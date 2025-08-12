НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Русская ракета» Александра Трусова раскрыла имя сына

От истерики на Олимпиаде до свадьбы и материнства. Путь фигуристки в коротком видео

1 614
1 комментарий
Источник:

Городские медиа

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов впервые стали родителями. Сына Саша родила 6 августа. Сначала пара предлагала подписчикам угадать имя малыша, но, привезя его домой, сдались: сына назвали Михаилом.

Хотя Александре всего 21 год, в интервью она не раз говорила, что давно готова к семье и материнству.

«Я сразу говорила, что смысла просто встречаться я не вижу и не буду. И даже, что я хочу ребенка вот быстро», — заявляла фигуристка.

Девушка признавалась, что в идеале хотела бы, чтобы у нее вообще были одни отношения на всю жизнь, но этого не получилось. Первый роман девушки с Марком Кондратюком закончился по инициативе парня.

«Он так решил, меня просто перед фактом поставил, что всё, я, там, не готов больше. Это его выбор», — рассказывала Трусова.

А вот отношения с Макаром развивались как по идеальному сценарию Александры — стремительно. Роман начался в начале 2024 года, уже июне фигурист сделал романтичное предложение, в августе Саша становится Игнатовой, а весной 2025 года молодая семья сообщает о скором пополнении.

Хотя спортивные эксперты уверяют, что после родов «Русская ракета» уже вряд ли вернется в спорт, — а значит, и заветного золота Олимпиады не видать, — Саша уже не расстраивается.

Гость
13 августа, 12:32
Все в экстазе от новости, комментарии порвались
