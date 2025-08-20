Шесть россиян, команда из Казахстана и Моуринью: кто будет бороться за выход в Лигу чемпионов

Определены 29 из 36 участников Лиги чемпионов Источник: пресс-служба УЕФА

19 августа стартовал заключительный раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором определятся семь последних участников общего этапа турнира. На кону не только престиж, но и весомые призовые. В прошлом сезоне только за участие в общем этапе клубы получали 18,62 миллиона евро.

Редакция 161.RU рассказывает, кто будет спорить за последние путевки в главный евротурнир и за кого можно болеть российским болельщикам.

Шаг до цели

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов определятся последние семь участников общего этапа турнира. Первые матчи — 19–20 августа, ответные — 26–27 августа.

Друг с другом сыграют:

«Ференцварош» (Венгрия) — «Карабах» (Азербайджан);

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Пафос» (Кипр);

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия);

«Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан);

«Базель» (Швейцария) — «Копенгаген» (Дания).

«Фенербахче» (Турция) — «Бенфика» (Португалия);

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брюгге» (Бельгия).

Матчи раунда плей-офф в России покажет онлайн-кинотеатр «Окко».

Есть ли наши?

Источник: пресс-служба «Црвены Звезды»

Команды РПЛ отстранены от участия в еврокубках, но без российских игроков Лига чемпионов не осталась. В составе белградской «Црвены Звезды» сразу два футболиста из России — защитник Наир Тикнизян и полузащитник Егор Пруцев.

Пруцев подписал контракт с «Црвеной Звездой» летом 2022 года, но с тех пор так и не смог закрепиться в составе. Первую часть сезона-2024/25 Егор провел в Белграде и даже вышел на замену в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», но затем отправился в аренду «Целе», с которым выиграл Кубок Словении.

Воспитанник ЦСКА Наир Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» этим летом из московского «Локомотива». В Сербии на него рассчитывают как на игрока основного состава. С 2023-го года Тикнизян играет за сборную Армении.

Противостоять сербам будет кипрский «Пафос», которым владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин (сооснователь сети Fix Price и владелец московской «Родины» из Первой лиги).

Источник: пресс-служба «Буде-Глимт»

Будет в раунде плей-офф и противостояние команд российских вратарей — «Буде-Глимт» Никиты Хайкина сыграет против «Штурма» Даниила Худякова.

В прошлом сезоне «Буде-Глимт» стал, наверное, главной сенсацией еврокубков, дойдя до полуфинала Лиги Европы. Свою руку к успеху норвежской команды приложил Хайкин. Россиянин нередко выручал своих партнеров, а в противостоянии с римским «Лацио» выиграл серию пенальти, отразив два удара. В основном раунде Лиги чемпионов «Буде» еще никогда не играл.

Даниил Худяков пока только борется за место в австрийском «Штурме» — в прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах. Сейчас он восстанавливается от травмы. В июле голкипер по пути на тренировку упал с велосипеда и травмировал запястье.

Источник: пресс-служба «Кайрата»

Есть за кем последить и в казахстанском «Кайрате»: в центре обороны играют два бывших игрока «Краснодара» и «Рубина» — россиянин Егор Сорокин и белорус Александр Мартынович.

29-летний Сорокин некогда подавал большие надежды, когда играл в Казани. В 2019-м он перешел в «Краснодар», но так и не смог заиграть в составе «быков». В 2024-м Егор подписал контракт с «Кайратом», с которым выиграл чемпионат Казахстана.

37-летний Мартынович — настоящая легенда «Краснодара». После 12 лет в клубе в 2022-м он перешел в «Рубин», а через два года оказался в «Кайрате».

В Казахстане бывшим игрокам РПЛ доверяют. В третьем квалификационном раунде «Кайрат» играл с братиславским «Слованом». Победитель определялся в серии пенальти. В футбольной «лотерее» участвовали Сорокин и Мартынович. Их нервы не дрогнули — свои попытки они реализовали, а «Кайрату» осталось сделать лишь один шаг до первого в истории попадания в основной раунд Лиги чемпионов. Но сделать это всё же будет непросто: в соперниках шотландский «Селтик».

Выполнять задачу венгерскому «Ференцварошу» будет помогать москвич Эдгар Севикян. Футболом полузащитник начал заниматься в школе «Локомотива», но затем переехал в Испанию. Там он в основном играл за молодежные команды. В сезоне-2022/23 вернулся в Россию. Ярко играл за «Парин НН», после чего перешел в «Ференцварош». В сезоне-2024/25 был арендован московским «Локомотивом». «Железнодорожники» не стали выкупать игрока, и он вернулся в Будапешт. Севикян играл за юношеские сборные России, но с 2023 года выступает за Армению.

