«Русская ракета» Александра Трусова раскрыла имя сына

Источник: Городские медиа

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов впервые стали родителями. Сына Саша родила 6 августа. Сначала пара предлагала подписчикам угадать имя малыша, но, привезя его домой, сдались: сына назвали Михаилом.

Хотя Александре всего 21 год, в интервью она не раз говорила, что давно готова к семье и материнству.

«Я сразу говорила, что смысла просто встречаться я не вижу и не буду. И даже, что я хочу ребенка вот быстро», — заявляла фигуристка.

Девушка признавалась, что в идеале хотела бы, чтобы у нее вообще были одни отношения на всю жизнь, но этого не получилось. Первый роман девушки с Марком Кондратюком закончился по инициативе парня.

«Он так решил, меня просто перед фактом поставил, что всё, я, там, не готов больше. Это его выбор», — рассказывала Трусова.

А вот отношения с Макаром развивались как по идеальному сценарию Александры — стремительно. Роман начался в начале 2024 года, уже июне фигурист сделал романтичное предложение, в августе Саша становится Игнатовой, а весной 2025 года молодая семья сообщает о скором пополнении.