Муха помогла гольфисту выиграть два миллиона долларов

Насекомое нашло денежку для англичанина

Британский гольфист Томми Флитвуд при помощи мухи выиграл более двух миллионов долларов на турнире BMW Championship в Мэрилэнде.

Во время прохождения одной из лунок мяч после удара британца остановился в миллиметрах от цели. Флитвуд в чудо не верил — спортсмен пошел, чтобы нанести удар. В этот момент мяч неожиданно упал в лунку.

Источник:

Golf live

Во время повтора вскрылись интересные подробности. Оказывается, на мяч села муха, пробежалась по нему, после чего он упал в лунку. Это вызвало смех у комментаторов.

Источник:

Sky Sports

Судьи посчитали, что мяч попал в лунку по правилам. По итогам турнира Флитвуд занял четвертое место и получил бонус в размере 1,45 миллиона долларов, также он выиграл 0,7 миллиона долларов призовых.

В 2024 году гольф впервые был включен в программу Олимпийских игр. Флитвуд в Париже выиграл серебряную медаль.

Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
