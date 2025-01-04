«Время мое прошло»: страшная история самой красивой гимнастки СССР Тамары Лазакович

Тамара Лазакович подавала огромные надежды, но ее подкосило слишком рано Источник: Вячеслав Дасин, Виктор Шандрин / фотохроника_ТАСС











Множество золотых медалей, победа во всесоюзных соревнованиях, абсолютное чемпионство Европы, призерство в Олимпийских играх, встреча с президентом США и приглашения на съемки в модные журналы — такой была молодость известной на весь СССР гимнастки Тамары Лазакович. Она стояла на одном пьедестале с известнейшей гимнасткой Ольгой Корбут, снималась в кино, покоряла спортивные вершины, но не смогла устоять перед искушением, которое пустило ее жизнь под откос.

Детство и начало спортивной карьеры

Тамара Лазакович родилась в 1954 году в маленьком поселке Гусево Калининградской области. Отец ее был инвалидом-фронтовиком, часто выпивал и почти не уделял внимания дочери. Мать работала уборщицей и как могла старалась прокормить семью и обеспечить ребенка хотя бы необходимым минимумом. В начале 60-х семья переехала в Витебск. Именно его впоследствии Тамара считала родным городом. И именно в нем началось ее восхождение на Олимп спортивной гимнастики.

По воспоминаниям самой Лазакович, однажды в школу пришел тренер по спортивной гимнастике — долго рассказывал о своем виде спорта и предлагал ребятам попробовать себя в нем. Тамара не слишком понимала, о чём идет речь, но по совету учителя физкультуры всё же пришла на пробное занятие. Спортивная гимнастика ей совершенно не понравилась — она больше тяготела к командным видам спорта. Но заслуженный тренер СССР Викентий Дмитриев, наблюдавший за тренировкой, заметил у Тамары и талант, и потенциал. Он смог убедить Лазакович продолжить ходить на спортивную гимнастику. И высокие результаты не заставили себя ждать.

— Я тогда училась во втором классе. К нам в школу пришел тренер и спросил, кто хочет заниматься этим видом спорта. Я сходила один раз, но сначала мне не понравилось. Игры куда интереснее, — вспоминала Лазакович. — Больше тренироваться не хотелось, несмотря на уговоры наставника, убеждавшего, что у меня есть способности. Все же он сагитировал еще раз появиться в зале детской спортшколы. С тех пор я уже не расставалась с гимнастикой.

Она быстро осваивала сложнейшие элементы и отрабатывала их до автоматизма. Своим трудолюбием она покорила тренерский штаб, который начал ее опекать. Тренера покупали Тамаре одежду, подкармливали и подвозили домой, чтобы девочка могла сэкономить деньги на проезд. По воспоминанием Николая Бабкина, бывшего тогда директором ДЮСШ «Динамо», где занималась Лазакович, Тамара была неухоженной и худенькой девочкой, по ней было видно, что она из бедной и не слишком благополучной семьи.

Несмотря на проблемы в семье, на соревнованиях Тамара Лазакович блистала Источник: Виктор Будан, Вячеслав Ундасин / ТАСС











Занятия гимнастикой стали для Тамары отдушиной — в спортивном зале она могла забыть о непростой обстановке в семье, дать волю себе и эмоциям. По воспоминаниям наставников, Лазакович была одарена — на освоение элементов, которые остальные девочки отрабатывали неделями, ей требовалось несколько дней. Она легко повторяла сложнейшие упражнения, исполняя их грациозно и чисто. И уже в 13 лет завоевала 5 золотых медалей на всесоюзном первенстве.

Несмотря на талант и медали, путь Тамары в спорте был тернист. Лазакович могла попасть на свою первую Олимпиаду раньше 1972 года. Но не сложилось. В 14 лет спортсменка неудачно выступила на контрольных стартах и не попала в олимпийскую сборную. В то же время главный тренер женской советской сборной по спортивной гимнастике Лариса Латынина утверждала, что Тому не включили в состав из-за начавшейся «звездной болезни» — чтобы девочка не слишком возгордилась, ее требовалось жестко окоротить.

Пик известности и роковая травма

Неудача с Олимпиадой не поставила крест на карьере Лазакович. Спортсменка выкладывалась по максимуму и очень быстро стала одной из лучших гимнасток Советского Союза. Особенно громко Лазакович заявила о себе в 1971 году на Спартакиаде народов СССР, где взяла золото и стала абсолютным чемпионом Европы, разделив титул с Людмилой Турищевой.

К своей первой Олимпиаде Лазакович пришла титулованной и известной гимнасткой. Тогда игры проходили в Мюнхене. Это был 1972 год.

На Олимпиаде в Мюнхене Лазакович получила командное золото, серебро в упражнениях на бревне и две бронзы за многоборье и вольные упражнения Источник: Яшар Халилов / фотохроника ТАСС











Тамару Лазакович называли самой грациозной и самой красивой советской гимнасткой. Именно после Олимпиады она получила мировую известность. Тамару пригласили на съемки в «Vogue», и ее фото украшало обложку популярного журнала, а издание «L’Equipe опубликовало восторженную статью о спортсменке.

