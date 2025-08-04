Пловцы из России выступили на чемпионате мира — впервые за 5 лет. Результаты

В Сингапуре завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Россияне заняли четвертое место в медальном зачете: спортсмены забрали 18 медалей. Среди них 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.
Первое место взяла сборная Китая (15 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей). Второе место — у Австралии, третье — у США.
Среди россиян особо отличился синхронист Александр Мальцев. Он получил три золотые медали. Также золото взял пловец Климент Колесников и две эстафетные команды: мужская и смешанная.
Серебряные медали россияне взяли за акробатику в синхронном плавании, прыжки в воду, плавание брассом и на спине. Среди достижений, отмеченных бронзой, — дуэты в синхронном плавании.
Пловцы из России выступили на чемпионате мира впервые с 2019 года. В тот год россияне были третьими в медальном зачете (лидировал по-прежнему Китай). В 2021 году турнир временно отменили из-за COVID-19. Затем спортсменов отстранили. Однако в 2025 году Международная федерация плавания разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступить в нейтральном статусе.