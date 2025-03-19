Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Континента, но хоккеисты не притронулись к награде. Причина

Игорь Никитин признался, что не является суеверным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











17 марта «Локомотив» одержал победу в последнем домашнем матче над «Адмиралом» (6+) со счетом 4:1 и стал обладателем Кубка Континента им. В. В. Тихонова. Однако никто из игроков так и не притронулся к награде.

Причина в плохой примете: якобы тот, кто выиграл Кубок Континента, не сможет взять кубок Гагарина. Главный тренер команды Игорь Никитин и защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказали, как относятся к хоккейному суеверию.

«Я к нему (к кубку, — Прим. Ред.) отношусь просто как к результату процесса команды. Не больше, не меньше. Не переоцениваем, но и не относимся через губу. Парни — показатель работы, стабильности, но это только фундамент», — рассказал Игорь Никитин на пресс-конференции с журналистами после матча с «Адмиралом» (6+).

«Локомотив» стал обладателем Кубка Континента сразу после матча с «Адмиралом»(6+). На данный момент на счету ярославцев 98 очков.

«Кубок континента не должен никак на нас давить. И всё, что люди будут говорить про нас, что мы победители, мы должны использовать как топливо для плей-офф», — сказал 76.RU защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев.

Почему никто не трогает Кубок Континента

У многих игроков, тренеров и болельщиков есть примета: тот, кто получит главный приз регулярного чемпионата, не победит в плей-офф.

«Исторически был только один случай, когда победа в регулярке приводила к завоеванию Кубка Гагарина», — написали в телеграм-канале КХЛ.

Единственная команда, которая смогла взять две награды — ЦСКА. В 2019 году московский клуб стал обладателем и Кубка Континента, и Кубка Гагарина. Интересно, что в тот момент главным тренером команды был Игорь Никитин.

«Я человек не суеверный. Не то чтобы спокойно к этому отношусь, просто не обращаю на это внимания», — объяснил журналистам на пресс-конференции после матча с «Адмиралом» (6+) свою позицию Игорь Никитин.

Прошлым обладателем Кубка Континента является московский «Динамо». Команда стала лучшей в 2024 году по итогам регулярного чемпионата, но вылетела в плей-офф от челябинского «Трактора» в 1/4 борьбы за Кубок Гагарина.