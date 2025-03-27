Ярославского хоккеиста увели со льда, держа под руки. Что случилось

27 марта «Локомотив» играет с «Торпедо» Источник: Варвара Киселева / 76.RU











27 марта во время домашнего матча «Локомотива» с «Торпедо» (6+) травмировался хоккеист железнодорожников Андрей Сергеев.

«Во время матча хоккеист соперника под номером 92 толкнул защитника железнодорожников Андрея Сергеева под номером 99. Его уводили со льда под руки. Хоккеист держался за ногу», — передает корреспондент 76.RU Варвара Киселева.

За опасный маневр хоккеиста «Торпедо» Егора Виноградова оштрафовали на две минуты.

«Когда травмировали Андрея Сергеева, вся „Арена“ поднялась на ноги, чтобы посмотреть, что с ним случилось», — рассказала корреспондент 76.RU Варвара Киселева.

Кадры из «Арены-2000», где проходит матч Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Через некоторое время Андрей Сергеев всё же вышел на лед и продолжил игру.

Ранее во время матча с ХК «Нефтехимик» серьезно травмировался нападающий «Локомотива» Степан Никулин. Подробнее о происшествии рассказали в этом материале.

Напомним, что 27 марта «Локомотив» начинает серию плей-офф.