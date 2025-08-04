Пловцы из России выступили на чемпионате мира — впервые за 5 лет. Результаты

На фото Климент Колесников радуется победе Источник: Tingshu Wang / Reuters

В Сингапуре завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Россияне заняли четвертое место в медальном зачете: спортсмены забрали 18 медалей. Среди них 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

Первое место взяла сборная Китая (15 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей). Второе место — у Австралии, третье — у США.

Среди россиян особо отличился синхронист Александр Мальцев. Он получил три золотые медали. Также золото взял пловец Климент Колесников и две эстафетные команды: мужская и смешанная.

Колесников на пьедестале Источник: Hollie Adams / Reuters

Серебряные медали россияне взяли за акробатику в синхронном плавании, прыжки в воду, плавание брассом и на спине. Среди достижений, отмеченных бронзой, — дуэты в синхронном плавании.