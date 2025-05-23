Главный тренер «Трактора» сделал заявление после поражения в финале КХЛ

Руководство «Трактора» пообщалось с журналистами после прибытия в Челябинск из Ярославля Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Игрокам «Трактора» для победы над «Локомотивом» не хватило габаритов и скорости. Об этом заявило руководство клуба на пресс-конференции. По словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова и главного тренера команды Бенуа Гру, черно-белые не смогли реализовать все имевшиеся моменты, но кое-где сыграла роль и банальная неудача.

«Я горд своей командой, тем, чего наши ребята достигали на льду. Есть и сожаления — то, что мы не добились Кубка Гагарина. Но мы будем к этому идти», — пообещал главный тренер.

По словам Алексея Волкова, команде для победы не хватило всего по чуть-чуть.

«У нас были все компоненты для успеха. Мы строили команду с прицелом на то, что на какой-то стадии придется играть с „Локомотивом“. Состав претерпел изменения. Нам надо было стать покрупнее, добавить скорости. Мы в течение сезона старались подогнать команду под эту планку. Рана пока свежая, пока сложно сказать, чего не хватило», — считает Волков.

Бенуа Гру уверен, что черно-белые не смогли реализовать все имевшиеся у них моменты на льду.

«Сыграло то, что „Локомотив“ моменты реализовывал, а мы нет. Эти важные эпизоды, которые соперник превращал в голы. А у нас шайба попадала в штангу. Удача — это важная часть побед, но я не хочу говорить, что „Локомотив“ победил благодаря удаче. Это хорошая команда. Были близкие матчи, было много борьбы на льду», — сказал Гру.

Он напомнил, что многим игрокам «Трактора» меньше 30 лет. Для них это первый финал, и они много достигнут в будущем.

«Игра в финале и полуфинале — это разный опыт. Для наших ребят это был большой опыт», — заключил главный тренер.