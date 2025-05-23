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Спорт Ошибался, боролся и восхищал: история Льва Яшина — лучшего вратаря за всю историю футбола

Ошибался, боролся и восхищал: история Льва Яшина — лучшего вратаря за всю историю футбола

По версии IFFHS, воспитанник московского «Динамо» обошел Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера

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1 комментарий
Источник:

Городские медиа

Советский вратарь Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В тройке лидеров рейтинга он обошел итальянца Джанлуиджи Буффона и немца Мануэля Нойера.

Остальные места в своем топ-10 IFFHS отдала испанцу Икеру Касильясу, англичанину Гордону Бэнксу, чеху Петру Чеху, итальянцу Дино Дзоффу, немцу Зеппу Майеру, испанцу Рикарду Самора и немцу Оливеру Кану.

Лев Яшин дебютировал в московском «Динамо» в 1950 году, начав свой путь с ряда ошибок, из-за которых его выгнали из основного состава. Продолжая игру в дубле, параллельно увлекался хоккеем — вместе с ним «Динамо» завоевало кубок СССР.

Ему предлагали остаться в хоккее, но Яшин решил вернуться в футбол. За невероятную способность дотягиваться до «невозможных» мячей Лев получил прозвище Черный Паук.

Рейтинг лучших вратарей мира за всю историю футбола по версии IFFHS | Источник: IFFHSРейтинг лучших вратарей мира за всю историю футбола по версии IFFHS | Источник: IFFHS

Рейтинг лучших вратарей мира за всю историю футбола по версии IFFHS

Источник:

IFFHS

В 1956 году Яшин стал олимпийским чемпионом, в 1960-м чемпионом Европы. В истории советского и мирового футбола он навсегда останется пятикратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР, участником сборной мира и единственным вратарем в истории футбола, получившим «Золотой мяч».

Удивительная история восхождения звезды советского футбола — в коротком видео чуть выше.

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журналист MSK1.RU
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Комментарии
1
Гость
6 часов
Преимущество Яшина было в интеллекте. Потому, что он знал жизнь реальную не по наслышке. С младых лет трудился на заводе.
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