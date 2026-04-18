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Наука Астероид размером с три футбольных поля летит к Земле. Есть ли шанс, что он столкнется с нашей планетой?

Астероид размером с три футбольных поля летит к Земле. Есть ли шанс, что он столкнется с нашей планетой?

Космический объект получил название «Бог хаоса»

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Внеземной объект максимально приблизится к Земле весной 2029 года | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВнеземной объект максимально приблизится к Земле весной 2029 года | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Внеземной объект максимально приблизится к Земле весной 2029 года

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В сторону Земли летит огромный астероид под названием «Бог хаоса». По словам ученых, через три года он максимально приблизится к нашей планете. Об этом сообщает CBS со ссылкой на данные NASA.

Как отметили в космическом агентстве, астероид должен максимально приблизиться к нашей планете 13 апреля 2029 года. Однако в NASA заверили, что риск столкновения отсутствует как минимум в ближайшие 100 лет. При этом внеземной объект пролетит мимо Земли на расстоянии около 32 000 километров. Это ближе, чем многие орбитальные спутники.

«Астероид не представляет опасности для Земли, для всего живого на ней, а также для астронавтов и спутников в космосе. Но это событие — совершенно беспрецедентная возможность узнать гораздо больше о нем и подобных ему околоземных астероидах», — заявили в агентстве.

В NASA пояснили, что астероид получил название «Бог хаоса» в честь древнеегипетского божества Апофиса — бога тьмы, разрушений и страданий. Ученые утверждают, что габариты внеземного объекта сравнимы с тремя футбольными полями.

А что еще ждет нас в 2026‑м?

В этом году к Земле подберутся еще два космических объекта, отмеченных как потенциально опасные:

  • астероид 2017 SH33 — размером около 1 км. Шанс столкновения с Землей крайне мал: 1 к 150 млн;

  • астероид 2013 TP4 — куда скромнее, всего 10 метров в поперечнике. Однако поначалу он вызвал больше вопросов: его шанс столкнуться с планетой оценивался как 1 к 45 тыс. — самый высокий среди всех объектов в текущем году. Но, по прогнозам ученых, к моменту сближения эта вероятность станет статистически незначимой.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Астероид Земля Космос Наука
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Комментарии
4
Гость
18 апреля, 20:55
Совершенно случайно один из астероидов ударит по территории США. Ну, не повезло бандитам янки.
Гость
18 апреля, 20:04
А разве Дональд Трамп ещё не разъяснил ситуацию с астероидом?
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Гость
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