в тот самый день, когда поломался».

Илья говорит, что попробовал почти все доступные активности: прыгал с парашютом, вместе со своей питерской компанией участвовал в регате. В прошлом году летал на воздушном шаре и параплане. Занимался кайтсерфингом на острове Маврикий и плавал с китами.

— Ну я не хожу. Ну как-то надо же жить. Поэтому и пытаешься развлекать себя со всех сторон, насколько это возможно. Мне говорят: «Ну ты даешь». Че даешь-то? Вы-то это делаете гораздо лучше, чем я. Поэтому я, скорее, пытаюсь вас догнать, — считает Илья.