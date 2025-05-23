НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

штиль.

 756мм 67%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,71
EUR 90,52
Изменят облик стадиона
Новая скульптура в центре
Телекуб на площади
Когда заменят трамвайные пути
Отдали участок под застройку
Зарплаты ректоров вузов
Программа Дня города
Спорт Финал плей-офф Главный тренер «Трактора» сделал заявление после поражения в финале КХЛ

Главный тренер «Трактора» сделал заявление после поражения в финале КХЛ

Бенуа Гру объяснил, чего не хватило команде в игре с «Локомотивом»

19 744
14 комментариев
Руководство «Трактора» пообщалось с журналистами после прибытия в Челябинск из Ярославля | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРуководство «Трактора» пообщалось с журналистами после прибытия в Челябинск из Ярославля | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Руководство «Трактора» пообщалось с журналистами после прибытия в Челябинск из Ярославля

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Игрокам «Трактора» для победы над «Локомотивом» не хватило габаритов и скорости. Об этом заявило руководство клуба на пресс-конференции. По словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова и главного тренера команды Бенуа Гру, черно-белые не смогли реализовать все имевшиеся моменты, но кое-где сыграла роль и банальная неудача.

«Я горд своей командой, тем, чего наши ребята достигали на льду. Есть и сожаления — то, что мы не добились Кубка Гагарина. Но мы будем к этому идти», — пообещал главный тренер.

По словам Алексея Волкова, команде для победы не хватило всего по чуть-чуть.

«У нас были все компоненты для успеха. Мы строили команду с прицелом на то, что на какой-то стадии придется играть с „Локомотивом“. Состав претерпел изменения. Нам надо было стать покрупнее, добавить скорости. Мы в течение сезона старались подогнать команду под эту планку. Рана пока свежая, пока сложно сказать, чего не хватило», — считает Волков.

Бенуа Гру уверен, что черно-белые не смогли реализовать все имевшиеся у них моменты на льду.

«Сыграло то, что „Локомотив“ моменты реализовывал, а мы нет. Эти важные эпизоды, которые соперник превращал в голы. А у нас шайба попадала в штангу. Удача — это важная часть побед, но я не хочу говорить, что „Локомотив“ победил благодаря удаче. Это хорошая команда. Были близкие матчи, было много борьбы на льду», — сказал Гру.

Он напомнил, что многим игрокам «Трактора» меньше 30 лет. Для них это первый финал, и они много достигнут в будущем.

«Игра в финале и полуфинале — это разный опыт. Для наших ребят это был большой опыт», — заключил главный тренер.

Напомним, в этом сезоне «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина и уступил «Локомотиву» 4:1 в серии. Мы вели прямую трансляцию пятого матча (6+), а также публиковали яркие моменты всего сезона в отдельном фоторепортаже. Большое новостей по теме ищите в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Ольга КозловаОльга Козлова
Ольга Козлова
корреспондент
Виталий ГущинскийВиталий Гущинский
Виталий Гущинский
корреспондент
ХК Трактор Кубок Гагарина КХЛ Плей-офф КХЛ Хоккей ХК Локомотив
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
11 часов
Бенуа Гру уходит в ЦСКА, на место главного тренера метит Стас Ярушин.
Гость
12 часов
да не переживайте...... ваша победа ещё будет..... локомотиву это было необходимо
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Пять древних городов за неделю. Турист проехал на авто старую Европу — его история
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
За сдачу квартиры в аренду можно сесть? Адвокат объясняет, как устроен закон
Денис Ружников
Юрист
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление