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Травмировался защитник «Локомотива»
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Спорт Ярославского хоккеиста увели со льда, держа под руки. Что случилось

Ярославского хоккеиста увели со льда, держа под руки. Что случилось

Публикуем кадры с матча

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3 комментария
27 марта «Локомотив» играет с «Торпедо» | Источник: Варвара Киселева / 76.RU27 марта «Локомотив» играет с «Торпедо» | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

27 марта «Локомотив» играет с «Торпедо»

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

27 марта во время домашнего матча «Локомотива» с «Торпедо» (6+) травмировался хоккеист железнодорожников Андрей Сергеев.

«Во время матча хоккеист соперника под номером 92 толкнул защитника железнодорожников Андрея Сергеева под номером 99. Его уводили со льда под руки. Хоккеист держался за ногу», — передает корреспондент 76.RU Варвара Киселева.

За опасный маневр хоккеиста «Торпедо» Егора Виноградова оштрафовали на две минуты.

«Когда травмировали Андрея Сергеева, вся „Арена“ поднялась на ноги, чтобы посмотреть, что с ним случилось», — рассказала корреспондент 76.RU Варвара Киселева.

Кадры из «Арены-2000», где проходит матч

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

Через некоторое время Андрей Сергеев всё же вышел на лед и продолжил игру.

Ранее во время матча с ХК «Нефтехимик» серьезно травмировался нападающий «Локомотива» Степан Никулин. Подробнее о происшествии рассказали в этом материале.

Напомним, что 27 марта «Локомотив» начинает серию плей-офф.

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Комментарии
3
Гость
6 часов
Случилось и давно страшное. Вся информация об игроках, командах на табло, форме подается в древнем русском городе Ярославле на вражеском языке. С какого английского дуба рухнули хозяева КХЛ? Это не мелочь, скажу я вам. Это громадная мина под наше русское будущее.
Гость
5 часов
С победой!
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