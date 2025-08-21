Муха помогла гольфисту выиграть два миллиона долларов

Флитвуд занял четвертое место Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Британский гольфист Томми Флитвуд при помощи мухи выиграл более двух миллионов долларов на турнире BMW Championship в Мэрилэнде.

Во время прохождения одной из лунок мяч после удара британца остановился в миллиметрах от цели. Флитвуд в чудо не верил — спортсмен пошел, чтобы нанести удар. В этот момент мяч неожиданно упал в лунку.

Во время повтора вскрылись интересные подробности. Оказывается, на мяч села муха, пробежалась по нему, после чего он упал в лунку. Это вызвало смех у комментаторов.

Судьи посчитали, что мяч попал в лунку по правилам. По итогам турнира Флитвуд занял четвертое место и получил бонус в размере 1,45 миллиона долларов, также он выиграл 0,7 миллиона долларов призовых.