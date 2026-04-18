Астероид размером с три футбольных поля летит к Земле. Есть ли шанс, что он столкнется с нашей планетой?

Внеземной объект максимально приблизится к Земле весной 2029 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В сторону Земли летит огромный астероид под названием «Бог хаоса». По словам ученых, через три года он максимально приблизится к нашей планете. Об этом сообщает CBS со ссылкой на данные NASA.

Как отметили в космическом агентстве, астероид должен максимально приблизиться к нашей планете 13 апреля 2029 года. Однако в NASA заверили, что риск столкновения отсутствует как минимум в ближайшие 100 лет. При этом внеземной объект пролетит мимо Земли на расстоянии около 32 000 километров. Это ближе, чем многие орбитальные спутники.

«Астероид не представляет опасности для Земли, для всего живого на ней, а также для астронавтов и спутников в космосе. Но это событие — совершенно беспрецедентная возможность узнать гораздо больше о нем и подобных ему околоземных астероидах», — заявили в агентстве.

В NASA пояснили, что астероид получил название «Бог хаоса» в честь древнеегипетского божества Апофиса — бога тьмы, разрушений и страданий. Ученые утверждают, что габариты внеземного объекта сравнимы с тремя футбольными полями.

А что еще ждет нас в 2026‑м?

В этом году к Земле подберутся еще два космических объекта, отмеченных как потенциально опасные: