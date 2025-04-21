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Спорт эксклюзив «Шансов больше»: эксперт оценил вероятность победы ярославского «Локомотива» над «Авангардом»

«Шансов больше»: эксперт оценил вероятность победы ярославского «Локомотива» над «Авангардом»

Сегодня команды сыграют шестой матч

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Ярославский «Локомотив» в шаге от третьего раунда плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославский «Локомотив» в шаге от третьего раунда плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» в шаге от третьего раунда плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

21 апреля ярославский «Локомотив» сыграет шестой матч (6+) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с омским «Авангардом». Встреча (6+) пройдет на выезде. После пяти игр счет в серии составляет 3:2 в пользу ярославцев.

Сегодняшний матч (6+) может стать последним в 1/4 для ярославцев перед выходом в следующий раунд, а у омичей нет права на ошибку. «Авангард» находится в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Гагарина.

О текущем раскладе в серии «Авангард» — «Локомотив» нашим коллегам из NGS55.RU рассказал спортивный комментатор, бывший хоккейный судья Леонид Вайсфельд:

«Если говорить в целом о серии, то у „Локомотива“ шансов победить „Авангард“, конечно, больше. Хотя бы потому что у них есть игра в запасе, а у „Авангарда“ ее нет. И к тому же эта запасная игра в Ярославле на домашнем льду. Но не стоит забывать, что „Авангард“ уже два раза победил „Локомотив“ в Ярославле, и всё может быть».

Также эксперт обозначил сильные стороны обеих команд. По его словам, у омской команды это игра вратаря Никиты Серебрякова и игроки с хорошим уровнем исполнительского мастерства:

«Вратарь Серебряков хорошо играет, есть игроки с неплохим уровнем исполнительского мастерства, организация игры на высоком уровне. Но и у „Локо“ тоже есть сильные стороны: команда играет по одной системе несколько лет, ротация состава невысокая, стабильность хорошая, высокий уровень игроков».

Пару «Авангард» — «Локомотив» в начале ¼ финала многие эксперты называли одной из самых интересных. По мнению Леонида Вайсфельда, это ожидание полностью оправдалось.

О том, что главный тренер ярославского «Локомотива» говорил после поражения в пятом матче серии, читайте у нас в материале.

Кто сегодня победит?

«Локомотив» одержит победу и пройдет в следующий раунд!
«Авангард» продлит серию
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