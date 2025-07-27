«Добавит пикантности»: в КХЛ назвали причину следить за ярославским «Локомотивом» на турнире

Ярославский «Локомотив» примет участие в Кубке Блинова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

27 июля в КХЛ рассказали, что приближающийся предсезонный турнир Кубок Блинова сможет сделать особенным главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли. Ведь ранее специалист возглавлял одну из команд-соперниц железнодорожников.

«„Локомотив» примет участие и в нынешнем розыгрыше, и особенную пикантность этому добавляет то, что привезет его в Омск Боб Хартли, не так давно добывший для «Авангарда» единственный Кубок Гагарина», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Боб Хартли возглавил «Авангард» в 2018 году, а в 2021 году привел команду к Кубку Гагарина.

Турнир Кубок Блинова (до 2023 года — Мемориал Виктора Блинова) — первый турнир 1982 года прошел на стадионе «Динамо». С 1987 по 2007 год игры проходили в Спортивно-концертном комплексе имени В. Н. Блинова, а с 2008 по 2017 год — в ледовом дворце спорта «Арена Омск». С 2023 года турнир проводится в ледовом дворце G-Drive Арена.

Игры пройдут в Омске с 20 по 25 августа. Кроме «Локомотива» и «Авангарда», в турнире примут участие китайский клуб «Куньлунь Ред-Стар», челябинский «Трактор», новосибирская «Сибирь», казахский «Барыс». Ярославцы в 2024 году становились победителями Кубка Блинова.