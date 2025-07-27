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Спорт «Добавит пикантности»: в КХЛ назвали причину следить за ярославским «Локомотивом» на турнире

«Добавит пикантности»: в КХЛ назвали причину следить за ярославским «Локомотивом» на турнире

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Ярославский «Локомотив» примет участие в Кубке Блинова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Ярославский «Локомотив» примет участие в Кубке Блинова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» примет участие в Кубке Блинова

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

27 июля в КХЛ рассказали, что приближающийся предсезонный турнир Кубок Блинова сможет сделать особенным главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли. Ведь ранее специалист возглавлял одну из команд-соперниц железнодорожников.

«„Локомотив» примет участие и в нынешнем розыгрыше, и особенную пикантность этому добавляет то, что привезет его в Омск Боб Хартли, не так давно добывший для «Авангарда» единственный Кубок Гагарина», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Боб Хартли возглавил «Авангард» в 2018 году, а в 2021 году привел команду к Кубку Гагарина.

Турнир Кубок Блинова (до 2023 года — Мемориал Виктора Блинова) — первый турнир 1982 года прошел на стадионе «Динамо». С 1987 по 2007 год игры проходили в Спортивно-концертном комплексе имени В. Н. Блинова, а с 2008 по 2017 год — в ледовом дворце спорта «Арена Омск». С 2023 года турнир проводится в ледовом дворце G-Drive Арена.

Игры пройдут в Омске с 20 по 25 августа. Кроме «Локомотива» и «Авангарда», в турнире примут участие китайский клуб «Куньлунь Ред-Стар», челябинский «Трактор», новосибирская «Сибирь», казахский «Барыс». Ярославцы в 2024 году становились победителями Кубка Блинова.

Напомним, что регулярный чемпионат-25/26 стартует 5 сентября. Его откроет матч между «Локомотивом» и челябинским «Трактором». В КХЛ рассказали, как будет проходить подготовка железнодорожников к новому сезону.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив КХЛ Кубок Блинова ХК Авангард
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