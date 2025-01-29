«Все деньги родителей уходят на еду и турниры». Как живет 9-летний шахматист, ставший самым юным в мире международным мастером

Семья Ромы делает всё, чтобы поддержать увлечение сына Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Корреспонденты MSK1.RU приехали в столичный дом культуры на Воробьевых горах. Здесь находится детско-юношеская спортивная школа имени М. М. Ботвинника, куда родители водят своих детей заниматься шахматами. Но есть один ребенок, каждый приход которого — самое настоящее событие. Это 9-летний Роман Шогджиев.

Источник: Городские медиа

Рома — местный шахматный гений. В декабре он заработал свой первый балл международного мастера на турнире в Белграде. Мальчик переиграл всех соперников, кроме победителя турнира, гроссмейстера Суата Аталика. Достижение Ромы — мировой рекорд. Теперь он — самый юный обладатель нормы международного мастера за всю историю.

Мы поговорили с Ромой его мамой о том, каково ребенку с раннего возраста жить в мире шахмат и как выглядит жизнь семьи, где растет ребенок-вундеркинд.

Тренируется по 6 часов и обыгрывает гроссмейстеров

Рома — стеснительный мальчик: о своем таланте говорит так, будто ничего особенного в нем и нет. Первый раз он увидел шахматы в 4 года.

— Папа перебирал шкаф, и я увидел игру, заинтересовался. Папа показал, как ходят фигуры, и научил играть, — рассказал юный гений.

На вопрос, что ему нравится в шахматах, Рома отвечает коротко: «Примерно всё». Вся жизнь мальчика — шахматы. Сейчас он на домашнем обучении: с ним занимается мама, и только экзамены Рома сдает очно. Но он совсем не переживает из-за того, что, в отличие от других детей, не ходит в школу. Ведь благодаря этому больше времени остается на шахматы. Каждый день Рома тренируется по 6 часов минимум. На вопрос, хочется ли ему иногда отдохнуть от шахмат, Рома лаконично отвечает:

— Не хочется. Хочется играть.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Иногда мальчик читает книги известных шахматистов. Например, гроссмейстера Михаила Шерешевского. Кстати, за свою небольшую карьеру Рома уже обыгрывал гроссмейстеров:

— Это был рапид-блиц, но раз шесть точно было! — уверяет Рома.

То, что молодому шахматисту удалось выполнить первую норму международного мастера, стало неожиданностью и для него самого, и для его родителей:

— Сначала я выиграл три партии, потом у меня было проиграно с международным мастером, но я сумел выстоять. Потом еще выиграл три партии и вничью сыграл. Было довольно сложно, да. В первом туре я вообще играл 5 часов 17 минут, — поделился Рома.

«У нас вся жизнь — это шахматы»

Всю жизнь мама Ромы Саглара Шогджиева подстроила под увлечение сына. Когда в 4 года он увлекся шахматами, для семьи всё изменилось:

— Я думаю, что это судьба, потому что, когда муж показал ему первые ходы, Рома эту коробку больше никогда не оставлял. И как просыпался с шахматами, так и засыпал с ними. Он, конечно же, не знал всех правил, но он сам их придумывал, ему было очень интересно, — рассказала Саглара.

Рома из семьи экономистов. Саглара раньше работала в большой компании, но совместно с мужем они приняли решение, что ей лучше уволиться, чтобы смотреть за детьми и возить Рому по турнирам. Кроме того, Роме нужен был тренер, и желание заниматься с ним шло от Ромы, а не от родителей, как это обычно бывает.

— Это нас очень, конечно, удивило, что его так захватила эта игра. Потому что мы с мужем совершенно не играли в шахматы. Это нас как-то не особо интересовало. Но Роме так понравилось: он нас постоянно просил играть. Но, так как нам нужно было работать, у нас были свои какие-то дела, мы постоянно с ним играть не могли. Мы ему пообещали, что мы ему найдем тренера, и с этим тренером он начал заниматься каждый день, — поделилась мама Ромы.

Сейчас у мальчика семь тренеров. Роме постоянно нужно заниматься и, кроме того, ездить на турниры. Из-за этого вся жизнь семьи зависит от графика молодого гения:

— У нас вся жизнь — это шахматы. Мы все свои планы строим в зависимости от того, какие занятия, какие турниры у Ромы будут проходить. То есть у нас спрашивают: «Когда у вас будет отпуск?» А у нас отпуска нет. Потому что это может быть оплатой еще одного турнира, который Рома может сыграть.

«Всё, что зарабатывает муж, уходит на еду и на турниры Ромы»

Несмотря на то, что семья Шогджиевых делает большие вложения в карьеру Ромы, родители очень внимательно относятся к чувствам сына, не давят на него и не ругают за плохой результат:

— Мы сказали Роме: «Если ты выполнишь нормы международные, это будет очень здорово». Но бывает так, что Рома ставит себе очень высокие цели. Когда ребенок сильно стрессует, то он может зажиматься, бояться проиграть, и это негативно отражается на его игре. И в этот момент, конечно, мы его расслабляли, говорили, что мы его любим в любом случае, даже если он не выполнит норму, даже если он рейтинг сольет и не поднимет, потому что ситуации бывают разные, а мы любим его в любом случае.

Часто турниры проходят за границей, куда родителям Ромы приходится лететь вместе с сыном. По словам Саглары, всё обходится очень дорого: проживание, перелет, плата за участие в турнире:

— Это очень затратно. Получается, что всё, что зарабатывает муж, у нас уходит на еду и на турниры Ромы.

Источник: Саглара Шогджиева

Так как шахматы для мальчика — дело жизни, друзья у него тоже все «из шахматного мира». За его пределами Рома особо не общается со сверстниками — неинтересно, да и диалог поддержать не о чем: ни компьютерными играми, ни мультиками он не увлекается.

— Если они шахматы особо не обсуждают, ему вообще неинтересно. Если есть те, кто может обсудить какие-то классные игры, турниры, то он прям включается. Когда он встречается со сверстниками, то может сыграть в настольный теннис, футбол. Но общение, конечно, дается ему лучше, если собеседник в шахматах разбирается, — поделилась мама Ромы.

«Сразу принимает правильное решение, и это делает его одним из ведущих игроков в мире»

Станислав Сергеевич — руководитель школы, где занимается Рома. Он уверен: как только Рома переступил порог школы, стало понятно, что мальчик способный и далеко пойдет.

— В случае с Ромой сразу было видно, что он очень яркий, у него быстрый расчет вариантов. Его главное качество — это то, что он адаптируется к незнакомым позициям. Он сразу принимает правильное решение, и это делает его одним из ведущих игроков в мире, — считает руководитель.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











По словам Станислава Сергеевича, такие игроки, как Рома, встречаются раз в 10 лет. Поэтому у мальчика есть все шансы стать чемпионом мира уже в 17–18 лет:

— Роман идет с опережением графика. Он, помимо завоевания титула детских первенств, еще и штурмует международные высоты. Норму международного мастера он выполнил в достаточно юном возрасте.

Сейчас в школе — пик посещаемости. Шахматы вновь вошли в моду.

— У нас почти 800 детей в школе. Это рекордный показатель за всю историю, — рассказал руководитель.

Сейчас Рома половину времени занимается в школе очно, другую половину — онлайн. Это очень удобно для современных детей, которые с детства приучены к гаджетам.