После Игр Тамара вместе с другими спортсменами отправилась в тур по США, занявший почти месяц. Обратно в Союз они вернулись тихо. Встречали их скромно, но без наград не оставили. Лазакович получила от государства двухкомнатную квартиру в центре Витебска и «Волгу» и наконец-то смогла съехать от родителей.

Несколько месяцев спустя девушка участвовала в показательных выступлениях, которые закончились для нее драматично — Лазакович травмировала колено. Сперва травму сочли незначительной — посчитали, что это обычный ушиб, и гимнастка скоро вернется в строй. Однако время шло, а ситуация с коленом лишь усугублялась. Девушке даже пришлось лечь под нож хирурга, чтобы вылечить травму. Реабилитация гимнастки затянулась, а после, по словам самой Лазакович, она осознала, что это конец. По этому поводу она высказалась: «всё, время мое прошло, дергаться хватит».

Уже осенью 1973-го тренеры не рассматривали Лазакович как кандидата на включение в состав команды. Так в 19 лет Тамаре пришлось забыть о блестящей спортивной карьере.

Личная жизнь

У Тамары Лазакович было немало поклонников. Безупречная фигура, красивая улыбка, изящество и открытость — всё это притягивало к ней взгляды как магнитом и вызывало восторг у мужчин. Но влюбилась Тамара в иностранца. Во время поездки по США Лазакович познакомилась с состоятельным бизнесменом из Канады, который, к тому же, был ее поклонником. Взаимные чувства не заставили себя долго ждать, однако этим отношениям не суждено было перерасти во что-то большее.

Бизнесмен долго уговаривал Тамару остаться с ним в Америке. Но дочь фронтовика не могла поступить так — для Лазакович это было равносильно предательству родины. Она так и не решилась остаться со своим возлюбленным, потому отказала и вернулась домой.

В Витебске Тамара недолго оставалась одна. Вскоре гимнастка познакомилась со своим коллегой-спортсменом из Молдавии. Отношения развивались очень стремительно. Не успев узнать будущего супруга как следует, Лазакович поспешила выйти за него замуж. В браке у них родилась дочь, но вскоре семейная жизнь дала трещину. Всё из-за того, что вне спорта гимнастка не смогла устроиться в жизни, начала часто прикладываться к стакану, что ее мужу-спортсмену было совсем не по душе.

По стопам отца

История падения Тамары на дно стакана началась задолго до роковой травмы. По воспоминаниям гимнастки Ларисы Латыниной, триггером стал тот самый пропуск Олимпиады. Но на первые тревожные звоночки никто не обращал внимания. Пока ситуация не стала набирать обороты.

— В 1971 году мы отправились на всесоюзные сборы в Москву. Буквально на второй день после приезда случилось ЧП — в номере у гимнасток, среди которых была Лазакович, нашли пустую бутылку из-под шампанского, — рассказывала Латынина. — Я сразу обратилась к ее тренеру Дмитриеву, но он заверил, что тара осталась от предыдущих жильцов, и девочек никак не наказали.

Только значительно позже тренер признался, что соврал, и рассказал, как много раз пытался повлиять на Лазакович, которая после тренировок приезжала домой и выпивала. Дмитриев даже хотел ее исключить из команды, но не смог.

После роковой травмы Лазакович пыталась работать тренером. Но, по ее собственному убеждению, для работы с подрастающим поколением ей не хватало ни терпения, ни последовательности, и всего через несколько месяцев наставничества она утратила веру в себя как в тренера.

— Сейчас я понимаю, что, чтобы стать хорошим тренером, необходимо, кроме всего прочего, быть бесконечно терпеливой и последовательной. А когда увидела, что воспитанницы через три месяца все еще не чемпионки мира, а по-прежнему неуклюже падают с бревна, растерялась. Возможно, это был первый разлад с собой — что же делать дальше? И, кажется, утратила веру в себя, — рассказывала Тамара Лазакович о временах своего тренерства.

С середины 70-х бывшая гимнастка работала в комитете физкультуры и спорта Витебского облисполкома инструктором. Но и это ей не приносило удовлетворения. Какое-то время Лазакович разъезжала по стране, рассказывала о соревнованиях, в том числе и Олимпиаде, пытаясь заинтересовать гимнастикой детей. Однако и подобные командировки ей быстро наскучили.

В 1987-м Лазакович снялась в документальном фильме «Вы поедете на бал», где призналась, что чувствует себя дряхлой старухой. Она жаловалась на старые травмы, что всё чаще дают о себе знать, рассказывала о том, что за время спортивной карьеры семь раз получила сотрясение мозга.

Оказавшись не у дел, бывшая спортсменка начала всё глубже скатываться в синюю яму. В результате она пропила и медали, и подаренную «Волгу», и квартиру, переехала в неблагополучный район на окраине Витебска, где из удобств были лишь стол да матрас.

— Еще недавно Тамара была модной и красивой девушкой, а тут перестала следить за собой. Я видел ее в нестиранных, мятых спортивных брюках, опухшую. Ею уже стала интересоваться милиция. А потом — один раз попала в больницу, второй раз. Это все судьба… и отцовские гены, — сокрушался тренер Лазакович Николай Бабкин.