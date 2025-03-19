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Спорт Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Континента, но хоккеисты не притронулись к награде. Причина

Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Континента, но хоккеисты не притронулись к награде. Причина

Игорь Никитин рассказал, как относится к победе в регулярном чемпионате

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1 комментарий
Игорь Никитин признался, что не является суеверным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин признался, что не является суеверным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорь Никитин признался, что не является суеверным

Источник:

17 марта «Локомотив» одержал победу в последнем домашнем матче над «Адмиралом» (6+) со счетом 4:1 и стал обладателем Кубка Континента им. В. В. Тихонова. Однако никто из игроков так и не притронулся к награде.

Причина в плохой примете: якобы тот, кто выиграл Кубок Континента, не сможет взять кубок Гагарина. Главный тренер команды Игорь Никитин и защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказали, как относятся к хоккейному суеверию.

«Я к нему (к кубку, — Прим. Ред.) отношусь просто как к результату процесса команды. Не больше, не меньше. Не переоцениваем, но и не относимся через губу. Парни — показатель работы, стабильности, но это только фундамент», — рассказал Игорь Никитин на пресс-конференции с журналистами после матча с «Адмиралом» (6+).

«Локомотив» стал обладателем Кубка Континента сразу после матча с «Адмиралом»(6+). На данный момент на счету ярославцев 98 очков.

«Кубок континента не должен никак на нас давить. И всё, что люди будут говорить про нас, что мы победители, мы должны использовать как топливо для плей-офф», — сказал 76.RU защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев.

Почему никто не трогает Кубок Континента

У многих игроков, тренеров и болельщиков есть примета: тот, кто получит главный приз регулярного чемпионата, не победит в плей-офф.

«Исторически был только один случай, когда победа в регулярке приводила к завоеванию Кубка Гагарина», — написали в телеграм-канале КХЛ.

Единственная команда, которая смогла взять две награды — ЦСКА. В 2019 году московский клуб стал обладателем и Кубка Континента, и Кубка Гагарина. Интересно, что в тот момент главным тренером команды был Игорь Никитин.

«Я человек не суеверный. Не то чтобы спокойно к этому отношусь, просто не обращаю на это внимания», — объяснил журналистам на пресс-конференции после матча с «Адмиралом» (6+) свою позицию Игорь Никитин.

Прошлым обладателем Кубка Континента является московский «Динамо». Команда стала лучшей в 2024 году по итогам регулярного чемпионата, но вылетела в плей-офф от челябинского «Трактора» в 1/4 борьбы за Кубок Гагарина.

Рихард Паник стал автором первой шайбы от ярославцев в матче против «Адмирала» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРихард Паник стал автором первой шайбы от ярославцев в матче против «Адмирала» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Комментарии
1
Гость
2 часа
А где фото трофея !!??? И вообще, что за пренебрежение к победе в Регулярном Чемпионате ?? Болельщики радовались победам, делили горечь поражений, а главный тренер говорит, что был лишь фундамент. Если в розыгрыше Кубка игра не заладится, то и ранее добытая победа пойдет насмарку, так что ли ??! Локомотив - чемпион сезона 2024-2025 !
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