Противостояние победителей Лиги чемпионов

Источник: пресс-служба ФК «Пафос»

В матче «Пафос» — «Црвена Звезда» друг против друга сыграют победители Лиги чемпионов: защитник Давид Луиз и нападающий Марко Араутович.

38-летний центральный защитник в Европе играл за «Бенфику», «Челси», «Арсенал» и ПСЖ. Бразилец, как правило, выделялся на поле своей прической. Луиз неплохо играл головой, а также имел он в своем арсенале и неплохой удар, который ему помогал забивать со штрафных. В 2012 году Луис выиграл в Лиге чемпионов в составе «Челси».

В 2021-м защитник отправился на родину, но летом 2025-го неожиданно вернулся в Европу, подписав контракт с кипрским «Пафосом».

36-летний Марко Арнаутович в самом начале своей карьеры (в 2010 году) выиграл в Лиге чемпионов в составе «Интера» Жозе Моуринью. Игроком основной обоймы миланцев он не был, но медаль за победу в турнире получил.

Португальский тренер отмечал, что у австрийского нападающего есть талант, но использует он его неправильно. После этого форвард сменил немало команд. Последние сезоны провел в «Интере», с которым в 2025-м вышел в финал Лиги чемпионов.

Летом Арнаутович подписал контракт с «Црвеной Звездой» и разрыдался на пресс-конференции. По его словам, когда он играл в «Болонье», то обещал тренеру Синише Михайловичу, что когда-нибудь подпишет контракт с красно-белой командой из Белграда.

В сезоне-1991/92 Михайлович играл за «Црвену Звезду». В ее составе он победил в чемпионате Югославии и Лиге чемпионов. В 2022 году Михайлович умер от рака.

— Он говорил мне об этом каждый день, когда мы были в «Болонье». Я здесь, потому что пообещал ему однажды надеть эту майку. Я пообещал Синише, что однажды перейду в «Црвену Звезду», и вот я здесь. Когда я приехал на стадион, за эти два дня я плакал больше, чем за всю свою жизнь. Я поговорил с его семьей. Я пообещал Синише, что перейду в «Црвену Звезду», и теперь я здесь, — сказал Арнаутович.

Источник: тикток «Црвены Звезды»

Возвращение Моуринью

Источник: пресс-служба «Фенербахче»

Легендарный Жозе Моуринью с 2024 года возглавляется турецкий «Фенербахче». В Стамбуле тренер не изменяет себе — много скандалит и выдает огненные пресс-конференции.

«Фенербахче» не играл на групповом этапе (ныне общий) Лиги чемпионов с сезона-2008/2009. Моуринью в последний раз был в нем с «Тоттенхэмом» (сезон-2019/20).

Состав у стамбульцев приличный: в нем, например, есть бывший защитник «Интера» и ПСЖ Милан Шкриньяр, экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, талантливый колумбиец Джон Дюран, поигравший в испанской «Севилье» марокканский форвард Юссеф Эн-Несири.

В прошлом раунде «Фенербахче» показал характер, обыграв «Фейеноорд». В Роттердаме турки уступили 1:2. Началась неудачно и встреча в Стамбуле. Голландцы открыли счет, но после этого «Фенер» перевернул ход встречи и победил 5:2 (6:4 по итогам двух матчей). В раунде плей-офф команда из Стамбула встретится с лиссабонской «Бенфикой».

Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов: в сезоне-2003/04 с «Порту» и в сезоне-2009/10 с миланским «Интером».

Кто уже в основном этапе Лиги чемпионов

Источник: пресс-служба УЕФА

Сейчас известны 29 из 36 участников общего этапа турнира. Самое большое представительство у чемпионата Англии — шесть команд.

Англия (6): «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл»;

Испания (5): «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал»;

Италия (4): «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Ювентус»;

Германия (4): «Бавария», «Байер», «Айнтрахт», «Боруссия» (Дортмунд);

Франция (3): «Пари Сен-Жермен», «Олимпик», «Монако»;

Нидерланды (2): ПСВ, «Аякс»;

Португалия (1): «Спортинг»;

Бельгия (1): «Юнион »﻿ ;

Турция (1): «Галатасарай»;

Чехия (1): «Славия»;

Греция (1): «Олимпиакос».

Когда жеребьевка